O que é manutenção preventiva?

Cada vez mais, a implementação de tecnologias de IA e IoT nas operações vem resultando na otimização contínua dos ativos e das atividades que impulsionam o setor industrial. Do ponto de vista de avaliar o futuro da manutenção preventiva, é claro que o uso do monitoramento remoto e da modelagem analítica já resultou em uma redução líquida na quantidade de recursos alocados para a execução de tarefas de manutenção preventiva.

Do ponto de vista dos ativos, a coleta e a análise de dados mais abrangentes, possibilitadas pelas soluções atuais de IA e IoT, permitiram que os fabricantes obtivessem dados valiosos que melhoraram a confiabilidade de suas operações e produtos. Os operadores de ativos podem realmente compreender a qualidade dos ativos que estão implementando nas operações, gerando novas estratégias de ciclo de vida de ativos que removem ativos de baixo desempenho de suas operações e, finalmente, reduzindo o downtime e os custos.