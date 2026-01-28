OpenClaw e Moltbook são extremamente legais. Também são extremamente perigosos. E nos dizem o quanto a segurança de agentes de IA ainda precisa avançar. Neste episódio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow e Evelyn Anderson explicam como agentes de IA executados localmente estão se tornando uma superfície de ataque totalmente nova e por que quem faz a defesa pode estar subestimando os riscos. De bancos de dados de agentes configurados incorretamente que vazam chaves de API a “habilidades” maliciosas que podem sequestrar silenciosamente sistemas confiáveis, exploramos o que acontece quando ferramentas poderosas de IA são tratadas como apenas mais um aplicativo.
Também analisamos um problema crescente de sinais em toda a cibersegurança:
Ao longo do caminho, nosso painel debate uma questão mais profunda: A IA é uma dádiva ou uma maldição para profissionais de segurança?
Tudo isso e muito mais no Security Intelligence
Segmentos:
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
Proteja modelos e agentes de IA. Descubra automaticamente a IA oculta. Unifique as equipes para obter uma IA confiável.
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