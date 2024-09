O que é fintech?

Os produtos e serviços Fintech são normalmente divididos em cinco categorias, de acordo com os tipos de funcionalidade que oferecem:

Bancos digitais: Os bancos são um dos componentes mais críticos de qualquer sistema financeiro. Assim, a digitalização dos seus produtos e serviços teve grandes repercussões tanto para os consumidores como para as empresas. Os bancos digitais influenciaram fortemente a jornada digital do setor financeiro com inovações como verificação aprimorada de usuários, livros-razão (como a blockchain) que permitem transações complexas envolvendo várias partes e startups disruptivas (como a VaroOffer) que oferecem seus serviços inteiramente online ou através de aplicativos.

Pagamentos digitais: se você pediu um café, comprou um produto na Amazon ou assinou um serviço de streaming recentemente, sua transação foi feita com tecnologias fintech. A tecnologia financeira sustenta todas as soluções de pagamento digital e móvel, conectando de forma segura as contas bancárias ao dispositivo digital de escolha do cliente. No nível empresarial, as fintechs ajudam as empresas com uma ampla gama de tarefas, incluindo folha de pagamento, impostos, contabilidade e muito mais.

Finanças pessoais: as finançaspessoais, também conhecidas como gerenciamento de finanças pessoais (PFM), é um termo que engloba serviços como criação de um orçamento, economia de dinheiro e planejamento para a aposentadoria. Muitas startups fintech, como Dave e WealthSimple, educam as pessoas sobre seu dinheiro, fornecendo ferramentas simples para ajudá-las a atingir suas metas financeiras.

Investimentos: os produtos e serviços das fintechs estão espalhados em todo o setor de gestão patrimonial. Os mais populares, como RobinHood e Atom Finance, oferecem aos clientes maneiras de negociar ações diretamente em seu telefone.

Empréstimos: antigamente, os clientes que desejavam fazer uma hipoteca ou comprar um carro no crédito precisavam entrar fisicamente em um banco, encontrar-se com um especialista em empréstimos, preencher a papelada e esperar. Agora, empresas de fintech, como a Rocket Mortgage e a SoFi, permitem que os clientes solicitem empréstimos e crédito respondendo a algumas perguntas simples em seus telefones e, em seguida, informam em horas ou até minutos se eles foram aprovados.