O gerenciamento do ciclo de vida de ativos combina uma variedade de estratégias projetadas para estender a vida útil de um ativo e aumentar sua eficiência. Atualmente, muitas abordagens dependem da Internet das Coisas (IoT) para monitorar a integridade dos ativos, o desempenho em tempo real e realizar a manutenção preventiva quando necessário.
Um ativo é definido como algo útil ou valioso para uma organização. O termo inclui ativos físicos e não físicos, como infraestrutura e equipamentos, capital (dinheiro) e pessoas. O ciclo de vida do ativo refere-se ao processo de ponta a ponta pelo qual um ativo é comprado, armazenado, utilizado e mantido pelo proprietário durante sua vida útil.
As organizações monitoram a integridade de seus ativos utilizando vários métodos. Muitos utilizam dados entregues por sensores conectados à Internet (Internet das Coisas ou IoT) para monitorar o desempenho dos ativos em tempo real. Como parte de uma estratégia de manutenção geral, a manutenção de ativos é realizada regularmente para reduzir os custos de manutenção, estender a vida útil dos ativos e evitar o tempo de inatividade não planejado.
A maioria das organizações implementa uma abordagem de gestão do ciclo de vida de ativos em quatro estágios principais.
Durante a primeira etapa, as partes interessadas avaliam a necessidade de um ativo, seu valor projetado para a organização e seu custo projetado. Eles formulam um plano de como um ativo será operado e mantido e consideram com cautela todos os riscos associados à aquisição de ativos. Os riscos podem variar dependendo do tipo de ativo e da organização, mas normalmente incluem a probabilidade de avanços tecnológicos que podem tornar um ativo redundante, a probabilidade de falha e/ou a substituição e a disponibilidade de recursos necessários para operar um ativo como combustível e/ou peças.
Avaliação: é importante avaliar com cautela o valor geral de qualquer ativo para uma organização. Para fazer isso, os tomadores de decisão precisarão levar em consideração a provável duração da vida útil do ativo e o desempenho projetado ao longo do tempo. Com a quantidade de informações disponíveis atualmente por meio da Internet das Coisas (IoT), uma técnica que está se tornando cada vez mais valiosa durante a parte de avaliação do estágio de planejamento é a criação de um gêmeo digital de um ativo analisado.
Criação de um gêmeo digital: um gêmeo digital é uma representação virtual de um ativo que permite aos operadores executar testes e prever o desempenho a partir de simulações. Com um bom gêmeo digital, os tomadores de decisão podem saber qual a probabilidade de um ativo ter um bom desempenho nas condições a que será submetido. De acordo com um relatório recente da Mind Commerce (2), a tecnologia de gêmeos digitais provavelmente surgirá como um imperativo nos negócios em um futuro próximo, formando a base das empresas na "era da IoT conectada" com seus recursos avançados de monitoramento de ativos.
A próxima etapa envolve a compra, o transporte e a instalação do ativo. Uma das partes mais importantes a serem consideradas durante esse estágio é como o novo ativo se sairá no ecossistema geral da organização maior. À medida que um ativo for colocado em operação, como ele será integrado aos outros ativos? Como isso se encaixará no plano de gerenciamento de estoque existente de uma organização? Como seus dados serão compartilhados? Todas essas perguntas devem ser respondidas como parte de um plano geral para otimizar o ativo e mantê-lo funcionando em níveis máximos.
O objetivo da gestão do ciclo de vida dos ativos deve ser sempre maximizar o desempenho de um novo ativo físico ou digital, monitorando-o em busca de problemas e realizando manutenção preventiva. Os sistemas de gestão de ativos corporativos, ou EAMs, tornaram-se rapidamente a forma preferida e mais eficaz de se conseguir isso.
Gerenciamento de ativos corporativos (EAM)
O EAM é um método de gestão do ciclo de vida dos ativos que combina software, sistemas e serviços para ampliar a vida útil dos ativos e aumentar a produtividade. Um sistema de gerenciamento computadorizado, ou CMMS, é um componente típico do EAM que monitora ativos em tempo real e ajuda a recomendar a manutenção quando necessário. Os sistemas EAM de melhor desempenho não só monitoram o desempenho de um ativo, mas também mantêm um registro histórico de sua atividade, incluindo informações críticas, como quando foi comprada e quanto sua manutenção custou a uma organização ao longo do tempo.
Sistema de gerenciamento de manutenção computadorizada (CMMS)
Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado, ou CMMS, é um tipo de software de gerenciamento de ativos que mantém um banco de dados de operações de manutenção de uma organização e ajuda a estender a vida útil dos ativos. Muitos setores dependem do CMMS como um componente do EAM, bem como de seu ecossistema de manutenção geral. Essas indústrias incluem manufatura, produção de petróleo e gás, geração de energia, construção e transporte.
Rastreamento de ativos
Os avanços tecnológicos tornaram o acompanhamento dos ativos e a medição do desempenho e da localização dos ativos em tempo real uma parte crucial da gestão do ciclo de vida dos ativos. Os tipos de sistemas de acompanhamento de ativos incluem etiquetas de identificação de frequência de rádio (RFIDs), códigos QR, Wi-Fi e satélite de posicionamento global (GPS).
Etiquetas de identificador de frequência de rádio (RFID): as etiquetas RFID são etiquetas pequenas afixadas a recursos que transmitem uma variedade de informações sobre elas utilizando sinais de frequência de rádio e tecnologia Bluetooth. Podem transmitir a temperatura e a umidade ambientes e um ativo de localização interna precisa com uma grande quantidade de outros dados vitais.
Monitoramento baseado em Wi-Fi: os sistemas de rastreamento baseados em Wi-Fi utilizam uma tag afixada a um ativo que transmite informações por uma rede Wi-Fi local. Como os RFIDs, o rastreamento baseado em Wi-Fi é eficaz somente se um ativo estiver em um ambiente interno e dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.
Códigos QR: os códigos QR são uma atualização significativa em relação ao seu antecessor, o código de barras universal. Como o código de barras, eles podem apresentar uma grande quantidade de informações sobre seus ativos de forma rápida e fácil, mas ao contrário dos códigos de barras, são bidimensionais e podem ser lidos por algo tão comum quanto um smartphone e de qualquer ângulo.
Satélites de posicionamento global (GPS): Muitas empresas utilizam satélites de posicionamento global para monitorar a localização de ativos em trânsito. Um rastreador é colocado no ativo que, em seguida, se comunica com a rede do sistema global de navegação por satélites (Global Navigation Satellite System, GNSS). Transmitindo sinais para um satélite, os rastreadores permitem que os gestores vejam onde um ativo se encontra, em qualquer lugar do globo, em tempo real.
Para lidar adequadamente com a depreciação de um ativo ao longo do tempo, os tomadores de decisões devem considerar uma estratégia para a sua eventual eliminação e substituição. Ativos valiosos podem ser complexos e os mercados estão sempre em mudança, por isso é importante considerar o retorno global do investimento que um ativo está produzindo à medida que se aproxima do fim da sua vida útil. Os tomadores de decisões deverão ter que considerar o tempo de funcionamento dos ativos, a vida útil projetada, os custos em constante mudança de combustíveis e/ou das peças de reposição necessárias para operá-los e, é claro, o valor geral das tarefas que estiverem desempenhando para a organização ao decidir se devem ou não aposentá-los.
O gerenciamento eficaz do ciclo de vida dos ativos ajuda a maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) das organizações em seus ativos mais valiosos. Aqui estão alguns dos benefícios que as organizações que implementam uma estratégia eficaz de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos podem esperar.
Com as informações coletadas de um ativo por meio de operadores de sensores (IoT), agora é possível medir o desempenho do ativo em tempo real. Utilizando essas informações, eles podem reparar os ativos antes que eles quebrem, substituir peças importante quando necessário e programar a manutenção quando for ideal para sua organização. Essa abordagem, conhecida como manutenção preventiva, desempenha um papel fundamental em uma estratégia geral de gestão do ciclo de vida dos ativos, estendendo a vida útil dos ativos e otimizando o desempenho.
Quando as organizações assumem um papel proativo no monitoramento e no aprimoramento do desempenho de seus ativos por meio de manutenção programada regularmente, em vez de esperar por uma pane, reduzem a probabilidade de reparos dispendiosos e o tempo de inatividade. Antecipando os reparos necessários e sendo proativos na realização, as organizações podem programar a manutenção quando lhes convier e não após uma falha inesperada do equipamento.
De acordo com uma pesquisa recente da IDC (1), o aumento da eficiência operacional foi a principal prioridade para as organizações em 2022 (51%). Para perceber isso, muitos estão investindo em estratégias de gerenciamento do ciclo de vida de ativos que usam recursos de IoT e inteligência artificial para realizar a manutenção preventiva. Em vez de esperar até o fim do mês ou do trimestre para analisar os números de desempenho, os operadores podem obter dados em tempo real e utilizá-los para fazer alterações quando necessário, em movimento.
Os avanços tecnológicos no gerenciamento do ciclo de vida dos ativos estão impulsionando grandes mudanças e aprimorando as capacidades diárias das organizações. Aqui estão alguns casos de uso da tecnologia de ponta que está sendo implantada em campo no momento.
Enquanto a IA e o ML continuam evoluindo e avançando cada vez mais, estão sendo encarregados de missões mais complexas em todo o ciclo de vida dos ativos, incluindo:
As tecnologias de RA e RV estão ajudando as organizações com o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos, executando uma variedade de tarefas, incluindo:
Cada vez mais, robótica e drones estão sendo utilizados para executar uma variedade de tarefas que foram executadas anteriormente por trabalhadores de manutenção, permitindo que eles voltem a concentrar suas habilidades em trabalhos de maior valor para suas organizações. Essas tarefas incluem:
Aproveite ao máximo seus ativos corporativos com o Maximo Application Suite. É uma plataforma única e integrada baseada em nuvem que usa IA, IoT e análise para otimizar o desempenho, estender os ciclos de vida dos ativos e reduzir o tempo de inatividade operacional e os custos.
Beauvais, Juliana, “Enterprise Asset Management 1.0" IDC MaturityScape, 30 de março de 2022, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US48512122&pageType=PRINTFRIENDLY (link fora de ibm.com)"
Stallard, Bob, “Worldwide Asset Life-Cycle Management Applications Forecast, 2022–2026" IDC Market Forecast, 27 de julho de 2022, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49423422&pageType=PRINTFRIENDLY (link fora de ibm.com)