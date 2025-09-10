Vibe hacking, HexStrike IA e o mais recente esquema dos Scattered Lapsus$ Hunters

Facilitamos demais o cibercrime? No primeiro episódio de Security Intelligence, os participantes do painel Jeff Crume, Suja Viswesan e Nick Bradley se juntam ao apresentador Matt Kosinski para discutir a invenção do vibe hacking e do HexStrike AI, um framework de segurança ofensiva que agentes de ameaça estão adotando para comandar seus próprios exércitos de agentes de IA.

Também discutimos a nova e incomum exigência de resgate do Scattered Lapsus$ Hunters e a ascensão dos RATs, ou trojans de acesso remoto.

Além disso: um jogo de “O que você prefere?” 
Ver todos os episódios de Security Intelligence
Inscreva-se já na sua plataforma favorita YouTube Spotify Podcasts da Apple Casted
Talvez você goste
Ilustração de dois quadrados brilhantes
Relatório do custo das violações de dados 2025
Arte para a liderança de pensamento do X-Force 2025
IBM® X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Ilustração de um quadrado brilhante
Relatório do custo das violações de dados 2025

Podcasts

Ouça conversas envolventes com líderes de tecnologia. Assista aos episódios mais recentes.

 Ouça todos os podcasts do IBM Think
Smart Talks com ilustração de podcast da IBM
NASA e IA: decodificando nosso universo
Techsplainers by IBM - arte da capa do podcast de áudio
O que é DevOps?
Miniatura de IA em ação
Como a IBM usa dados e IA para modernizar compras
Capa do podcast Mixture of Experts
Destaques de IA da CES 2026: NVIDIA Rubin e gadgets surpreendentes
Capa do podcast Security Intelligence
Uma nova visão sobre recompensas por bugs, equipes vermelhas de IA e nossas resoluções de Ano Novo
Techsplainers by IBM - arte da capa do podcast de áudio
O que é computação quântica?
Capa do podcast Mixture of Experts
Retrospectiva do ano em IA: tendências que moldam 2026
Capa do podcast Security Intelligence
Por que custa tanto ser hackeado nos Estados Unidos
Techsplainers by IBM - arte da capa do podcast de áudio
O que é observabilidade full stack?
Capa do podcast Security Intelligence
As histórias de cibersegurança que definiram 2025
Capa do podcast The Coherence Times
Quando os computadores quânticos superarão os computadores clássicos?
Miniatura de IA em ação
Como o UFC usa IA para transformar dados em insights em tempo real
Arte do podcast Transformers
De elefantes a agentes de IA: um guia de sobrevivência para a diretoria executiva
Capa do podcast The Coherence Times
Usando computadores quânticos para desvendar os mistérios da física quântica
Arte do podcast Transformers
Quociente de adaptabilidade: a vantagem do CIO em um mundo de IA
Como a IBM pode ajudar
IBM Guardium AI Security

Proteja modelos e agentes de IA. Descubra automaticamente a IA oculta. Unifique as equipes para obter uma IA confiável.

 Explore o Guardium AI Security
Soluções de segurança e proteção de dados

Proteja os dados empresariais ao longo de todo o ciclo de vida e simplifique os requisitos de conformidade

 Explore as soluções de proteção e segurança de dados
Guia da Cibersegurança de 2026

Explore o Guia de Cibersegurança de 2026, sua fonte abrangente e selecionada de explicações educativas, tutoriais práticos, episódios de podcast e outros recursos sobre cibersegurança.  

 Saiba mais sobre cibersegurança