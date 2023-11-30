O que é mitigação de riscos?

Atualizado em: 7 de maio de 2024
Colaboradores: Teaganne Finn, Amanda Downie
A mitigação de riscos é uma das principais etapas do processo de gerenciamento de riscos. Refere-se à estratégia de planejamento e desenvolvimento de opções para reduzir ameaças aos objetivos dos projetos, muitas vezes enfrentados por uma empresa ou organização.
A mitigação de riscos é uma culminação das técnicas e estratégias utilizadas para minimizar os níveis de risco e reduzi-los a níveis toleráveis. Ao tomar medidas para negar ameaças e desastres, uma organização estará em uma posição forte para eliminar e limitar contratempos.
O objetivo da mitigação de riscos não é eliminar ameaças. Em vez disso, ela se concentra no planejamento de desastres inevitáveis e mitigação de seu impacto na continuidade dos negócios. Diferentes tipos de riscos potenciais incluem ciberataques, desastres naturais, como tornados ou furacões, incertezas financeiras, responsabilidades legais, erros de gerenciamento estratégico e acidentes.
Quando ocorrerem casos de risco comuns, as circunstâncias podem torná-los prejudiciais para uma organização. Se uma organização não estiver preparada para lidar com o problema, uma questão menor poderá transformar-se em algo catastrófico, deixando a empresa com um ônus financeiro significativo. Na pior das hipóteses, talvez a empresa precise fechar.
A melhor maneira de evitar que isso aconteça é ter um plano de mitigação de riscos em vigor. Se ocorrer um evento, a organização tem planos de contingência para mitigar os danos que a organização sofre. A mitigação de riscos concentra-se na inevitabilidade de alguns desastres e é mais frequentemente usada quando uma ameaça é inevitável. O objetivo do plano de mitigação de riscos é se preparar para o pior e aceitar o fato de que um ou alguns desastres listados podem ocorrer. Uma vez que essa constatação tenha sido feita, é responsabilidade da liderança garantir que o plano de mitigação de riscos esteja em vigor e pronto para qualquer desastre que possa ocorrer.
No nível mais amplo, a mitigação de riscos exige uma equipe de pessoas, processos e tecnologia que permita que uma organização avalie seus riscos e crie um plano abrangente para mitigar esses riscos. Uma equipe de gerenciamento de projetos seria a melhor estratégia de negócios para avaliar os riscos.
O processo de mitigação de riscos não é único e não será o mesmo de uma organização para outra. No entanto, há várias etapas que são relativamente padrão ao elaborar um plano completo de mitigação de riscos. Essas etapas incluem o reconhecimento de riscos recorrentes, a priorização de determinados riscos e a implementação e o monitoramento do plano estabelecido.
A primeira etapa na mitigação de riscos é a identificação de riscos, que é o processo de entender quais riscos estão presentes e avaliar a ameaça à organização, bem como à operação e os funcionários. É importante considerar uma variedade de riscos aos negócios, incluindo ameaças à cibersegurança (por exemplo, riscos a dados e violações de dados), riscos financeiros, desastres naturais e outros eventos de risco potencialmente prejudiciais que possam prejudicar a organização e a operação dos negócios.
Depois de estabelecida uma lista de riscos identificados, a próxima etapa é a equipe de mitigação de riscos avaliar cada um deles e quantificar os riscos. Os níveis de risco são estabelecidos nessa etapa e, muitas vezes, envolverão a verificação das medidas, dos processos e dos controles em vigor para reduzir o impacto do risco.
A avaliação de risco compara a gravidade de cada risco possível e os classifica de acordo com a importância e a consequência. Essa é uma etapa vital, pois as organizações precisam decidir quais riscos têm o efeito mais prejudicial sobre a organização e sua força de trabalho. Além disso, nessa etapa, uma organização estabelece um nível aceitável de risco para diferentes áreas. Isso criará um ponto de referência para a empresa e preparará melhor os recursos necessários para a continuidade de negócios.
Os riscos podem mudar, assim como os níveis de risco, dependendo de vários fatores diferentes. A fase de monitoramento no plano de mitigação de riscos é uma etapa importante devido a esses riscos em constante mudança. Ao monitorar o risco, uma organização pode determinar quando a gravidade aumenta e quando diminui e, então, agir de acordo. É importante que a organização tenha métricas sólidas para rastrear riscos. Esse rastreamento ajuda a organização a permanecer em conformidade com diferentes regulamentações e requisitos de conformidade.
Depois que os riscos forem estimados, priorizados e avaliados, é hora de implementar o plano. Durante essa etapa, todas as medidas apropriadas devem ser implementadas em toda a organização. Os funcionários devem ser informados e treinados sobre todos os aspectos do plano de mitigação de riscos. Testes e análises regulares devem ser realizados com frequência para garantir que o plano esteja atualizado e em conformidade com as regulamentações.
Nessa etapa, e mais adiante, talvez seja necessário fazer ajustes. É importante fazer alterações quando a equipe aprende algo novo ou quando há uma mudança nas prioridades. Uma avaliação constante da estratégia de gerenciamento de riscos revela vulnerabilidades e aprimora o processo de tomada de decisões.
Assim como o processo de mitigação de riscos, a estratégia, ou abordagem, que uma organização usa para estabelecer um plano de mitigação de riscos varia de acordo com a organização. No entanto, existem técnicas comuns ao lidar com o risco.
Prevenção de riscos
A estratégia de prevenção de risco é um método para mitigar o risco adotando medidas para evitar que o risco ocorra. Essa abordagem pode exigir que a organização comprometa outros recursos ou estratégias. Exemplos incluem não fazer investimentos ou não lançar uma nova linha de produtos, como forma de prevenir o risco de perdas.
Redução de risco
Essa abordagem ocorreria depois que uma organização concluísse sua análise de mitigação de risco e decidisse tomar medidas para reduzir as chances de um risco acontecer ou seu impacto. Ela não elimina o risco; em vez disso, aceita o risco e se concentra em conter perdas e fazer o possível para evitar que ele se propague. Um exemplo disso no setor de saúde é o seguro de saúde cobrindo cuidados preventivos.
Transferência de risco
A transferência de risco envolve a transferência do risco para terceiros, como a obtenção de uma apólice de seguro para cobrir certos riscos, como danos materiais ou ferimentos. Isso transfere o risco da organização para outra pessoa, muitas vezes, uma companhia de seguros.
Aceitação de risco
Essa estratégia envolve aceitar a possibilidade de uma recompensa superar o risco. Ela não precisa ser permanente, mas, por um determinado período, pode ser a melhor estratégia para priorizar outros riscos e ameaças. É impossível eliminar todos os riscos, e é chamado de risco residual ou "sobras".
O desenvolvimento de um plano de mitigação de riscos requer muitas partes móveis e coordenação em uma organização. Veja abaixo algumas melhores práticas ao abordar e executar um plano de mitigação de riscos.
Mantenha as partes interessadas informadas
Comunicar riscos em toda a organização é um aspecto importante do planejamento de mitigação de riscos. A comunicação aberta em toda a organização é vital não apenas para a organização, mas também para todos os funcionários envolvidos. Um risco importante com um alto impacto organizacional deve ser comunicado de forma clara e monitorado em todos os departamentos.
Estabeleça uma cultura de risco sólida
A cultura de risco começa no nível executivo. A cultura de risco são os valores e as crenças coletivas sobre o risco mantidos por um grupo de indivíduos. Para que uma organização esteja em total conformidade, a cultura de risco precisa vir dos líderes empresariais e da gerência e ser comunicada com clareza. A importância da conformidade deve ser firme desde o topo e estar presente em toda a organização.
Estabelecer ferramentas de risco
Certifique-se de que haja controles e métricas fortes para monitorar os riscos. Ferramentas de gerenciamento, como uma framework de avaliação de risco, podem ajudar no monitoramento contínuo. Um RAF funciona monitorando quais riscos são altos e baixos e fornece relatórios para os stakeholders técnicos e não técnicos envolvidos.
Realizar avaliações de risco regulares
Manter o perfil de risco da organização atualizado é importante. Os líderes da organização precisam dos dados e relatórios mais atuais para tomar decisões informadas e planos de ação fortes no futuro para controlar o risco.
