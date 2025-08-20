O que é risco operacional?

Publicado: 23 de maio de 2024
Colaborador: Cole Stryker
O risco operacional é um resumo da perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falha ou de eventos externos.
É um dos principais tipos de risco que as empresas e organizações enfrentam, ao lado do risco estratégico, do risco de crédito e do risco de mercado. A gestão de riscos operacionais (ORM) envolve identificar, avaliar e mitigar esses riscos para reduzir a probabilidade e o impacto de possíveis perdas.
Esses são apenas alguns exemplos de riscos operacionais que podem enganar uma empresa se ela não estiver preparada para gerenciá-los:
Todas as empresas enfrentam muitos tipos de riscos operacionais, desde aqueles amplamente sob o controle da organização, como o risco de não cumprir os regulamentos, até fatores que estão completamente fora da capacidade da empresa de prever até mesmo, como um surto de pandemia imprevisto.
À medida que as operações se tornam mais complexas, por exemplo, envolvendo muitos tipos de operações em vários sistemas e países, a exposição da organização ao risco aumenta, tornando mais provável que ocorra algum tipo de falha operacional que afete a reputação ou os resultados financeiros da organização.
Os tipos de riscos envolvidos em várias práticas comerciais podem ser amplamente categorizados. Aqui estão seis categories comumente utilizadas para detalhar diferentes tipos de riscos.
Esses riscos estão relacionados à eficiência e eficácia dos processos internos. Por exemplo, erros ou atrasos no processamento de transações, procedimentos inadequados para lidar com reclamações de clientes, quebras na cadeia de suprimentos ou falhas nos controles internos.
Para evitar riscos de processo, as organizações podem melhorar os fluxos de trabalho introduzindo automação alimentada por inteligência artificial (IA) para reduzir as chances de lentidão, interrupções e escassez. A documentação dos processos também pode ajudar a alta administração a ver onde melhorias podem ser feitas.
Às vezes chamado de "risco tecnológico", refere-se a riscos decorrentes do uso de tecnologia e sistemas dentro de uma organização. Os eventos de risco podem incluir bugs, falhas no sistema, ciberataques ou outras falhas de cibersegurança, violações de dados ou infraestrutura de TI inadequada.
Os sistemas podem quebrar ou ser comprometidos de inúmeras maneiras, e cabe aos diretores de tecnologia (CTOs), diretor Executivo de TI (CIOs), diretores de dados (CDOs) e gerentes de TI ajudar a garantir que os sistemas estejam seguros, protegidos e funcionando sem problemas.
O risco financeiro abrange o risco de perda financeira decorrente da tomada de decisões financeiras, como fluxo de caixa insuficiente para atender às necessidades operacionais, investimentos ruins ou o risco de os parceiros não cumprirem suas obrigações financeiras com a organização.
Este é um termo abrangente usado para descrever qualquer risco comercial resultante de iniciativas estratégicas. Fusões e aquisições, ofertas de novos produtos e mudanças de marca, todas essas decisões de negócios envolvem algum elemento de risco.
São riscos decorrentes de fatores externos fora do controle da organização. Os exemplos incluem desastres naturais que afetam os ativos físicos, instabilidade política e colapso dos serviços financeiros ou falência de grandes instituições financeiras, mudanças regulatórias repentinas ou pandemias.
Eventos que podem desencadear interrupções nos negócios ocorrem o tempo todo fora das quatro paredes da organização e, embora nem sempre possam ser evitados, cabe aos gerentes de operações desenvolver formas de antecipá-los, responder rapidamente e manter a continuidade dos negócios.
A avaliação de risco operacional é o processo de identificar, analisar e avaliar os riscos associados às operações diárias de uma organização. O risco operacional não pode ser evitado o tempo todo. O objetivo da avaliação de risco operacional é que os stakeholders identifiquem riscos, avaliem o nível de risco e encontrem maneiras de mitigar riscos.
O primeiro passo é identificar riscos potenciais dentro dos processos, sistemas e atividades operacionais da organização.
Isso envolve coletar informações e examinar quaisquer elementos operacionais e quaisquer riscos que eles possam envolver e que impeçam a consecução dos objetivos da organização.
Brainstorming, entrevistas com funcionários e revisão da documentação podem ser usados para identificar riscos.
Quando os riscos forem identificados, os gerentes de operações poderão analisá-los para avaliar sua probabilidade e seu possível impacto sobre a organização.
Isso envolve a avaliação da frequência e da gravidade de cada risco e a determinação do nível aceitável de exposição ao risco.
Várias técnicas de análise, como matrizes de risco, análise de cenários e análise de dados históricos, podem ser usadas para avaliar os riscos.
Depois de analisar os riscos, eles são avaliados para priorizá-los com base em sua importância para a organização.
Normalmente, os riscos são categorizados de acordo com sua gravidade e probabilidade, permitindo que as organizações concentrem seus recursos em abordar primeiro os riscos mais críticos.
A avaliação de risco envolve a consideração de fatores como a tolerância ao risco da organização, os requisitos regulatórios e os objetivos estratégicos. As organizações quantificam riscos com indicadores-chave de risco (KRI) .
Quando os riscos são avaliados e priorizados, as organizações desenvolvem e implementam estratégias de tratamento de riscos para gerenciar e mitigar riscos de forma eficaz.
As estratégias de tratamento de riscos podem incluir prevenção de riscos, redução de riscos, transferência de riscos ou aceitação de riscos. As organizações também podem implementar controles e salvaguardas para minimizar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados.
A avaliação de risco operacional é um processo contínuo e os riscos devem ser monitorados e revisados regularmente por meio da auditoria interna para ajudar a garantir que as estratégias de gerenciamento de riscos permaneçam eficazes.
Isso envolve o acompanhamento das mudanças no ambiente operacional da organização, avaliando a eficácia dos controles implementados e atualizando as avaliações de risco conforme necessário.
O monitoramento e a revisão contínuos permitem que as organizações se adaptem aos riscos em evolução e mantenham uma estrutura eficaz de gerenciamento de riscos ao longo do tempo.
Compreender as diferenças entre apetite ao risco, tolerância ao risco e perfil de risco é crucial para o gerenciamento eficaz do risco operacional.
O apetite pelo risco é amplo e estratégico, definindo a abordagem geral para assumir riscos. A tolerância ao risco é mais específica, definindo níveis de risco aceitáveis para áreas específicas. O perfil de risco fornece uma visão geral do cenário de risco atual.
Este é o nível geral de risco que uma organização está disposta a aceitar na busca de seus objetivos estratégicos. Ele reflete a atitude da organização em relação à assunção de riscos e sua capacidade de suportar o risco de perda sem comprometer sua missão e objetivos principais. Ele se alinha com metas e estratégias de longo prazo e pode ser expresso de baixo a alto.
Este é o nível específico de risco que uma organização está preparada para aceitar em uma determinada área ou para um projeto específico. Ele fornece limites mais detalhados dentro do framework mais amplo de ORM definidos pelo apetite ao risco. A tolerância ao risco é tipicamente expressa em termos mais definidos e mensuráveis, como a perda máxima aceitável ou a variação do orçamento.
Um perfil de risco é um resumo abrangente dos tipos e níveis de risco que uma organização enfrenta atualmente. Inclui uma avaliação da probabilidade e do impacto potencial de vários riscos e de como estão a ser geridos.
O perfil de risco reflete a exposição atual ao risco e a eficácia da gestão do risco, fornecendo uma imagem completa do cenário de risco. O perfil é atualizado regularmente para refletir as mudanças no ambiente de risco, riscos emergentes e a eficácia dos controles de risco.
Quando os riscos tiverem sido identificados, avaliados e priorizados, as organizações poderão trabalhar para mitigar esses riscos. Este processo se divide em várias categorias. O gerenciamento eficaz de riscos operacionais envolve a escolha da resposta ideal ao risco com base na gravidade, no imediatismo e em muitos outros fatores.
Os programas de gerenciamento de riscos operacionais podem ser aprimorados com o uso do software ORM, que foi projetado para ajudar as organizações a identificar, avaliar, mitigar e monitorar os riscos operacionais em suas operações comerciais, tudo em um único ambiente.
Os programas de ORM fornecem ferramentas de autoavaliação para capturar e documentar vários tipos de riscos, e permitem que os usuários registrem controles de riscos. Além da identificação, o software de gerenciamento de riscos oferece a capacidade de avaliar os riscos usando várias técnicas analíticas, como metodologias de pontuação de risco e matrizes de risco.
Quando identificam e avaliam os riscos, os usuários podem usar ferramentas para mitigá-los e controlá-los, para reduzir sua probabilidade e seu impacto. Quando perdas operacionais inevitavelmente ocorrem, os processos de gerenciamento de risco podem ajudar os gerentes a rastrear incidentes e determinar responsabilidades e soluções.
O software também pode ajudar no gerenciamento da conformidade, oferecendo ferramentas para rastrear leis, regulamentos e padrões e identificar áreas onde uma empresa pode ter uma lacuna de conformidade. O software de gerenciamento de riscos também pode se integrar ao gerenciamento de riscos corporativos (ERM) e outros sistemas para compartilhamento de dados de risco e para simplificar a colaboração entre equipes multifuncionais.
