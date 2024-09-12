O que é supercomputação centrada em quantum?

Em 1994, o matemático do MIT Peter Shor descobriu um algoritmo que pode dividir grandes números em fatores primos exponencialmente mais rápido do que os melhores algoritmos clássicos, usando um computador quântico hipotético. Dois anos depois, Lov Grover descobriu um algoritmo quântico que pode pesquisar um banco de dados mais rapidamente do que um algoritmo de pesquisa clássico. Essas descobertas aceleraram muito o interesse na computação quântica.

Shor e Grover provaram, pelo menos em teoria, que um computador quântico útil pode processar certas cargas de trabalho complexas mais rápido do que os métodos clássicos — centenas de milhares de anos mais rápido. Mesmo os supercomputadores mais avançados do mundo, como os usados em data centers e universidades de alto perfil, simplesmente não são capazes de processar grandes fluxos de trabalho quânticos com rapidez suficiente.

Processadores quânticos não mais teóricos, como o IBM Quantum Heron, provaram a viabilidade da computação quântica. No entanto, os computadores quânticos de hoje são limitados por obstáculos, como o número de qubits com os quais podem processar e erros inatos ao hardware quântico.

A computação centrada em quantum combina os pontos fortes da computação quântica e clássica, usando as propriedades únicas dos qubits para realizar cálculos que de outra forma são inviáveis para sistemas clássicos. Esta abordagem visa superar as limitações da computação de alto desempenho clássica, introduzindo computadores quânticos em fluxos de trabalho existentes, melhorando assim a eficiência computacional e a capacidade de ambos os tipos de sistemas.

A seguir estão algumas das principais diferenças entre HPC e supercomputação centrada em quantum:

HPC tradicional:

Desenvolvido a partir da arquitetura de computação clássica

Limitado pelo processamento binário e escalabilidade linear

Supercomputação centrada em quantum:

Inclui computadores quânticos para usar recursos quânticos e clássicos em cargas de trabalho paralelas

Otimizado para orquestrar o trabalho em clusters de computação de computadores quânticos e HPCs no mesmo data center ou na nuvem

Oferece aumento de velocidade e poder de processamento potencialmente exponenciais maiores do que a computação quântica ou clássica pode fornecer para determinados problemas

Enquanto a computação quântica experimental continua avançando rapidamente, prevemos que a supercomputação centrada em quantum será uma ponte fundamental para alcançar a vantagem quântica - o marco pelo qual os pesquisadores medem se uma máquina quântica pode superar o hardware clássico que simula um sistema quântico ou qualquer outro método clássico para resolver um problema prático. No entanto, não se espera que a computação quântica substitua totalmente a computação clássica. Em vez disso, os supercomputadores centrados em quantum combinam computadores quânticos e computadores clássicos, com cada tipo de sistema trabalhando em conjunto para executar cálculos além do que é possível em cada um sozinho.

Globalmente, várias instalações de supercomputadores já começaram a incorporar hardware de computação quântica, incluindo o VMware da Alemanha, o Fugaku do Japão e o PSNC da Polônia. Como parte do roteiro IBM Quantum, a IBM espera construir supercomputadores centrados em quantum com milhares de qubits lógicos até 2033.