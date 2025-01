Um bom processo de DLM oferece estrutura e organização aos dados de uma empresa, o que, por sua vez, permite atingir objetivos-chave no processo, como segurança e disponibilidade de dados.

Essas metas são essenciais para o sucesso dos negócios e se tornam mais importantes com o tempo. As políticas e os processos de DLM permitem que as empresas se preparem para as consequências devastadoras em caso de violações de dados, perda de dados ou falhas no sistema.

Uma boa estratégia de DLM prioriza a proteção de dados e a recuperação de desastres, especialmente à medida que mais atores mal-intencionados entram no mercado com o rápido crescimento dos dados. Dessa forma, um plano eficaz de recuperação de dados já estará em vigor no caso de um desastre, limitando alguns dos efeitos devastadores para o resultado financeiro e a reputação geral da marca.