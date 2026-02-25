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O problema de acesso ao agente de IA: O IAM consegue lidar com IA?

Agentes de IA estão chegando às empresas, mas será que realmente conseguimos controlá-los?

Neste episódio bônus de Security Intelligence, Sridhar Muppidi, IBM Fellow e CTO da IBM Security, ajuda a analisar o aumento dos riscos de segurança da IA agêntica, desde sistemas de IA generativa com acesso ao backend até agentes autônomos que podem agendar reuniões, chamar APIs e automatizar fluxos de trabalho, muitas vezes com acesso altamente privilegiado.

Tradicionalmente, o gerenciamento de identidade e acesso (IAM) tem se concentrado em seres humanos. Depois vieram as contas de serviço e as credenciais de API. E agora? Estamos diante de uma explosão de identidades de máquina, incluindo uma classe totalmente nova de identidades de IA que combina características humanas e de máquina. Como gerenciamos identidade e acesso para sistemas de software que se comportam como usuários humanos?

Participe da discussão sobre:

  • O que torna o gerenciamento de identidade de IA diferente do IAM tradicional
  • Por que o abuso de contas válidas continua sendo um dos principais vetores de ataque, e como a IA pode ampliá-lo
  • Os riscos de dar aos sistemas de IA generativa as chaves do reino
  • Como as empresas devem pensar sobre controle de acesso e governança de IA
  • Por que ainda não existe um padrão claro para proteger identidades de IA e não humanas

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente das pessoas participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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