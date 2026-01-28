Golpes românticos: como funcionam, como vencem e o que fazemos a respeito

O Dia dos Namorados pode já ter acabado, mas o amor está no ar. O amor que um golpista tem pela carteira da vítima, isto é.

Neste episódio especial de Security Intelligence, o apresentador Matt Kosinski conversa com Claire Nunez, Suja Viswesan e Dave Bales para explicar como os golpes românticos modernos realmente funcionam: da mensagem de texto de “número errado” que inicia uma conversa inocente aos esquemas de longo prazo de “abate de porcos” que usam emoção, confiança e tempo para tirar dinheiro, muitas vezes por meio de iscas de investimento em criptomoedas. O painel explica por que qualquer pessoa pode cair nesses golpes, como violações e registros públicos ajudam golpistas a criar perfis convincentes das vítimas e como a IA está piorando o problema.

Por fim, a equipe parte para a prática: como conversar com alguém querido que pode ter caído em um golpe, como remover o estigma para que as pessoas denunciem mais rápido e o que as organizações podem fazer quando um golpe “pessoal” se torna um risco corporativo.

Conclusões principais:

  • Não responda a números desconhecidos
  • Trate “oportunidades de investimento” on-line como um sinal de alerta
  • E lembre-se: se isso aconteceu com você, você não está só.

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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