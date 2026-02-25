Durante anos, credenciais roubadas reinaram, o vetor de ataque preferido de hackers. Até agora. O Índice de inteligência de ameaças IBM X-Force 2026 revela um aumento na exploração de aplicações voltadas ao público, superando ataques baseados em identidade como o principal vetor de acesso inicial. Por que agentes de ameaça estão mudando suas táticas de forma tão drástica, e o que isso significa para as equipes de defesa?



Neste episódio de Security Intelligence, os participantes do painel Claire Nuñez, Chris Caridi e Joe Xatruch analisam as principais conclusões do mais recente Índice de inteligência de ameaças, além de:

Infostealers que capturam a “alma” dos agentes de IA

Pacotes comprometidos que instalam agentes de IA como malware

As falhas na infraestrutura de IA que parece que não conseguimos corrigir

Por que a inteligência de ameaças é tão isolada e o que podemos fazer a respeito

Tudo isso e muito mais em Security Intelligence.

00:00 - Introdução

1:17 - Índice de inteligência de ameaças 2026

16:22 - Roubando a alma de agentes de IA

28:03 - Falhas na infraestrutura de IA

36:36 - Inteligência de ameaças humanizada

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.