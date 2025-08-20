O que é manutenção reativa?

Enquanto ambas as estratégias de manutenção preventiva e preditiva seguem cronogramas regulares de manutenção para evitar falhas de ativos, a manutenção reativa apenas prescreve reparos após a falha de um ativo.Um ativo é definido como algo útil ou valioso para uma organização. O termo pode incluir ativos físicos e não físicos, como infraestrutura e equipamentos, capital e pessoas.

A manutenção preventiva e preditiva são ambas consideradas estratégias proativas de manutenção e são mais adequadas para organizações que possuem ativos complexos e estão dispostas a investir em um programa abrangente de manutenção.Por outro lado, a manutenção reativa é mais adequada para organizações com ativos de baixo custo e não críticos que não interromperão os processos normais de negócios quando falharem.

Existem três tipos diferentes de manutenção reativa.

Manutenção de emergência: a manutenção de emergência é um tipo de manutenção de ativos não planejada que é implementada quando um pedaço de equipamento vital é dividido. Por causa da prioridade dada à reparação de um equipamento com trabalho de manutenção de emergência, é comum que essa estratégia cause interrupções e atrasos.

Manutenção detalhada: como a manutenção de emergência, a manutenção detalhada é uma resposta não planejada a um ativo que, de repente, precisa ser reparado. Por causa da natureza imprevista da manutenção de reparos, é comum que ela seja tanto dispendiosa quanto demorada.

Manutenção da execução à falha: a manutenção até a falha é uma estratégia de manutenção que permite deliberadamente que os ativos funcionem até quebrarem.Em alguns casos, um ativo de substituição já foi comprado e está pronto para ser instalado. A estratégia só funciona com equipamentos que podem ser substituídos ou reparados rapidamente sem a necessidade de interromper a produção por um período significativo.