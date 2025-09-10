Facilitamos demais o cibercrime? No primeiro episódio de Security Intelligence, os participantes do painel Jeff Crume, Suja Viswesan e Nick Bradley se juntam ao apresentador Matt Kosinski para discutir a invenção do vibe hacking e do HexStrike AI, um framework de segurança ofensiva que agentes de ameaça estão adotando para comandar seus próprios exércitos de agentes de IA.
Também discutimos a nova e incomum exigência de resgate do Scattered Lapsus$ Hunters e a ascensão dos RATs, ou trojans de acesso remoto.
Além disso: um jogo de “O que você prefere?”
Ouça conversas envolventes com líderes de tecnologia. Assista aos episódios mais recentes.
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