OpenClaw e Moltbook são extremamente legais. Também são extremamente perigosos. E nos dizem o quanto a segurança de agentes de IA ainda precisa avançar. Neste episódio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow e Evelyn Anderson explicam como agentes de IA executados localmente estão se tornando uma superfície de ataque totalmente nova e por que quem faz a defesa pode estar subestimando os riscos. De bancos de dados de agentes configurados incorretamente que vazam chaves de API a “habilidades” maliciosas que podem sequestrar silenciosamente sistemas confiáveis, exploramos o que acontece quando ferramentas poderosas de IA são tratadas como apenas mais um aplicativo.

Também analisamos um problema crescente de sinais em toda a cibersegurança:

Por que a "enxurrada de conteúdo irrelevante" gerada por IA está sobrecarregando os programas de recompensa por bugs.

Por que o NIST pode parar de enriquecer vulnerabilidades no National Vulnerability Database.

Ao longo do caminho, nosso painel debate uma questão mais profunda: A IA é uma dádiva ou uma maldição para profissionais de segurança?

Tudo isso e muito mais no Security Intelligence

Segmentos:

00:00 - Introdução

01:03 - OpenClaw e a superfície de ataque do agente de IA

16:49 - O excesso de conteúdo gerado por IA acabará com as recompensas por bugs?

26:49 - Grandes mudanças no NVD do NIST

35:27 - O problema com malware programado por intuição

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.