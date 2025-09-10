Um podcast semanal que combina as últimas notícias sobre cibersegurança e conversas aprofundadas com profissionais no campo.

Todas as quartas-feiras, nossos resumos de notícias apresentam um painel de profissionais especialistas que detalham as histórias mais importantes do momento, desde as últimas tendências de malware e ataques até novas ferramentas e técnicas promissoras.

E fique atento aos episódios bônus uma vez por mês, com entrevistas detalhadas com as vozes mais perspicazes da cibersegurança compartilhando histórias reais do trabalho.