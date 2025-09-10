Um podcast semanal que combina as últimas notícias sobre cibersegurança e conversas aprofundadas com profissionais no campo.
Todas as quartas-feiras, nossos resumos de notícias apresentam um painel de profissionais especialistas que detalham as histórias mais importantes do momento, desde as últimas tendências de malware e ataques até novas ferramentas e técnicas promissoras.
E fique atento aos episódios bônus uma vez por mês, com entrevistas detalhadas com as vozes mais perspicazes da cibersegurança compartilhando histórias reais do trabalho.
O gerenciamento de identidade por IA é a próxima fronteira em cibersegurança. Saiba como proteger a IA agêntica, evitar a injeção de prompt e gerenciar identidades de máquinas na empresa.
Entrevista 5: O problema de acesso de agentes de IA: o IAM pode lidar com IA?
O IBM X-Force Threat Intelligence Index de 2026 revela uma invasão surpreendente de aplicativos, o roubo de credenciais de IA e um crescimento dos riscos de segurança da cadeia de suprimentos.
Episódio 22: As explorações de aplicativos voltados ao público estão aumentando. Por quê?
Ouça conversas envolventes com líderes de tecnologia. Assista aos episódios mais recentes.