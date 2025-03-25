O COM é um padrão de interface binária e uma camada de serviço middleware que permite a exposição de componentes distintos e modulares para interagir entre si e com aplicações, independentemente da linguagem de programação subjacente. Por exemplo, objetos COM desenvolvidos em C++ podem interagir facilmente com uma aplicação .NET, permitindo que os desenvolvedores integrem diversos módulos de software de forma eficaz. O DCOM é uma tecnologia remota que permite que clientes COM se comuniquem com servidores COM via comunicação entre processos (IPC) ou chamadas de procedimento remoto (RPC). Muitos serviços do Windows implementam componentes DCOM que podem ser acessados local ou remotamente.

As classes COM são normalmente registradas e armazenadas no registro do Windows. Um programa cliente interage com um servidor COM criando uma instância da classe COM, conhecida como objeto COM. Esse objeto fornece um ponteiro para uma interface padronizada. O cliente utiliza esse ponteiro para acessar os métodos e propriedades do objeto, facilitando a comunicação e a funcionalidade entre o cliente e o servidor.

Os objetos COM são frequentemente alvos de pesquisa para avaliar a exposição a vulnerabilidades e descobrir funcionalidades que podem ser exploradas. Um objeto COM aprisionado é uma classe de bug na qual um cliente COM instancia uma classe COM em um servidor DCOM fora de processo, em que o cliente controla o objeto COM por meio de um ponteiro de objeto marshaled-by-reference. Dependendo da condição, esse vetor de controle pode apresentar falhas lógicas relacionadas à segurança.

O blog de Forshaw descreve um caso de uso de bypass PPL em que a interface IDispatch, conforme exposta na classe COM WaaSRemediation, é manipulada para exploração de objetos COM interceptados e execução de código .NET. O WaaSRemediation é implementado no serviço WaaSMedicSvc, que é executado como um processo svchost.exe protegido no contexto de NT AUTHORITY\SYSTEM. O excelente passo a passo de Forshaw foi a base para nossa pesquisa aplicada e desenvolvimento de uma técnica de movimento lateral sem arquivo de prova de conceito.