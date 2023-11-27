As equipes de TI realizam monitoramento de desempenho de aplicações (APM) e monitoramento de desempenho de rede para avaliar as operações técnicas de seus serviços. No entanto, entender o ponto de vista do usuário final é fundamental para analisar a funcionalidade dos produtos e recursos. O EUEM ajuda a tornar as aplicações mais confiáveis e eficientes, ao mesmo tempo em que proporciona uma melhor experiência ao usuário.



Para ter uma compreensão abrangente da experiência do usuário final, as ferramentas de EUEM coletam e combinam dados relacionados a toda a jornada do usuário, incluindo o desempenho de dispositivos, aplicações e redes do usuário final. Um usuário final pode ser um cliente externo que usa um produto, aplicação ou funcionalidade, ou um funcionário. É essencial ter essa distinção em mente.

As ferramentas de gerenciamento de experiência do usuário final oferecem dashboards com análise em tempo real que ajudam os departamentos de TI a ter visibilidade de ponta a ponta na entrega de serviços. Essas ferramentas fornecem recursos para monitoramento de desempenho em tempo real, monitoramento de conectividade de rede, análise de causa raiz de problemas de desempenho e a remediação automatizada desses problemas.

Tendo uma compreensão mais aprofundada das experiências dos clientes e funcionários externos com os recursos de TI corporativos, as organizações ganham maior observabilidade das operações de negócios. Isso ajuda a identificar gargalos e outros problemas de desempenho, monitorar a produtividade do trabalho remoto, oferecer produtos e serviços melhores e, em última análise, melhorar os resultados comerciais, entre outros benefícios.