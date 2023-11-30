Os DRPs ajudam a garantir que as empresas estejam preparadas para enfrentar muitos tipos diferentes de desastres, inclusive quedas de energia, ataques de ransomware e malware, desastres naturais e muito mais.

Um DRP forte ajuda a restaurar a conectividade de forma rápida e eficaz e reparar a perda de dados após um desastre. Empresas em todo o mundo estavam preparadas para gastar US$ 219 bilhões somente em 2023 em cibersegurança, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, de acordo com um relatório da International Data Corporation.

O que é um plano de continuidade de negócios?

Assim como um DRP, um plano de continuidade de negócios (BCP) faz parte do processo de recuperação de desastres , que ajuda as empresas a restaurar as operações normais após a ocorrência de um desastre. Os BCPs geralmente analisam ameaças e opções de resolução de forma mais abrangente do que os DRPs, concentrando-se no que uma empresa precisará para restaurar as funções de negócios básicas após um incidente.

O que é um plano de resposta a incidentes?

Os planos de resposta a incidentes (IRPs) são um tipo de DRP que se concentra exclusivamente na cibersegurança e nas ameaças aos sistemas de informação. Um IRP descreve claramente a resposta de emergência de uma organização, desde o momento em que detecta uma ameaça até sua mitigação e resolução. Um IRP busca lidar com os danos específicos causados por um ataque cibernéticoe se concentra exclusivamente na preparação para ameaças à tecnologia, infraestrutura de TI, operações de negócios e reputação.