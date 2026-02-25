Durante anos, credenciais roubadas reinaram, o vetor de ataque preferido de hackers. Até agora. O Índice de inteligência de ameaças IBM X-Force 2026 revela um aumento na exploração de aplicações voltadas ao público, superando ataques baseados em identidade como o principal vetor de acesso inicial. Por que agentes de ameaça estão mudando suas táticas de forma tão drástica, e o que isso significa para as equipes de defesa?
Neste episódio de Security Intelligence, os participantes do painel Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analisam as principais conclusões do mais recente Índice de inteligência de ameaças, além de:
Tudo isso e muito mais em Security Intelligence.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
Neste episódio de Security Intelligence, os participantes Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch detalham as principais descobertas do mais recente Threat Intelligence Index.