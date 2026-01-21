Neste episódio de Security Intelligence, os participantes Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny analisam como as ameaças orientadas por IA, phishing, deepfakes e desinformação, estão remodelando o cenário das ameaças cibernéticas. As organizações também estão adotando ferramentas de IA para ajudar a detectar esses ataques.

Mas, mesmo na era da IA, as pessoas são, em última análise, nossa primeira e última linha de defesa. E, muitas vezes, não damos a elas o que precisam para ter sucesso. Como ajudamos os seres humanos a se adaptar ao aumento da velocidade, escala e impacto das ameaças de IA?

A resposta, argumenta nosso painel, não é mais treinamento de caixa de seleção nem slides mais bonitos. É um treinamento realista e imersivo que desenvolve memória muscular, confiança sob estresse e habilidades de tomada de decisão para momentos em que as coisas não saem de acordo com o plano.

Falamos sobre:

00:00 — Introdução

Introdução 01:48 — Phishing de IA, deepfakes e táticas modernas de engenharia social

Phishing de IA, deepfakes e táticas modernas de engenharia social 09:19 — Por que os humanos ainda são a principal superfície de ataque, e a defesa mais forte

Por que os humanos ainda são a principal superfície de ataque, e a defesa mais forte 17:03 — A diferença entre exercícios teóricos e treinamento em ambiente cibernético

A diferença entre exercícios teóricos e treinamento em ambiente cibernético 22:00 — Como simulações imersivas preparam equipes para pressão real de resposta a incidentes

Como simulações imersivas preparam equipes para pressão real de resposta a incidentes 42:00 — Por que a preparação é mais importante do que a consciência na era dos ataques de IA

Porque, quando a IA acelera os ataques, o treinamento determina o resultado.

Tudo isso e muito mais no Security Intelligence.

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.