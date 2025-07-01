À medida que o setor se aproxima da obtenção de um computador quântico criptograficamente relevante, a segurança dos dados (operacionais, pessoais e financeiros) será mais crítica do que nunca. Proteger esses dados contra esse mais novo vetor de risco se tornará uma prioridade para muitas empresas.

Os algoritmos criptográficos de chave pública definidos nos padrões atuais, que foram desenvolvidos e publicados na década de 1970, baseiam-se em problemas matemáticos que representam um desafio para os computadores clássicos. Esses padrões do setor ainda são usados em alguns dos esquemas atuais de proteção de dados. Em breve, um computador quântico criptograficamente relevante poderá quebrar esses padrões de criptografia, comprometendo dados confidenciais.

Embora essa máquina ainda não exista, os cibercriminosos podem roubar dados criptografados hoje, armazená-los e esperar que as tecnologias de descriptografia de computação quântica evoluam. Conhecida como "colher agora, descriptografar depois", essa estratégia ressalta a necessidade da criptografia pós-quântica, também conhecida como segura contra ataques quânticos ou resistente à computação quântica. Embora atualmente não existam ataques quânticos práticos, alguns armazenamentos de dados de hoje podem permanecer sensíveis por décadas. À medida que a computação quântica avança, os riscos para os métodos tradicionais de criptografia aumentam.