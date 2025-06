O que é confiabilidade de dados?

Quanto mais confiáveis são os dados, mais confiáveis eles se tornam. A confiança nos dados oferece uma base sólida para extrair insights significativos e tomar decisões bem fundamentadas, seja na pesquisa acadêmica, na análise de negócios ou em políticas públicas.

Dados imprecisos ou não confiáveis podem levar a conclusões equivocadas, modelos defeituosos e decisões ruins. É por isso que cada vez mais empresas estão nomeando Chief Data Officers — um número que dobrou entre as maiores empresas de capital aberto entre 2019 e 20211.

Os riscos dos dados ruins, combinados com as vantagens competitivas dos dados precisos, significam que as iniciativas de confiabilidade dos dados devem ser prioridade em todas as empresas. Para que essas iniciativas tenham sucesso, é fundamental entender o que envolve a avaliação e a melhoria da confiabilidade — o que, em grande parte, está relacionado à observabilidade dos dados — e, a partir disso, definir responsabilidades e metas claras de aprimoramento.

A implementação de observabilidade de dados de ponta a ponta ajuda as equipes de engenharia de dados a garantir a confiabilidade dos dados em toda a pilha de dados, identificando, solucionando e resolvendo problemas antes que problemas de dados ruins tenham a chance de se espalhar.