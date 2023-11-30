O que é mitigação de riscos?

Prevenção de riscos

A estratégia de prevenção de risco é um método para mitigar o risco adotando medidas para evitar que o risco ocorra. Essa abordagem pode exigir que a organização comprometa outros recursos ou estratégias. Exemplos incluem não fazer investimentos ou não lançar uma nova linha de produtos, como forma de prevenir o risco de perdas.

Redução de risco

Essa abordagem ocorreria depois que uma organização concluísse sua análise de mitigação de risco e decidisse tomar medidas para reduzir as chances de um risco acontecer ou seu impacto. Ela não elimina o risco; em vez disso, aceita o risco e se concentra em conter perdas e fazer o possível para evitar que ele se propague. Um exemplo disso no setor de saúde é o seguro de saúde cobrindo cuidados preventivos.

Transferência de risco

A transferência de risco envolve a transferência do risco para terceiros, como a obtenção de uma apólice de seguro para cobrir certos riscos, como danos materiais ou ferimentos. Isso transfere o risco da organização para outra pessoa, muitas vezes, uma companhia de seguros.

Aceitação de risco

Essa estratégia envolve aceitar a possibilidade de uma recompensa superar o risco. Ela não precisa ser permanente, mas, por um determinado período, pode ser a melhor estratégia para priorizar outros riscos e ameaças. É impossível eliminar todos os riscos, e é chamado de risco residual ou "sobras".