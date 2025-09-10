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Inteligência em segurança

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Um podcast semanal que combina as últimas notícias sobre cibersegurança e conversas aprofundadas com profissionais no campo.

Todas as quartas-feiras, nossos resumos de notícias apresentam um painel de profissionais especialistas que detalham as histórias mais importantes do momento, desde as últimas tendências de malware e ataques até novas ferramentas e técnicas promissoras.

E fique atento aos episódios bônus uma vez por mês, com entrevistas detalhadas com as vozes mais perspicazes da cibersegurança compartilhando histórias reais do trabalho.

 
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Assista a todos os episódios de Security Intelligence. O problema de acesso ao agente de IA: O IAM consegue lidar com IA? As explorações de aplicativos voltados para o público estão aumentando. Por quê? Golpes românticos: como funcionam, como vencem e o que fazemos a respeito OpenClaw e Claude Opus 4.6: Para onde está indo a segurança dos agentes de IA? O que os profissionais de cibersegurança precisam saber sobre OpenClaw e Moltbook John Henry versus o chatbot: os humanos podem superar os golpistas de IA? O mais novo malware de IA versus 40 anos de cultura hacker A maioria dos treinamentos em cibersegurança não funciona. Podemos mudar isso? Ransomware watsonx, agentes de IA como ameaças internas e como invadir um robô humanoide Uma nova visão sobre recompensas por bugs, equipes vermelhas de IA e nossas resoluções de Ano Novo Por que custa tanto ser hackeado nos Estados Unidos Retrospectiva da cibersegurança: ataques ClickFix, vulnerabilidades de vibecoding, agentes sombra e mais Proibições de navegadores de IA e as principais falhas de software de 2025 O React2Shell causa impacto, o WormGPT não funciona e a mais recente ameaça à sua conta do Gmail é a mais recente Sua casa pode ser um botnet, seus desenvolvedores estão vazando segredos e poemas estão quebrando suas proteções de IA Rastreando o honeypot: como é descobrir uma nova cepa de malware O mercado de trabalho na dark web prospera, as fraudes de IA aumentam e é temporada de golpes de fim de ano A Anthropic impede os espiões de IA, o novo Top 10 do OWASP e o aumento do ransomware de pequeno porte Descuido da IA na cibersegurança, falhas na segurança da OT e lições do assalto ao Louvre Malware para Android que age como uma pessoa e agentes de IA que agem como malware Como invadir um escritório: especialista em engenharia social fala sobre segurança física O ChatGPT Atlas é seguro? Além disso: worms invisíveis, redes fantasmas e a interrupção da AWS RIP Windows 10, reparo automatizado de códigos e combate aos piratas da folha de pagamento Como enganar um agente de IA, tendências de ataques DDoS e desmistificando mitos de cibersegurança O apocalipse da vulnerabilidade de IA, uma nova cepa de Petya e as regras burras da cibersegurança Ransomware de IA, fraude de contratação e o fim dos Scattered Lapsus$ Hunters Vibe hacking, HexStrike IA e o mais recente esquema dos Scattered Lapsus$ Hunters
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