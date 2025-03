O que é um CMMS?

O termo CMMS costuma ser confundido ou utilizado de forma intercambiável com o gerenciamento de ativos corporativos (EAM). Os dois compartilham funções e objetivos semelhantes, mas são fundamentalmente diferentes. Para discernir as principais diferenças entre CMMS e EAM é bom conhecer um pouco a história do CMMS e a relação entre CMMS, EAM e a gestão de desempenho de ativos.

A evolução do CMMS estabeleceu uma base para o EAM. Basicamente, o EAM contém a funcionalidade do CMMS,³ e suas funções podem se sobrepor. O que o EAM traz para o CMMS, graças em parte à maior conectividade e compartilhamento de informações, é a capacidade de abranger instalações, promover a colaboração entre departamentos e proporcionar integração mais aprofundada com outros sistemas, como o planejamento de recursos empresariais.

Esses recursos dão aos sistemas EAM um contexto de negócios mais amplo que considera o ciclo de vida total do ativo e seu impacto na análise financeira, nas compras, no gerenciamento de processos, no risco e conformidade, no descarte de ativos e outros. Os sistemas de CMMS tendem a se concentrar na disponibilidade dos ativos fixos e no tempo de atividade, automatizando ordens de serviço e fluxos de trabalho, agendando mão de obra, gerenciando materiais e disponibilizando relatórios e auditorias sobre essas tarefas.