O que é gerenciamento de ativos corporativos (EAM)?

O futuro do EAM pode estar na nuvem. O SaaS EAM opera na nuvem e ajusta sua capacidade conforme a demanda por dados. Os usuários pagam apenas pelos recursos de dados de que necessitam. O SaaS demanda muito menos intervenção e suporte de TI do que as implementações locais. Como resultado, as despesas de capital relacionadas à TI podem ser convertidas em despesas operacionais e recursos.

Os provedores de serviços realizam atualizações na nuvem, garantindo que as versões mais recentes e as funcionalidades estejam sempre aplicadas. O SaaS também integra novas tecnologias de forma mais rápida e com menos risco.