Facilitamos demais o cibercrime? No primeiro episódio de Security Intelligence, os participantes do painel Jeff Crume, Suja Viswesan e Nick Bradley se juntam ao apresentador Matt Kosinski para discutir a invenção do vibe hacking e do HexStrike AI, um framework de segurança ofensiva que agentes de ameaça estão adotando para comandar seus próprios exércitos de agentes de IA.

Também discutimos a nova e incomum exigência de resgate do Scattered Lapsus$ Hunters e a ascensão dos RATs, ou trojans de acesso remoto.

Além disso: um jogo de “O que você prefere?”

