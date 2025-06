A virtualização de dados é uma das tecnologias que possibilitam uma abordagem de malha de dados. Em vez de mover fisicamente os dados de várias fontes locais e na nuvem por meio do processo padrão de extração, transformação e carregamento (ETL), uma ferramenta de virtualização de dados se conecta a diferentes fontes de dados, integra apenas os metadados necessários e cria uma camada de dados virtual. Isso permite que os usuários utilizem os dados de origem em tempo real.



Os dados continuam compostos e muitas vezes dificultam muito o acesso à informação pela organização. Esses dados contêm insights ocultos, que resultam em uma lacuna de conhecimento.

Com recursos de virtualização de dados em uma arquitetura de malha de dados, as organizações podem acessar os dados na origem sem movê-los, ajudando a acelerar o time to value por meio de consultas mais rápidas e precisas.