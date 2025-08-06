A realidade como uma arma: a evolução da tecnologia deepfake

Durante décadas, os ataques de phishing têm explorado as emoções humanas para extorquir credenciais de contas e dinheiro, e continuam fazendo isso. Mas, como a tecnologia avançou a passos largos desde os primeiros casos de phishing na década de 1990, o phishing não se resume mais a identificar mensagens fraudulentas óbvias com erros de digitação e gramaticais. Agora significa questionar se aquela ligação do seu amigo ou chefe é real, mesmo que pareça exatamente com eles. Com o avanço da inteligência artificial, os agentes maliciosos estão se tornando cada vez mais ocultos e sofisticados, e todos precisam repensar o que é real, acostumar-se a procurar sinais falsos e aprender a proteger melhor suas identidades online e offline.

Engenharia social é o termo genérico para uma infinidade de maneiras pelas quais invasores e fraudadores conseguem enganar as pessoas para que revelem informações que comprometerão sua identidade e contas. Essa ameaça continua sendo um dos principais vetores de ataque que levam a violações de dados. Isso foi mitigado até certo ponto pelo treinamento de funcionários e filtros avançados de spam, mas não parece se aplicar à crescente ameaça de deepfake. Em 2024, mais de 80% das empresas relataram não possuir protocolos para combater ataques baseados em IA, incluindo deepfakes.

Além disso, o Relatório de Inteligência de Voz 2025 da Pindrop mostrou um aumento acentuado na fraude deepfake em comparação com anos anteriores, reportando um aumento de 1300%. Os ataques deepfake representam uma nova fronteira assustadora, na qual você não pode mais confiar no que vê ou ouve.