O que é mitigação de riscos?

Depois que os riscos forem estimados, priorizados e avaliados, é hora de implementar o plano. Durante essa etapa, todas as medidas apropriadas devem ser implementadas em toda a organização. Os funcionários devem ser informados e treinados sobre todos os aspectos do plano de mitigação de riscos. Testes e análises regulares devem ser realizados com frequência para garantir que o plano esteja atualizado e em conformidade com as regulamentações.

Nessa etapa, e mais adiante, talvez seja necessário fazer ajustes. É importante fazer alterações quando a equipe aprende algo novo ou quando há uma mudança nas prioridades. Uma avaliação constante da estratégia de gerenciamento de riscos revela vulnerabilidades e aprimora o processo de tomada de decisões.