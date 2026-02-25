Um consumidor só queria controlar seu próprio aspirador robô pessoal com um controle de PlayStation. Ele acabou controlando os aspiradores de pó de milhares de pessoas desconhecidas também.

Esta semana no Security Intelligence, cobrimos uma das histórias de segurança de IoT mais inacreditáveis da memória recente: como uma pessoa usuária acidentalmente criou um exército de 6.700 aspiradores robô e o que isso significa para profissionais de cibersegurança.



Em seguida, passamos para TOAD, entrega de ataque orientada por telefone, um método de engenharia social enganosamente pouco tecnológico que está se tornando discretamente uma das ferramentas favoritas de quem ataca. Falamos sobre por que isso funciona e o que quem faz a defesa pode realmente fazer em relação a um ataque que ignora quase todas as suas defesas por completo.

E, por fim: os problemas de cibersegurança do setor de saúde. Nesta temporada da série médica de sucesso The Pitt, ocorre um ataque de sequestro de dados que debilita o hospital, o que talvez seja uma das coisas mais realistas que já aconteceram em uma série conhecida por sua verossimilhança. Exploramos por que o sequestro de dados é tão prevalente no setor de saúde, por que a aplicação de patches é rara e o que realmente seria necessário para mudar isso.

Segmentos

00:00 -- Introdução



0:58 -- Ascensão do exército de aspiradores robôs

10:02 -- Anthropic lança Claude Code Security

24:39 -- Impedindo ataques de destilação

34:23 -- Por que hackers adoram TOADs



44:14 -- Os problemas de cibersegurança do setor de saúde

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.