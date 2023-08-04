As plataformas de CMMS oferecem às equipes de operações de saúde um hub centralizado para automatizar e otimizar os fluxos de trabalho de manutenção, monitorar o desempenho dos ativos e melhorar seus recursos de tomada de decisão baseada em dados.

Instalações de assistência médica, como hospitais, clínicas e consultórios especializados, são complexas e difíceis de manter. O CMMS para soluções de saúde é uma parte crítica do gerenciamento de ativos empresariais (EAM) e permite que as equipes nessas instalações mantenham ativos críticos por meio de uma combinação de software, sistemas e serviços.

As plataformas CMMS ajudam as equipes de operações de manutenção a otimizar o tempo de atividade dos ativos, otimizar as práticas de manutenção e automatizar a conformidade em um setor altamente regulado. As instalações de saúde que contam com um CMMS para gerenciar suas atividades de manutenção melhoram a segurança dos pacientes, diminuem os custos e diminuem a probabilidade de erro humano.