Neste episódio de Security Intelligence, os participantes Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny analisam como as ameaças orientadas por IA, phishing, deepfakes e desinformação, estão remodelando o cenário das ameaças cibernéticas. As organizações também estão adotando ferramentas de IA para ajudar a detectar esses ataques.
Mas, mesmo na era da IA, as pessoas são, em última análise, nossa primeira e última linha de defesa. E, muitas vezes, não damos a elas o que precisam para ter sucesso. Como ajudamos os seres humanos a se adaptar ao aumento da velocidade, escala e impacto das ameaças de IA?
A resposta, argumenta nosso painel, não é mais treinamento de caixa de seleção nem slides mais bonitos. É um treinamento realista e imersivo que desenvolve memória muscular, confiança sob estresse e habilidades de tomada de decisão para momentos em que as coisas não saem de acordo com o plano.
Falamos sobre:
Porque, quando a IA acelera os ataques, o treinamento determina o resultado.
Tudo isso e muito mais no Security Intelligence.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
O que torna o treinamento de simulação em ambiente cibernético diferente dos exercícios de mesa tradicionais? Ouça especialistas da IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers e Matt Cerny, explicarem como simulações imersivas de crise geram confiança, eliminam lacunas de suposições e transformam a preparação em segurança. Ouça o podcast Security Intelligence para saber por que as emoções são importantes no treinamento em cibersegurança.
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