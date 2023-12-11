As soluções DRaaS replicam e hospedam servidores físicos e servidores virtuais que proporcionam failover em caso de desastre, um processo onde as operações de TI são transferidas para um sistema secundário quando o principal falha. Um DRaaS eficiente ajuda a limitar o downtime e a reduzir os objetivos de ponto de recuperação (RPOs) e os objetivos de tempo de recuperação (RTOs) quando ocorre um desastre.

As soluções de DR têm ganhado popularidade nos últimos anos devido ao aumento da conscientização na comunidade empresarial sobre a importância da segurança de dados. Empresas que adotam a abordagem DRaaS essencialmente terceirizam seu planejamento de DR para um fornecedor externo. De acordo com um relatório recente da Global Market Insights (GMI) (link externo ao site ibm.com), o tamanho do mercado para DRaaS foi de USD 11,5 bilhões em 2022 e estava projetado para crescer 22% este ano (link externo ao site ibm.com) .

O que é um plano de recuperação de desastres?

As soluções DRaaS dependem de planos de recuperação de desastres (DRPs), que são documentos detalhados que descrevem como uma organização responde a um incidente não planejado. Além dos planos de continuidade de negócios (BCPs), os planos de recuperação de desastres garantem que as empresas estejam prontas para lidar com várias ameaças, incluindo ataques de ransomware e malware, desastres naturais e outros riscos.

Um DRP robusto pode ajudar a restaurar a conectividade e reparar a perda de dados após um desastre. Em um evento não planejado, um fornecedor terceirizado que fornece suporte DRaaS tem menos probabilidade de sofrer a mesma paralisação que seus clientes, permitindo que o fornecedor DRaaS execute o DRP do cliente de forma mais eficiente do que o próprio cliente.

O que é failover/failback?

Failover e failback são conceitos fundamentais para o DRaaS, ajudando fornecedores terceirizados a apoiar efetivamente seus clientes e implementar seus DRPs, independentemente da gravidade do incidente enfrentado. Failover é o processo onde as operações de TI são transferidas para um sistema secundário quando o principal falha devido a uma queda de energia, ataque cibernético ou outra ameaça.

Failback é o processo de retornar ao sistema original uma vez que a funcionalidade total tenha sido restaurada. No modelo de serviço DRaaS, um fornecedor pode realizar failover do data center do cliente para um site secundário onde um sistema redundante entraria em vigor instantaneamente. Se executados corretamente, failover e failback podem criar uma experiência sem interrupções, onde o usuário nem percebe que está sendo transferido para um sistema secundário.