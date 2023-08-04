Tags
CMMSs ajudam as instalações médicas a prosperar diante da escassez de mão de obra

Médico olhando para o monitor de scanner de tomografia computadorizada
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

CMMS na área da saúde: o que é, principais benefícios e casos de uso

Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) para o setor da saúde é uma plataforma de software que foi ajustada para atender às necessidades dos prestadores de serviços de saúde.

As plataformas de CMMS oferecem às equipes de operações de saúde um hub centralizado para automatizar e otimizar os fluxos de trabalho de manutenção, monitorar o desempenho dos ativos e melhorar seus recursos de tomada de decisão baseada em dados.

Instalações de assistência médica, como hospitais, clínicas e consultórios especializados, são complexas e difíceis de manter. O CMMS para soluções de saúde é uma parte crítica do gerenciamento de ativos empresariais (EAM) e permite que as equipes nessas instalações mantenham ativos críticos por meio de uma combinação de software, sistemas e serviços.

As plataformas CMMS ajudam as equipes de operações de manutenção a otimizar o tempo de atividade dos ativos, otimizar as práticas de manutenção e automatizar a conformidade em um setor altamente regulado. As instalações de saúde que contam com um CMMS para gerenciar suas atividades de manutenção melhoram a segurança dos pacientes, diminuem os custos e diminuem a probabilidade de erro humano.

O que é um CMMS?

Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) é uma plataforma de software que ajuda as organizações a automatizar os fluxos de trabalho e melhorar as operações de manutenção a partir de um único hub digital centralizado.

Antes do uso generalizado do software CMMS, os gerentes de manutenção eram obrigados a recorrer a ferramentas manuais, como listas de verificação e planilhas, para seus processos de manutenção. À medida que as novas tecnologias tornaram os ativos mais complexos, esses métodos rapidamente se tornaram obsoletos.

As soluções modernas de CMMS são elementos essenciais para a transformação digital, permitindo que as empresas usem novas tecnologias como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e Internet das Coisas (IoT) para aumentar a eficiência e otimizar o desempenho dos ativos. As plataformas de CMMS estão em alta demanda, com o mercado global estimado em quase US$ 1,3 bilhão no ano passado e projetado para crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11% ao ano.1

Principais benefícios de um CMMS para instalações de saúde

Soluções modernas (CMMS) ajudam as unidades de saúde a planejar, criar, rastrear e organizar as solicitações de serviço, ordens de trabalho e manutenção rotineira de forma mais eficiente, eliminando as tarefas excessivas de planejamento de tarefas para os técnicos de equipamentos biomédicos limitados (BMET).

Ao automatizar aspectos do gerenciamento de manutenção que antes exigiam input humano, as soluções de CMMS ajudam as instalações médicas a otimizar suas operações de manutenção.

A seguir, uma análise mais detalhada dos benefícios do software de CMMS nas instalações de saúde. As plataformas CMMS baseadas na nuvem permitem que os técnicos realizem a manutenção móvel, rastreiem as ordens de serviço e acessem as atividades de manutenção remotamente com seus dispositivos móveis.

  • Aumento da eficiência operacional: as soluções de CMMS são projetadas para automatizar muitas das tarefas manuais (por exemplo, gerenciamento de ordens de trabalho, agendamento de manutenção preventiva, gerenciamento de inventário, acompanhamento de fluxo de trabalho e assim por diante) que consomem tempo nas instalações. A automação desses processos ajuda as equipes de manutenção de saúde a manter os equipamentos médicos em suas melhores condições, para que a equipe médica tenha o equipamento necessário para desempenhar suas funções com excelência.As soluções de CMMS também ajudam as equipes de manutenção a priorizar tarefas com base na importância e na urgência do processo. Quando a manutenção consegue priorizar as tarefas de forma eficaz, as instalações podem evitar mais facilmente falhas no equipamento e downtime que afetam negativamente o atendimento ao paciente.
  • Treinamento aprimorado dos funcionários: um CMMS moderno oferece suporte ao treinamento e ao compartilhamento de conhecimento entre técnicos da área médica, de modo que todos os membros da equipe otimizem seus talentos.Por exemplo, o software CMMS para a área da saúde pode armazenar manuais, guias de instruções e documentação de resolução de problemas, ajudando os técnicos menos experientes a aprender o básico mais rapidamente e os técnicos experientes a assumirem tarefas mais complexas.
  • Monitoramento remoto de pacientes: muitas plataformas avançadas de CMMS oferecem recursos de monitoramento remoto para a equipe responsável por monitorar os pacientes em suas casas. As ferramentas de CMMS permitem que os técnicos coletem dados em tempo real, monitorem o desempenho dos equipamentos e diagnostiquem problemas sem estarem fisicamente presentes.O monitoramento remoto permite que os técnicos lidem com os problemas prontamente, de qualquer lugar, com acesso móvel às plataformas de CMMS, reduzindo a necessidade de múltiplas visitas ao local e otimizando o tempo e os recursos.
  • Agendamento mais eficiente: um CMMS moderno pode otimizar o agendamento da força de trabalho, integrando fatores como disponibilidade do técnico, conjuntos de habilidades e carga de trabalho. Ao atribuir tarefas e rotas de forma eficiente, um CMMS ajuda a garantir que os técnicos sejam utilizados de forma eficaz e que a manutenção e os reparos de equipamentos críticos sejam concluídos em tempo hábil.
  • Comunicação aprimorada: o software de CMMS simplifica a comunicação entre fornecedores e vendedores, ajudando os BMETs a rastrear os contratos de manutenção, informações de garantia e acordos de serviço para os dispositivos médicos em uma instalação de saúde.As funcionalidades de coordenação de fornecedores também garantem que as instalações tenham o suporte de que precisam e possam aproveitar a experiência externa.
  • Ciclos de vida estendidos dos ativos: um CMMS pode oferecer uma visão abrangente de todo o ciclo de vida dos ativos médicos críticos em uma unidade de saúde, desde a aquisição e instalação até a manutenção, otimização e desativação.Ao rastrear o histórico de ativos, as atividades de manutenção e os dados de desempenho, um CMMS permite uma tomada de decisão mais inteligente sobre os ativos críticos em nível executivo. A adoção de uma abordagem estratégica para a manutenção de ativos pode ajudar as instalações a otimizar a forma de uso dos equipamentos e a reduzir a carga de trabalho excessiva dos técnicos.
  • Melhor visualização de dados: as plataformas de CMMS podem reunir e analisar os dados das instalações de saúde, como o desempenho dos equipamentos, custos de manutenção e produtividade dos técnicos, e exibi-los de uma forma facilmente compreensível para os gerentes.Os stakeholders podem criar e visualizar relatórios personalizáveis, visualizar dados de tendências e monitorar a funcionalidade do ativo para simplificar a resolução de problemas e o gerenciamento de inventário. Essas informações ajudam os gerentes a identificar ineficiências, melhorar os processos e tomar decisões de pessoal.
  • Aumento do tempo de atividade dos ativos: nas instalações de saúde, o funcionamento de equipamentos de alta tecnologia faz uma diferença real nos resultados de saúde dos pacientes, portanto, maximizar o tempo de atividade dos ativos é crucial.O software de CMMS permite que equipes BMET implementem programas de manutenção preditiva e acompanhem as tarefas de manutenção preventiva, transformando as instalações de saúde de estratégias de manutenção reativas para proativas e minimizando as quebras dos ativos.
  • Conformidade regulatória automatizada: as instalações de saúde devem cumprir uma série de normas regulatórias rigorosas. Um CMMS pode ajudar as instalações a manterem a conformidade, oferecendo um rastreamento abrangente de ativos e a manutenção de registros detalhados de inspeções, tarefas de manutenção e reparos.Essas funcionalidades, juntamente com aplicativos móveis que podem enviar notificações de status de ativos em tempo real aos técnicos, ajudam as organizações médicas como os Centros de Serviços de Medicare & Medicaid (CMS) a se prepararem para a auditoria.
  • Manutenção alternativa de equipamentos: a manutenção alternativa de equipamentos (AEM) é uma estratégia baseada em riscos e em dados, habilitada por um CMMS, que possibilita que hospitais e outras instalações médicas alterem os cronogramas de manutenção recomendados pelo fabricante de acordo com seus próprios dados históricos.A AEM ajuda as instalações de saúde a otimizar o desempenho dos ativos, reduzir os custos e proteger os pacientes, afastando-se dos processos de manutenção rígidos e baseados em calendário para uma abordagem mais personalizada que ainda está em conformidade com as regulamentações exigidas.

Principais funcionalidades de um CMMS da área da saúde

As soluções modernas de sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) na área da saúde são plataformas empresariais centralizadas e baseadas em dados que simplificam e automatizam as operações de manutenção em instalações médicas.

As soluções de CMMS ajudam os gerentes de manutenção a reparar dispositivos médicos de forma mais eficiente, otimizar o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos e tomar decisões mais embasadas e baseadas em dados. Esta é uma visão mais detalhada de suas principais funcionalidades.

Gerenciamento de ordens de serviço

O software de CMMS para a área da saúde automatiza os principais aspectos do gerenciamento de ordens de serviço, como solicitação de manutenção e agendamento de técnicos, e rastreia cada tarefa até sua conclusão.

Esse processo garante que as instalações de saúde tenham um histórico de manutenção detalhado para cada ativo de seu portfólio que esteja em conformidade com as garantias emitidas pela The Joint Commission, uma organização independente que certifica os prestadores de serviços de saúde nos EUA.

Gerenciamento de inventário

O software de CMMS para o setor de saúde ajuda os gerentes de aquisição responsáveis pela manutenção dos inventários nas instalações de saúde a rastrear as peças e ferramentas de reposição e manter registros detalhados.

Algumas plataformas de CMMS podem ser programadas para reordenar automaticamente alguns itens quando o estoque acabar, ajudando os gerentes a reduzir a escassez de peças e otimizar os níveis de estoque.

Programação de manutenção preventiva e preditiva

As plataformas de software de CMMS para o setor de saúde ajudam as equipes de operações de manutenção a evoluir ao abandonar as práticas de manutenção reativa, em que os componentes só são consertados ou substituídos quando quebrados.

As ferramentas modernas de CMMS permitem que as equipes de manutenção implementem processos de manutenção preditiva e preventiva, onde as ordens de serviço são emitidas com base em dados de manutenção em tempo real coletados de dispositivos de IoT. Foi demonstrado que essas práticas prolongam a vida útil dos ativos e reduzem a probabilidade de avarias dispendiosas nas instalações de saúde.

Visualização de dados

As plataformas avançadas de software de CMMS para o setor de saúde são equipadas com dashboards intuitivos que podem visualizar métricas de desempenho-chave (KPIs), como o tempo médio para reparo (MTTR) e o o tempo médio entre falhas (MTBF). Esses sistemas avançados de saúde permitem que os gerentes de instalações médicas acompanhem o desempenho de suas equipes de operações de manutenção, a integridade dos ativos, o tempo de atividade, o downtime e o desgaste em tempo real.

Quatro etapas do gerenciamento do ciclo de vida dos ativos para dispositivos médicos

O gerenciamento do ciclo de vida dos ativos (ALM) para dispositivos médicos é uma abordagem abrangente e estratégica para gerenciar equipamentos médicos, como aparelhos de ressonância magnética, ventiladores e monitores, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Esse processo vai desde a aquisição e a instalação até a otimização e o descarte. O ALM ajuda as instalações médicas a garantir que os ativos dos quais dependem sejam seguros, eficazes e sempre em conformidade com as regulamentações relevantes.

O ALM em uma instalação de saúde é crítico para a segurança do paciente, garantindo que os dispositivos médicos nos quais a equipe confia para fornecer cuidados ao paciente sejam seguros e eficazes. O ALM também ajuda as equipes de manutenção a garantir que suas práticas estejam alinhadas com os padrões de saúde, como o da Joint Commission e o da Food and Drug Administration (FDA).

O ALM para dispositivos médicos é normalmente dividido em quatro etapas:

  1. Aquisição: a fase de aquisição é onde os stakeholders de uma organização médica planejam a compra de um dispositivo médico, considerando fatores como custo, desempenho e treinamento e manutenção necessários.
  2. Instalação e implementação: na fase de instalação e implementação, novos dispositivos médicos são instalados e ajustados às necessidades da organização que os adquiriu.
  3. Otimização: durante a etapa de otimização, os gerentes acompanham o uso dos ativos e os KPIs para ajustar como o ativo está operando e avaliar como está atendendo às necessidades da organização.
  4. Manutenção e descarte: durante todo o seu ciclo de vida, um dispositivo médico é constantemente mantido com os recursos de manutenção preventiva e preditiva de um CMMS. Quando os KPIs indicam que ele não é mais capaz de funcionar de maneira que atenda às necessidades de uma instalação de saúde, ele é descartado de forma segura e eficiente.

-

Casos de uso do CMMS no ambiente hospitalar

Aqui estão cinco exemplos reais de como os hospitais estão usando soluções de sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) para melhorar suas operações de manutenção.

Manutenção preventiva

Hospitais e outros tipos de infraestrutura de instalações médicas dependem de um software de CMMS de saúde para manter seus dispositivos médicos com o agendamento de manutenção preventiva (PM). Ao monitorar a integridade dos ativos com dados em tempo real, um CMMS pode realizar a manutenção corretiva agendando proativamente um reparo antes que uma peça se quebre e cause uma paralisação do trabalho. O software de gestão de manutenção pode gerar automaticamente ordens de serviço e enviar uma notificação para os técnicos do hospital em um aplicativo móvel.
Manutenção preditiva

As ferramentas de CMMS habilitadas para IoT ajudam os gerentes de manutenção de hospitais a monitorar aspectos cruciais do desempenho de ativos, como vibração, temperatura e níveis de fluidos em equipamentos médicos, em tempo real, permitindo que abordagens de manutenção preditiva prosperem. As soluções de CMMS ajudam hospitais e equipes hospitalares a evitar falhas inesperadas de equipamentos, prolongar a vida útil de equipamentos médicos caros e automatizar aspectos das operações de manutenção hospitalar que antes eram realizadas manualmente.
Gerenciamento de instalações

Os hospitais utilizam ferramentas de CMMS para automatizar sistemas como climatização, encanamento e eletricidade, que garantem que os equipamentos clínicos possam funcionar. Um CMMS pode centralizar as operações de gerenciamento de instalações de saúde, automatizar o rastreamento de ordens de serviço e o gerenciamento de inventário e ajudar os gerentes de instalações hospitalares a acompanhar o desempenho dos ativos em tempo real. Quando uma peça ou sistema em um hospital falha, um CMMS aciona automaticamente uma solicitação de serviço e atribui uma ordem de serviço, notificando um técnico por meio de um aplicativo móvel.
Conformidade regulamentar

As organizações de saúde que administram hospitais e outras instalações médicas em vários territórios enfrentam requisitos rigorosos de conformidade de leis como a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA). Essa lei representa a lei federal que protege informações confidenciais de saúde do paciente (PHI) contra a divulgação não autorizada nos EUA. O CMMS para software de saúde pode automatizar aspectos de conformidade, garantindo que as instalações sigam os regulamentos necessários e reduzindo a probabilidade de erro humano nos relatórios de conformidade.
Planejamento de capital

Os hospitais dependem de ativos complexos e críticos, como máquinas de raios-X, equipamentos de esterilização, scanners e robótica, para funcionar. Uma solução de software de CMMS para o setor de saúde pode ser programada para monitorar o desempenho de dispositivos médicos com dados em tempo real coletados por sensores de IOT e realizar análises de dados para ajudar os stakeholders a entender a eficiência de custos desses ativos. Esses insights são cruciais para orientar o planejamento de capital e a tomada de decisões estratégicas sobre como financiar possíveis investimentos em ativos atuais e futuros.

O futuro do CMMS para instalações de saúde

À medida que o setor de saúde continua evoluindo e se adaptando para atender às demandas de um mercado em constante mudança, o software do sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) na área da saúde continuará desempenhando um papel crítico. A seguir, uma análise de três áreas onde a inovação provavelmente continuará nos próximos anos:

  • Engenharia clínica: a engenharia clínica, o gerenciamento de dispositivos médicos complexos ao longo de todo o seu ciclo de vida, está sendo cada vez mais feita por plataformas de CMMS. No futuro, à medida que as soluções de CMMS assumirem mais autonomia e se tornarem capazes de gerenciar ainda mais tarefas, essa tendência provavelmente continuará. Essa abordagem pode ajudar as equipes de manutenção de instalações a atender melhor às necessidades de manutenção das organizações que atendem.
  • Realidade aumentada para a manutenção de ativos: a realidade aumentada (AR), a integração em tempo real de informações digitais no ambiente do usuário, já está impactando a forma como as equipes de manutenção abordam o reparo de ativos complexos. Usando a tecnologia de AR, os técnicos podem receber instruções sobre os ativos que estão reparando em tempo real, aprimorando os recursos de orientação e treinamento remotos do CMMS e reduzindo os ciclos de reparo dos ativos.
  • IA generativa para gestão de ativos: os líderes empresariais estão cada vez mais buscando a IA generativa (IA gen), um tipo de IA que pode criar conteúdo em resposta a uma solicitação de um usuário para melhorar a forma como gerenciam seus ativos físicos. No CMMS para a área da saúde, a IA generativa pode emitir e rastrear ordens de serviço, analisar e relatar dados de IoT em tempo real e criar estratégias detalhadas de manutenção de ativos. Algumas soluções de CMMS mais avançadas permitem que os usuários interajam diretamente com um sistema que usa linguagem natural para pedir orientação, gerar relatórios ou emitir uma ordem de serviço.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
    1 CMMS market summary, Grandview Research, 2024