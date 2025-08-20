O objetivo da gestão do ciclo de vida dos ativos deve ser sempre maximizar o desempenho de um novo ativo físico ou digital, monitorando-o em busca de problemas e realizando manutenção preventiva. Os sistemas de gestão de ativos corporativos, ou EAMs , tornaram-se rapidamente a forma preferida e mais eficaz de se conseguir isso.

Gerenciamento de ativos corporativos (EAM)

O EAM é um método de gestão do ciclo de vida dos ativos que combina software, sistemas e serviços para ampliar a vida útil dos ativos e aumentar a produtividade. Um sistema de gerenciamento computadorizado, ou CMMS, é um componente típico do EAM que monitora ativos em tempo real e ajuda a recomendar a manutenção quando necessário. Os sistemas EAM de melhor desempenho não só monitoram o desempenho de um ativo, mas também mantêm um registro histórico de sua atividade, incluindo informações críticas, como quando foi comprada e quanto sua manutenção custou a uma organização ao longo do tempo.

Sistema de gerenciamento de manutenção computadorizada (CMMS)

Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado, ou CMMS, é um tipo de software de gerenciamento de ativos que mantém um banco de dados de operações de manutenção de uma organização e ajuda a estender a vida útil dos ativos. Muitos setores dependem do CMMS como um componente do EAM, bem como de seu ecossistema de manutenção geral. Essas indústrias incluem manufatura, produção de petróleo e gás, geração de energia, construção e transporte.

Rastreamento de ativos

Os avanços tecnológicos tornaram o acompanhamento dos ativos e a medição do desempenho e da localização dos ativos em tempo real uma parte crucial da gestão do ciclo de vida dos ativos. Os tipos de sistemas de acompanhamento de ativos incluem etiquetas de identificação de frequência de rádio (RFIDs), códigos QR, Wi-Fi e satélite de posicionamento global (GPS).

Etiquetas de identificador de frequência de rádio (RFID): as etiquetas RFID são etiquetas pequenas afixadas a recursos que transmitem uma variedade de informações sobre elas utilizando sinais de frequência de rádio e tecnologia Bluetooth. Podem transmitir a temperatura e a umidade ambientes e um ativo de localização interna precisa com uma grande quantidade de outros dados vitais.

Monitoramento baseado em Wi-Fi: os sistemas de rastreamento baseados em Wi-Fi utilizam uma tag afixada a um ativo que transmite informações por uma rede Wi-Fi local. Como os RFIDs, o rastreamento baseado em Wi-Fi é eficaz somente se um ativo estiver em um ambiente interno e dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.

Códigos QR: os códigos QR são uma atualização significativa em relação ao seu antecessor, o código de barras universal. Como o código de barras, eles podem apresentar uma grande quantidade de informações sobre seus ativos de forma rápida e fácil, mas ao contrário dos códigos de barras, são bidimensionais e podem ser lidos por algo tão comum quanto um smartphone e de qualquer ângulo.

Satélites de posicionamento global (GPS): Muitas empresas utilizam satélites de posicionamento global para monitorar a localização de ativos em trânsito. Um rastreador é colocado no ativo que, em seguida, se comunica com a rede do sistema global de navegação por satélites (Global Navigation Satellite System, GNSS). Transmitindo sinais para um satélite, os rastreadores permitem que os gestores vejam onde um ativo se encontra, em qualquer lugar do globo, em tempo real.