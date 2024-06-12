A proliferação de assistentes de e-mail de inteligência artificial generativa (IA generativa) como o GPT-3 da OpenAI e o Smart Compose do Google, revolucionou os fluxos de trabalho de comunicação. Infelizmente, também introduziu novos vetores de ataques para criminosos cibernéticos.

Aproveitando os recentes avanços em IA e processamento de linguagem natural, agentes maliciosos podem explorar vulnerabilidades em sistemas de IA generativa para orquestrar ataques cibernéticos sofisticados com consequências de longo alcance. Estudos recentes revelaram os recursos insidiosos do malware autorreplicante, exemplificados pela cepa "Morris II" criada por pesquisadores.