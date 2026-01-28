John Henry versus o chatbot: os humanos podem superar os golpistas de IA?

Você acha que poderia cair em um golpe aplicado por um chatbot?

Stephanie Carruthers, principal hacker de pessoas da IBM, também não achava, até enfrentar um.

Neste episódio de Security Intelligence, levamos você para dentro da competição John Henry na DEF CON 2024, em que Carruthers competiu com um bot de vishing com tecnologia de IA para ver quem era o melhor golpista.

Os resultados podem surpreender você. 

Ao longo do caminho, exploramos como a IA generativa está transformando a engenharia social, por que os ataques de vishing e clonagem de voz estão aumentando e o que tudo isso significa para as equipes de defesa que passaram anos treinando pessoas para identificar e-mails de phishing, mas não chamadas telefônicas que soam exatamente como a voz de sua liderança.

Tudo isso e muito mais em Security Intelligence.

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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