O que é manutenção reativa?

A manutenção reativa, às vezes chamada de manutenção corretiva, refere-se a uma estratégia de manutenção de equipamentos em que a manutenção só é realizada quando um ativo quebra. Essa abordagem se baseia na crença de que os custos incorridos durante a parada de ativos ou devido a reparos necessários geralmente são mais baixos do que os de manter um programa geral de manutenção.Juntamente com a manutenção preventiva e preditiva, a manutenção reativa é uma das estratégias de manutenção mais amplamente usadas atualmente.
Enquanto ambas as estratégias de manutenção preventiva e preditiva seguem cronogramas regulares de manutenção para evitar falhas de ativos, a manutenção reativa apenas prescreve reparos após a falha de um ativo.Um ativo é definido como algo útil ou valioso para uma organização. O termo pode incluir ativos físicos e não físicos, como infraestrutura e equipamentos, capital e pessoas.
A manutenção preventiva e preditiva são ambas consideradas estratégias proativas de manutenção e são mais adequadas para organizações que possuem ativos complexos e estão dispostas a investir em um programa abrangente de manutenção.Por outro lado, a manutenção reativa é mais adequada para organizações com ativos de baixo custo e não críticos que não interromperão os processos normais de negócios quando falharem.
Existem três tipos diferentes de manutenção reativa.
Manutenção de emergência: a manutenção de emergência é um tipo de manutenção de ativos não planejada que é implementada quando um pedaço de equipamento vital é dividido. Por causa da prioridade dada à reparação de um equipamento com trabalho de manutenção de emergência, é comum que essa estratégia cause interrupções e atrasos.
Manutenção detalhada: como a manutenção de emergência, a manutenção detalhada é uma resposta não planejada a um ativo que, de repente, precisa ser reparado. Por causa da natureza imprevista da manutenção de reparos, é comum que ela seja tanto dispendiosa quanto demorada.
Manutenção da execução à falha: a manutenção até a falha é uma estratégia de manutenção que permite deliberadamente que os ativos funcionem até quebrarem.Em alguns casos, um ativo de substituição já foi comprado e está pronto para ser instalado. A estratégia só funciona com equipamentos que podem ser substituídos ou reparados rapidamente sem a necessidade de interromper a produção por um período significativo.
Como qualquer abordagem de manutenção amplamente utilizada, existem vantagens e desvantagens em adotar uma estratégia de manutenção reativa. Embora seja aceitável para ativos de baixo custo e baixa prioridade, a manutenção reativa pode ter um impacto negativo nos ciclos de vida de ativos maiores e mais complexos, normalmente aqueles em que as organizações dependem para suas operações comerciais normais.
Requer pouco ou nenhum planejamento: quando você está reagindo a uma falha em vez de antecipar e se preparar para ela, você não precisa gastar tempo treinando e preparando sua equipe.
Custo mínimo de implementação: todos os recursos financeiros necessários para executar uma estratégia de manutenção reativa só são usados quando um ativo é interrompido, portanto, quase não há nenhum custo inicial.
Menos colaboradores em tempo integral necessários: a manutenção reativa não é trabalhosa até que um ativo se rompa, liberando pessoal e recursos para outros fins comerciais.
Sem paradas regulares: como você não interrompe rotineiramente a produção para reparar um ativo, não precisa planejar nenhuma parada.
Tempo de inatividade não planejado: quando você não conserta seus ativos regularmente, corre o risco de falhas inesperadas no equipamento, que podem resultar em interrupções dispendiosas. O equipamento tão necessário pode ficar inutilizável até que seja devidamente reparado e retorne ao funcionamento normal.
Reparos caros: se um ativo for crítico para suas operações comerciais normais, desligá-lo para mantê-lo pode custar caro. Além das paralisações de trabalho, também existem custos associados à contratação de técnicos necessários para realizar reparos.
Dificuldade de orçamento: elaborar o orçamento de manutenção com base em grandes falhas custosas de ativos, quando não se sabe qual ativo falhará, quando isso ocorrerá, ou quanto tempo levará para consertar, é um desafio para muitas organizações.
Atrasos na descoberta das peças necessárias: sem um plano de manutenção ou um depósito cheio de peças sobressalentes, a busca pelo que você precisa para realizar um reparo crítico pode levar meses. Quando um ativo crítico rompe, a manutenção pode ser atrasada até que as peças necessárias para consertá-lo estejam disponíveis.
Condições de operação inseguras: quando ativos não são verificados de propósito como parte de uma estratégia de manutenção reativa ou até que falhem, os trabalhadores correm riscos ao operar equipamentos inseguros.
Baixo desempenho: Ativos que não são reparados regularmente não se quebram de uma só vez, eles se degradam em qualidade ao longo de dias, meses e até anos. É improvável que os ativos colocados sob tensão contínua sem manutenção de rotina tenham um desempenho ideal.
Altos custos de energia: quando o desempenho dos ativos cai, a eficiência dos ativos também cai. Ativos que funcionam por mais tempo sem receber a manutenção adequada consomem mais energia, o que aumenta os custos e também contribui para uma pegada de carbono maior.
Embora grandes empresas que dependem de ativos complexos como parte de suas operações diárias estejam em grande parte migrando de uma manutenção reativa para estratégias mais proativas, preventivas e preditivas, ainda existem casos em que a manutenção reativa faz sentido, especialmente para organizações menores onde os custos iniciais de uma estratégia preventiva ou preditiva são proibitivos.Estes são alguns exemplos.
Muitas organizações que dependem de veículos como parte de seus principais negócios dependem de manutenção reativa para mantê-los em funcionamento. Embora possam ver o valor da mudança para outra estratégia a longo prazo, os recursos necessários para iniciar uma estratégia de manutenção preventiva ou preditiva podem estar simplesmente fora de alcance. Como os ativos em questão (veículos) são relativamente baratos e fáceis de consertar, é mais econômico para algumas organizações esperar até que elas quebrem e consertem.
A indústria hoteleira implementa estratégias de manutenção reativas para cuidar de muitos de seus ativos, incluindo HVACs, máquinas de lavanderia, elevadores, caldeiras e sistemas de cartões de acesso. Assim como no exemplo de infraestrutura, muitos desses ativos simplesmente não podem ser reparados até que mostrem sinais visíveis de falha. Por exemplo, um cartão de acesso que permite ao hóspede acessar uma sala é considerado "trabalho" até que ela não possa mais funcionar. Como o reparo ou a substituição do cartão-chave é econômico e fácil de ser realizado por um funcionário, uma abordagem de manutenção reativa é a melhor opção.
No que diz respeito à reparação de estradas, rodovias, pontes, metrôs, linhas ferroviárias e outros ativos críticos de infraestrutura de transporte, a maioria dos programas de manutenção estaduais e federais adota uma abordagem de manutenção reativa.Isso ocorre em grande parte porque o desgaste normal é difícil de fixar nas estruturas até que se torne aparente após a ocorrência de uma falha. Um bom exemplo disso são as linhas que demarcam as faixas em uma estrada - elas não podem ser repintadas até que tenham desaparecido com o tempo e o uso.
Para organizações que possuem e operam ativos mais complexos, a manutenção reativa pode ser cara e ineficiente. É necessária uma estratégia mais proativa e abrangente, como manutenção preventiva ou preditiva.
A manutenção preventiva usa registros de manutenção, listas de verificação, ordens de serviço e métricas de desempenho para ajudar os técnicos a identificar oportunidades de realizar a manutenção planejada nos ativos antes que eles quebrem. Com capacidades como aprendizado de máquina, análise de dados e monitoramento da saúde dos ativos, os programas modernos de manutenção preventiva auxiliam na redução dos custos de manutenção, na otimização das atividades de manutenção e no aumento da vida útil dos ativos.
Muitas estratégias de manutenção preventiva dependem de abordagens de gestão de ativos empresariais (EAM) e software de manutenção, como um sistema de gestão de manutenção (CMMS) competente para aumentar a estabilidade dos ativos, garantir a conformidade, gerenciar tarefas de manutenção e resolver problemas que possam afetar a produção.
A manutenção preditiva expande as capacidades de monitoramento com base em condições da manutenção preventiva com capacidades de monitoramento em tempo real que permitem a avaliação e reavaliação contínuas da condição de um ativo.Com uma abordagem de manutenção preditiva, os sensores coletam dados em tempo real que são alimentados no software EAM e CMMS habilitado para IA, onde ferramentas avançadas de análise de dados identificam, detectam e resolvem problemas de manutenção à medida que ocorrem.
Além disso, algoritmos podem ser implementados para criar modelos que ajudarão a detectar possíveis problemas no futuro e abordá-los antes que causem detalhamento do equipamento. Demonstrou-se que os programas de manutenção preditiva diminuem o tempo de inatividade dos ativos em até 35 a 50% e aumentam a vida útil dos ativos em 20 a 40%.1
Tanto o EAM quanto o CMMS desempenham papéis importantes nas estratégias de manutenção preventiva e preditiva.
Gerenciamento de ativos empresariais, ou EAM, é uma abordagem para o gerenciamento de desempenho de ativos (APM) que combina software, sistemas e serviços para ajudar técnicos a manter seus ativos de forma estratégica.Hoje, com tudo, desde pipelines até arranha-céus conectados via Internet das Coisas (IoT), funções analíticas avançadas e inteligência artificial (IA) se tornaram cada vez mais importantes para o EAM. Os dados coletados por sensores são analisados em segundos com técnicas de IA, gerando insights sobre por que o equipamento pode não estar funcionando corretamente.
O CMMS reúne informações críticas sobre ativos em um só lugar, onde podem ser mais úteis para os técnicos de manutenção.O principal componente do CMMS é um banco de dados que organiza informações críticas sobre ativos, juntamente com os recursos necessários para apoiar a manutenção de ativos. O software de CMMS é amplamente empregado em diversas indústrias, incluindo manufatura, transporte, construção e energia.
Abraçar abordagens de manutenção preventiva e preditiva pode gerar muitos benefícios para as organizações que estejam dispostas a fazer o investimento inicial.
Ao sistematizar rigorosamente a manutenção e inspeções, os programas de manutenção preventiva e preditiva ajudam a garantir que os ativos alcancem todo o seu ciclo de vida.
Os programas de manutenção preventiva e preditiva aumentam o tempo de operação dos ativos, aprimoram a gestão de fornecedores e as capacidades de fluxo de trabalho, e auxiliam na organização das equipes de manutenção para que sejam mais produtivas.
A manutenção preventiva e preditiva permite que os líderes de manutenção acompanhem o desempenho e a condição dos ativos em tempo real, para que possam identificar oportunidades de realizar manutenção preventiva antes que um ativo crítico apresente falhas.
A manutenção preventiva e preditiva permitem que as equipes considerem mais do que apenas a condição de um ativo ao tomar decisões sobre a manutenção, incluindo fatores como recursos, questões de segurança dos trabalhadores, riscos de segurança e tempo de inatividade previsto.
Grandes organizações sabem o quanto os requisitos de gerenciamento e armazenamento de dados podem variar de região para região.A manutenção preventiva e preditiva ajudam a garantir que seus processos estejam em conformidade, não importando onde você conduza seus negócios.
As soluções mais completas de manutenção de ativos hoje em dia possuem recursos tecnológicos avançados, como IoT, análises aprimoradas por IA e monitoramento, e capacidades baseadas em nuvem.O IBM Maximo® Application Suite é uma plataforma totalmente integrada que ajuda as empresas a evoluir suas operações de manutenção, desde o agendamento cronometrado até a manutenção preditiva baseada em condições, informada por insights em tempo real.
Aproveite ao máximo seus ativos corporativos com o Maximo Application Suite. É uma plataforma única e integrada baseada em nuvem que usa IA, IoT e análise para otimizar o desempenho, estender os ciclos de vida dos ativos e reduzir o tempo de inatividade operacional e os custos.
1 Quantificando o valor da manutenção preditiva" (link externo ao site ibm.com), " Nucleus Research, 8 de maio de 2023