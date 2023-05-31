Manutenção preventiva versus manutenção preditiva

Ambos os tipos de estratégias de manutenção aumentam o tempo de atividade e reduzem o downtime, melhorando a confiabilidade e o ciclo de vida dos ativos. As principais diferenças estão no tempo e na capacidade de prever a condição provável futura de um ativo.

Os programas de manutenção preventiva usam dados históricos para antecipar a condição esperada de um ativo e programam tarefas de manutenção de rotina em intervalos regulares com antecedência. Embora isso seja bom para o planejamento, os ativos podem receber manutenção insuficiente ou excessiva, dado que a grande maioria das falhas de ativos é inesperada. Um problema pode ser diagnosticado tarde demais para evitar danos a um ativo, por exemplo, o que provavelmente significará mais downtime enquanto estiver corrigido, ou tempo e dinheiro podem ser gastos quando não há necessidade.

A manutenção preditiva evita manutenção desnecessária ao entender a condição real do equipamento. Isso significa que ele pode sinalizar e corrigir problemas mais cedo da manutenção preventiva e evitar que problemas mais sérios se desenvolvam.

A manutenção preditiva aproveita novas tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e a Internet das coisas (IoT) para gerar insights. Os sistemas e softwares de gerenciamento de manutenção criam automaticamente ordens de serviço de manutenção corretiva, permitindo que as equipes de manutenção, os cientistas de dados e outros funcionários tomem decisões mais inteligentes, rápidas e financeiramente sólidas.

Os fluxos de trabalho de gerenciamento de inventário, como cadeias de suprimentos de mão de obra e peças de reposição, tornam-se mais eficientes e sustentáveis com a minimização do uso e do desperdício de energia. A manutenção preditiva pode alimentar dados em outras práticas de manutenção com base em análise em tempo real, como digital twins, que podem ser usados para modelar cenários e outras opções de manutenção sem risco para a produção.

Há obstáculos a serem superados para que a manutenção preditiva seja eficaz ou mesmo possível, como complexidade, treinamento e dados. A manutenção preditiva exige uma infraestrutura moderna de dados e sistemas que pode tornar sua configuração dispendiosa em comparação com a manutenção preventiva. Treinar a força de trabalho para usar as novas ferramentas e processos e interpretar corretamente os dados pode ser caro e demorado. A manutenção preditiva também depende da coleta de volumes substanciais de dados específicos. E, por fim, a implementação de uma estratégia de manutenção preditiva exige uma mudança cultural para acomodar a transição de operações diárias predeterminadas para operações diárias mais flexíveis, o que pode ser um desafio.

Em resumo, embora as estratégias de manutenção preventiva e manutenção preditiva se concentrem em aumentar a confiabilidade dos ativos e reduzir o risco de falhas, elas são muito diferentes. A manutenção preventiva é regular e rotineira, enquanto a manutenção preditiva se concentra em fornecer as informações corretas sobre ativos específicos no momento certo. A manutenção preventiva é adequada para ativos em que os padrões de falhas são previsíveis (por exemplo, problemas recorrentes ou frequentes) e o impacto das falhas é comparativamente baixo, enquanto a manutenção preditiva pode ser mais vantajosa para ativos estratégicos em que as falhas são menos previsíveis e o impacto das falhas nos negócios é alta. Em última análise, se as estratégias de manutenção preditiva forem implementadas e executadas com sucesso, elas resultarão em clientes mais satisfeitos e economias substanciais de custos por meio de manutenção otimizada e desempenho de ativos.