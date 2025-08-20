O que é risco operacional?

É um dos principais tipos de risco que as empresas e organizações enfrentam, ao lado do risco estratégico, do risco de crédito e do risco de mercado. A gestão de riscos operacionais (ORM) envolve identificar, avaliar e mitigar esses riscos para reduzir a probabilidade e o impacto de possíveis perdas.

Esses são apenas alguns exemplos de riscos operacionais que podem enganar uma empresa se ela não estiver preparada para gerenciá-los:

Uma pequena empresa enfrenta uma crise de fluxo de caixa devido a atrasos nos pagamentos de clientes importantes, levando a dificuldades para cumprir as despesas operacionais e de folha de pagamento.

Uma rede de fast-food enfrenta uma crise de relações públicas depois que um vídeo viral mostra condições insalubres em um de seus restaurantes, levando a uma queda na confiança e nas vendas dos clientes.

Uma empresa de software enfrenta um processo judicial por violação de propriedade intelectual, levando a custos legais, possíveis danos e uma interrupção no desenvolvimento de produtos.

Todas as empresas enfrentam muitos tipos de riscos operacionais, desde aqueles amplamente sob o controle da organização, como o risco de não cumprir os regulamentos, até fatores que estão completamente fora da capacidade da empresa de prever até mesmo, como um surto de pandemia imprevisto.

À medida que as operações se tornam mais complexas, por exemplo, envolvendo muitos tipos de operações em vários sistemas e países, a exposição da organização ao risco aumenta, tornando mais provável que ocorra algum tipo de falha operacional que afete a reputação ou os resultados financeiros da organização.