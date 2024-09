As organizações revisam RFPs e selecionam novos fornecedores com base em necessidades e critérios específicos de negócios. Isso envolve avaliar a exposição a riscos e pode exigir questionários e avaliações no local para verificar a precisão e a eficácia de suas medidas internas de segurança e segurança da informação. Os principais fatores considerados incluem as classificações e postura de segurança do fornecedor, conformidade com padrões do setor e adequação geral aos requisitos organizacionais.