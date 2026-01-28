O que os profissionais de cibersegurança precisam saber sobre OpenClaw e Moltbook

OpenClaw e Moltbook são extremamente legais. Também são extremamente perigosos. E nos dizem o quanto a segurança de agentes de IA ainda precisa avançar. Neste episódio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow e Evelyn Anderson explicam como agentes de IA executados localmente estão se tornando uma superfície de ataque totalmente nova e por que quem faz a defesa pode estar subestimando os riscos. De bancos de dados de agentes configurados incorretamente que vazam chaves de API a “habilidades” maliciosas que podem sequestrar silenciosamente sistemas confiáveis, exploramos o que acontece quando ferramentas poderosas de IA são tratadas como apenas mais um aplicativo.

Também analisamos um problema crescente de sinais em toda a cibersegurança:

  • Por que a "enxurrada de conteúdo irrelevante" gerada por IA está sobrecarregando os programas de recompensa por bugs.
  • Por que o NIST pode parar de enriquecer vulnerabilidades no National Vulnerability Database.

Ao longo do caminho, nosso painel debate uma questão mais profunda: A IA é uma dádiva ou uma maldição para profissionais de segurança?

Tudo isso e muito mais no Security Intelligence

Segmentos:

  • 00:00 - Introdução
  • 01:03 - OpenClaw e a superfície de ataque do agente de IA
  • 16:49 - O excesso de conteúdo gerado por IA acabará com as recompensas por bugs?
  • 26:49 - Grandes mudanças no NVD do NIST
  • 35:27 - O problema com malware programado por intuição

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
Assista a todos os episódios
Inscreva-se já na sua plataforma favorita YouTube Spotify Podcasts da Apple Casted

Explore mais episódios

Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
John Henry versus o chatbot: os humanos podem superar os golpistas de IA?
Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
O mais novo malware de IA versus 40 anos de cultura hacker
Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
A maioria dos treinamentos em cibersegurança não funciona. Podemos mudar isso?
Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
Ransomware watsonx, agentes de IA como ameaças internas e como invadir um robô humanoide
Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
Uma nova visão sobre recompensas por bugs, equipes vermelhas de IA e nossas resoluções de Ano Novo
Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
Por que custa tanto ser hackeado nos Estados Unidos
Imagens do Security Intelligence Podcast para fins promocionais
Retrospectiva da cibersegurança: ataques ClickFix, vulnerabilidades de vibecoding, agentes sombra e mais

Você também pode gostar

Nova imagem em miniatura do podcast semanal Mixture of Experts
Gemini 3 do Google: agentes de IA, raciocínio e modo de pesquisa
Miniatura do Transformers Podcast
IA e resiliência cibernética: o que toda diretoria executiva deve saber
Miniatura do podcast IBM Think para Techsplainers
O que é uma violação de dados?
Miniatura do podcast IBM Think para Techsplainers
Miniatura do podcast IBM Think para Techsplainers
Miniatura do podcast IBM Think para Techsplainers
Recursos relacionados Guia da Cibersegurança de 2026 Relatório do custo das violações de dados 2025 Explore mais tópicos de cibersegurança
Como a IBM pode ajudar
IBM Guardium AI Security

Proteja modelos e agentes de IA. Descubra automaticamente a IA oculta. Unifique as equipes para obter uma IA confiável.

 Explore o Guardium AI Security
Soluções de segurança e proteção de dados

Proteja os dados empresariais ao longo de seu ciclo de vida e simplifique os requisitos de conformidade

 Explore as soluções de proteção e segurança de dados
Guia da Cibersegurança de 2026

Explore o Guia de Cibersegurança de 2026, sua fonte abrangente e selecionada de explicações educativas, tutoriais práticos, episódios de podcast e outros recursos sobre cibersegurança.  

 Saiba mais sobre cibersegurança