Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) para o setor da saúde é uma plataforma de software que foi ajustada para atender às necessidades dos prestadores de serviços de saúde.
As plataformas de CMMS oferecem às equipes de operações de saúde um hub centralizado para automatizar e otimizar os fluxos de trabalho de manutenção, monitorar o desempenho dos ativos e melhorar seus recursos de tomada de decisão baseada em dados.
Instalações de assistência médica, como hospitais, clínicas e consultórios especializados, são complexas e difíceis de manter. O CMMS para soluções de saúde é uma parte crítica do gerenciamento de ativos empresariais (EAM) e permite que as equipes nessas instalações mantenham ativos críticos por meio de uma combinação de software, sistemas e serviços.
As plataformas CMMS ajudam as equipes de operações de manutenção a otimizar o tempo de atividade dos ativos, otimizar as práticas de manutenção e automatizar a conformidade em um setor altamente regulado. As instalações de saúde que contam com um CMMS para gerenciar suas atividades de manutenção melhoram a segurança dos pacientes, diminuem os custos e diminuem a probabilidade de erro humano.
Um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) é uma plataforma de software que ajuda as organizações a automatizar os fluxos de trabalho e melhorar as operações de manutenção a partir de um único hub digital centralizado.
Antes do uso generalizado do software CMMS, os gerentes de manutenção eram obrigados a recorrer a ferramentas manuais, como listas de verificação e planilhas, para seus processos de manutenção. À medida que as novas tecnologias tornaram os ativos mais complexos, esses métodos rapidamente se tornaram obsoletos.
As soluções modernas de CMMS são elementos essenciais para a transformação digital, permitindo que as empresas usem novas tecnologias como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e Internet das Coisas (IoT) para aumentar a eficiência e otimizar o desempenho dos ativos. As plataformas de CMMS estão em alta demanda, com o mercado global estimado em quase US$ 1,3 bilhão no ano passado e projetado para crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11% ao ano.1
Soluções modernas (CMMS) ajudam as unidades de saúde a planejar, criar, rastrear e organizar as solicitações de serviço, ordens de trabalho e manutenção rotineira de forma mais eficiente, eliminando as tarefas excessivas de planejamento de tarefas para os técnicos de equipamentos biomédicos limitados (BMET).
Ao automatizar aspectos do gerenciamento de manutenção que antes exigiam input humano, as soluções de CMMS ajudam as instalações médicas a otimizar suas operações de manutenção.
A seguir, uma análise mais detalhada dos benefícios do software de CMMS nas instalações de saúde. As plataformas CMMS baseadas na nuvem permitem que os técnicos realizem a manutenção móvel, rastreiem as ordens de serviço e acessem as atividades de manutenção remotamente com seus dispositivos móveis.
As soluções modernas de sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) na área da saúde são plataformas empresariais centralizadas e baseadas em dados que simplificam e automatizam as operações de manutenção em instalações médicas.
As soluções de CMMS ajudam os gerentes de manutenção a reparar dispositivos médicos de forma mais eficiente, otimizar o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos e tomar decisões mais embasadas e baseadas em dados. Esta é uma visão mais detalhada de suas principais funcionalidades.
O software de CMMS para a área da saúde automatiza os principais aspectos do gerenciamento de ordens de serviço, como solicitação de manutenção e agendamento de técnicos, e rastreia cada tarefa até sua conclusão.
Esse processo garante que as instalações de saúde tenham um histórico de manutenção detalhado para cada ativo de seu portfólio que esteja em conformidade com as garantias emitidas pela The Joint Commission, uma organização independente que certifica os prestadores de serviços de saúde nos EUA.
O software de CMMS para o setor de saúde ajuda os gerentes de aquisição responsáveis pela manutenção dos inventários nas instalações de saúde a rastrear as peças e ferramentas de reposição e manter registros detalhados.
Algumas plataformas de CMMS podem ser programadas para reordenar automaticamente alguns itens quando o estoque acabar, ajudando os gerentes a reduzir a escassez de peças e otimizar os níveis de estoque.
As plataformas de software de CMMS para o setor de saúde ajudam as equipes de operações de manutenção a evoluir ao abandonar as práticas de manutenção reativa, em que os componentes só são consertados ou substituídos quando quebrados.
As ferramentas modernas de CMMS permitem que as equipes de manutenção implementem processos de manutenção preditiva e preventiva, onde as ordens de serviço são emitidas com base em dados de manutenção em tempo real coletados de dispositivos de IoT. Foi demonstrado que essas práticas prolongam a vida útil dos ativos e reduzem a probabilidade de avarias dispendiosas nas instalações de saúde.
As plataformas avançadas de software de CMMS para o setor de saúde são equipadas com dashboards intuitivos que podem visualizar métricas de desempenho-chave (KPIs), como o tempo médio para reparo (MTTR) e o o tempo médio entre falhas (MTBF). Esses sistemas avançados de saúde permitem que os gerentes de instalações médicas acompanhem o desempenho de suas equipes de operações de manutenção, a integridade dos ativos, o tempo de atividade, o downtime e o desgaste em tempo real.
O gerenciamento do ciclo de vida dos ativos (ALM) para dispositivos médicos é uma abordagem abrangente e estratégica para gerenciar equipamentos médicos, como aparelhos de ressonância magnética, ventiladores e monitores, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Esse processo vai desde a aquisição e a instalação até a otimização e o descarte. O ALM ajuda as instalações médicas a garantir que os ativos dos quais dependem sejam seguros, eficazes e sempre em conformidade com as regulamentações relevantes.
O ALM em uma instalação de saúde é crítico para a segurança do paciente, garantindo que os dispositivos médicos nos quais a equipe confia para fornecer cuidados ao paciente sejam seguros e eficazes. O ALM também ajuda as equipes de manutenção a garantir que suas práticas estejam alinhadas com os padrões de saúde, como o da Joint Commission e o da Food and Drug Administration (FDA).
O ALM para dispositivos médicos é normalmente dividido em quatro etapas:
Aqui estão cinco exemplos reais de como os hospitais estão usando soluções de sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) para melhorar suas operações de manutenção.
Hospitais e outros tipos de infraestrutura de instalações médicas dependem de um software de CMMS de saúde para manter seus dispositivos médicos com o agendamento de manutenção preventiva (PM). Ao monitorar a integridade dos ativos com dados em tempo real, um CMMS pode realizar a manutenção corretiva agendando proativamente um reparo antes que uma peça se quebre e cause uma paralisação do trabalho. O software de gestão de manutenção pode gerar automaticamente ordens de serviço e enviar uma notificação para os técnicos do hospital em um aplicativo móvel.
As ferramentas de CMMS habilitadas para IoT ajudam os gerentes de manutenção de hospitais a monitorar aspectos cruciais do desempenho de ativos, como vibração, temperatura e níveis de fluidos em equipamentos médicos, em tempo real, permitindo que abordagens de manutenção preditiva prosperem. As soluções de CMMS ajudam hospitais e equipes hospitalares a evitar falhas inesperadas de equipamentos, prolongar a vida útil de equipamentos médicos caros e automatizar aspectos das operações de manutenção hospitalar que antes eram realizadas manualmente.
Os hospitais utilizam ferramentas de CMMS para automatizar sistemas como climatização, encanamento e eletricidade, que garantem que os equipamentos clínicos possam funcionar. Um CMMS pode centralizar as operações de gerenciamento de instalações de saúde, automatizar o rastreamento de ordens de serviço e o gerenciamento de inventário e ajudar os gerentes de instalações hospitalares a acompanhar o desempenho dos ativos em tempo real. Quando uma peça ou sistema em um hospital falha, um CMMS aciona automaticamente uma solicitação de serviço e atribui uma ordem de serviço, notificando um técnico por meio de um aplicativo móvel.
As organizações de saúde que administram hospitais e outras instalações médicas em vários territórios enfrentam requisitos rigorosos de conformidade de leis como a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA). Essa lei representa a lei federal que protege informações confidenciais de saúde do paciente (PHI) contra a divulgação não autorizada nos EUA. O CMMS para software de saúde pode automatizar aspectos de conformidade, garantindo que as instalações sigam os regulamentos necessários e reduzindo a probabilidade de erro humano nos relatórios de conformidade.
Os hospitais dependem de ativos complexos e críticos, como máquinas de raios-X, equipamentos de esterilização, scanners e robótica, para funcionar. Uma solução de software de CMMS para o setor de saúde pode ser programada para monitorar o desempenho de dispositivos médicos com dados em tempo real coletados por sensores de IOT e realizar análises de dados para ajudar os stakeholders a entender a eficiência de custos desses ativos. Esses insights são cruciais para orientar o planejamento de capital e a tomada de decisões estratégicas sobre como financiar possíveis investimentos em ativos atuais e futuros.
À medida que o setor de saúde continua evoluindo e se adaptando para atender às demandas de um mercado em constante mudança, o software do sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) na área da saúde continuará desempenhando um papel crítico. A seguir, uma análise de três áreas onde a inovação provavelmente continuará nos próximos anos:
