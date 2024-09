Trabalhando com a IBM, o LIST desenvolveu e implementou com sucesso a plataforma híbrida Artificial Intelligence and Data Analytics (AIDA) usando as soluções IBM Cloud Pak® for Data, IBM Watson® Knowledge Studio e complementada com um cluster Hadoop. A AIDA apoia as atividades de pesquisa e inovação (P&I) dos departamentos internos e fornece serviços de pesquisa e inovação e assistência a organizações externas.

Até agora, o LIST tinha a maior parte de seus dados em silos. Foi essencial para a organização harmonizar seus dados em um repositório extensivo e interconectado que pesquisadores pudessem acessar para novos projetos, sem atrapalhar nenhum bloqueador. A plataforma AIDA atua como um ponto único de entrada para o gerenciamento de dados para projetos de pesquisa em uma infraestrutura central e segura de processamento e armazenamento.

“Esta plataforma por si só é complexa. Usamos a análise de dados e a IA para apoiar a pesquisa de todos os quatro departamentos, mas também precisamos gerenciá-la", diz Dubois. "Todos os dados provenientes desses departamentos precisam ser gerenciados em nível corporativo, para serem usados por empresas privadas e entidades públicas que colaboram com esses departamentos."

A plataforma AIDA pode suportar os protótipos de desenvolvimento e os produtos e serviços mínimos viáveis, que podem ser transferidos para os parceiros do LIST para operação em suas plataformas de execução. Dubois explica: "O critério mais importante para nós foi a abertura da plataforma. Desenvolvemos novos serviços e produtos, e precisávamos transferir esse processo (um protótipo de produto) para nossos clientes e clientes sem explorar o produto e permitir que qualquer fornecedor olhasse para ele."

Dubois continua, descrevendo a necessidade de gerenciar a integração de um componente de código aberto com outro. "Foi aqui que houve um claro benefício da solução IBM Cloud Pak for Data, no sentido de que é possível integrar e combinar facilmente diferentes componentes para expandir", diz ele. "Foi importante que monitorássemos os componentes de código aberto para ajudar na seleção, integração e combinação desses componentes.""