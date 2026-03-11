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A conferência que mudou nossa opinião sobre IA

Você perdeu a conferência de segurança de IA [un]prompted? A maioria de nós também. Exceto Dustin “Evil Mog” Heywood, da nossa equipe, que se junta a nós hoje para compartilhar os destaques do evento. E, falando em [un]prompted, também discutimos um dos maiores anúncios do evento: o Zero Day Clock. Essa coalizão de especialistas defende que precisamos repensar radicalmente o gerenciamento de vulnerabilidades diante da queda acentuada do tempo até a exploração de novas vulnerabilidades. Entre as exigências deles, que podem se mostrar bastante controversas, estão responsabilizar fabricantes de software por falhas e criar arquiteturas mais descartáveis. Depois, falamos sobre alguns comportamentos de agentes de IA especialmente nocivos, incluindo manipular prescrições e escrever posts maldosos em blogs sobre usuários humanos. Por fim, encerramos a semana com uma discussão sobre burnout entre profissionais de cibersegurança. Estamos trabalhando, em média, 10 horas extras por semana. Isso é exaustivo e muito ruim para a segurança.

Tudo isso e muito mais no Security Intelligence.

  • 00:00 Introdução
  • 1:26  Retorno de [un]prompted 
  • 9:07  O colapso do dia zero 
  • 21:26  Agentes de IA assediando humanos 
  • 31:26  Burnout na cibersegurança

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente das pessoas participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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