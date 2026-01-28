OpenClaw e Claude Opus 4.6: Para onde está indo a segurança dos agentes de IA?

As empresas estão avançando rápido demais com a IA, e comprometendo a segurança no processo?

Neste episódio de Security Intelligence, o apresentador Matt Kosinski recebe Sridhar Muppidi, Nick Bradley e Jeff Crume para analisar um momento decisivo na cibersegurança.

O painel analisa o rápido avanço dos agentes de IA e os riscos crescentes da IA oculta na empresa, comparando plataformas de agentes de código aberto como OpenClaw com modelos proprietários como Claude Opus 4.6 e suas novas equipes de agentes. Exploramos como a adoção de IA com foco na velocidade, implementações de agentes sem segurança e a fraca separação de funções estão criando novas superfícies de ataque, e por que executivos podem estar alimentando o problema sem querer.

A conversa também examina a recente violação da cadeia de suprimentos do Notepad++ como um sinal de alerta de falhas mais amplas no inventário de programas e nos riscos de fornecedores, e analisa a tentativa do DragonForce de reinventar o sequestro de dados como um negócio escalável de cartel. 

Ao longo do caminho, continuamos voltando a um tema principal: Otimizamos a velocidade em detrimento da segurança?

  • 00:00 - Introdução
  • 01:18 - OpenClaw vs. Claude Opus 4.6
  • 15:05 - Acelere. Quebrar a segurança?
  • 27:29 - violação do Notepad++
  • 38:55 - Cartel de ransomware DragonForce

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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