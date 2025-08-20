O que é criptografia quântica?

Até o momento, a tradicional criptografia de dados geralmente tem sido suficiente para manter comunicações seguras na maioria das configurações de segurança cibernética. No entanto, a ascensão da computação quântica representa uma ameaça existencial até para os algoritmos criptográficos tradicionais mais seguros.

Como a criptografia quântica, a computação quântica é uma tecnologia de rápida evolução que também aproveita as leis da mecânica quântica. Em comparação com nossos computadores clássicos mais rápidos e avançados, os computadores quânticos têm o potencial de resolver problemas complexos em ordens de grandeza mais rápidas.



O matemático Peter Shor descreveu pela primeira vez a ameaça que os computadores quânticos representam para os sistemas de segurança tradicionais em 1994. Os sistemas criptográficos de hoje podem ser divididos em duas categorias principais: sistemas simétricos, que usam uma chave secreta para tanto criptografar quanto descriptografar dados, e sistemas assimétricos, que usam uma chave pública que qualquer um pode ler e chaves privadas que apenas partes autorizadas podem acessar. Ambos os tipos de sistemas criptográficos criam essas chaves multiplicando grandes números primos e contam com o enorme poder de computação necessário para fatoração de grandes números para garantir que essas chaves de criptografia não possam ser quebradas por espiões ou hackers.

Mesmo os supercomputadores mais poderosos do mundo exigiriam milhares de anos para quebrar matematicamente algoritmos de criptografia modernos, como o Advanced Encryption Standard (AES) ou o RSA. Conforme o Algoritmo de Shor, fatorar um número grande em um computador clássico exigiria uma quantidade tão grande de poder computacional que um hacker levaria muitas vidas antes de se aproximar, mas um computador quântico completamente funcional, caso seja aperfeiçoado, poderia, teoricamente, encontrar a solução em apenas alguns minutos.

Por esse motivo, os casos de uso para criptografia quântica são tão infinitos quanto existem casos de uso para qualquer forma de criptografia. Caso algo, desde informações corporativas até segredos estatais, deva ser mantido seguro, quando a computação quântica torna obsoletos algoritmos criptográficos existentes, a criptografia quântica pode ser nosso único recurso para proteger dados privados. Como cientistas da computação em todo o mundo trabalham dia e noite para desenvolver tecnologia quântica prática, é fundamental que também desenvolvamos novas formas de criptografia para nos prepararmos para a era quântica da computação. Embora os computadores quânticos fossem considerados apenas teóricos no passado, especialistas estimam que podemos estar a apenas 20 a 50 anos de entrar plenamente na era quântica.