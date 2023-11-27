O que é monitoramento da experiência do usuário final (EUEM)?

Monitoramento da experiência do usuário final, definido

O monitoramento da experiência do usuário final (EUEM) é o processo que avalia o desempenho e a eficácia das operações de TI a partir da perspectiva do usuário final. O EUEM fornece os dados e insights de que as equipes de TI e DevOps precisam para melhorar os serviços e resolver rapidamente os problemas dos usuários.

As equipes de TI realizam monitoramento de desempenho de aplicações (APM) e monitoramento de desempenho de rede para avaliar as operações técnicas de seus serviços. No entanto, entender o ponto de vista do usuário final é fundamental para analisar a funcionalidade dos produtos e recursos. O EUEM ajuda a tornar as aplicações mais confiáveis e eficientes, ao mesmo tempo em que proporciona uma melhor experiência ao usuário.

Para ter uma compreensão abrangente da experiência do usuário final, as ferramentas de EUEM coletam e combinam dados relacionados a toda a jornada do usuário, incluindo o desempenho de dispositivos, aplicações e redes do usuário final. Um usuário final pode ser um cliente externo que usa um produto, aplicação ou funcionalidade, ou um funcionário. É essencial ter essa distinção em mente.

As ferramentas de gerenciamento de experiência do usuário final oferecem dashboards com análise em tempo real que ajudam os departamentos de TI a ter visibilidade de ponta a ponta na entrega de serviços. Essas ferramentas fornecem recursos para monitoramento de desempenho em tempo real, monitoramento de conectividade de rede, análise de causa raiz de problemas de desempenho e a remediação automatizada desses problemas.

Tendo uma compreensão mais aprofundada das experiências dos clientes e funcionários externos com os recursos de TI corporativos, as organizações ganham maior observabilidade das operações de negócios. Isso ajuda a identificar gargalos e outros problemas de desempenho, monitorar a produtividade do trabalho remoto, oferecer produtos e serviços melhores e, em última análise, melhorar os resultados comerciais, entre outros benefícios.

EUEM versus monitoramento da experiência digital (DEM)

O EUEM faz parte do ecossistema de monitoramento da experiência digital (DEM) mais ampol. Enquanto o DEM se concentra no desempenho das aplicações e na experiência do usuário, o EUEM prioriza métricas de desempenho e estratégias de monitoramento que refletem a experiência do usuário final. Essas estratégias incluem latência da rede, downtime das aplicações, monitoramento de gateways, monitoramento de aplicações da web, monitoramento de desempenho de dispositivos, monitoramento regional e monitoramento de SaaS.

Métodos de monitoramento da experiência do usuário final

Existem várias ferramentas e abordagens de gerenciamento de experiência do usuário que as organizações podem empregar para monitorar os serviços de TI. Essas ferramentas são projetadas para fornecer aos departamentos de TI as informações necessárias para resolver problemas no back-end e manter os serviços funcionando sem problemas. Isso inclui dados sobre o uso e o desempenho de aplicativos, tráfego e velocidades de rede, desempenho do endpoint e outros fatores que, em última análise, influenciam a experiência do usuário final.

Uma plataforma que pode combinar abordagens de monitoramento ativo e passivo, bem como fornecer insights sobre o desempenho de aplicativos, dispositivos e redes, ajuda a desenvolver uma imagem mais abrangente da experiência do usuário final.

Monitoramento de usuário real (RUM)

O monitoramento de usuários reais registra a interação do usuário real com uma aplicação, página da web ou serviço. Esse tipo de monitoramento fornece às equipes de TI visibilidade do comportamento do usuário e do tempo de carregamento das páginas. Ele rastreia a taxa de rejeição, que é o número de usuários que saem de um site imediatamente após acessar uma página. Também ajuda a identificar as principais páginas ou aplicações usadas e se alguma parte do processo de negócios não está funcionando conforme o esperado. O monitoramento de usuários reais usa código JavaScript para acionar a coleta de dados com base em métricas definidas.

Uma vantagem do monitoramento de usuários reais é que as organizações estão lidando com dados reais de usuários reais. Em comparação com o monitoramento sintético, o monitoramento de usuários reais pode oferecer uma representação mais precisa da jornada do usuário. Por outro lado, devido ao fato deste método utilizar dados em tempo real, as organizações frequentemente reagem a problemas após o acontecido, em vez de implementar soluções proativas que lidem com problemas hipotéticos destacados nos testes de monitoramento sintético.

Monitoramento de desempenho de aplicações (APM)

O monitoramento do desempenho de aplicações rastreia os serviços de TI por meio do desempenho de aplicações da web, aplicativos móveis e aplicações de SaaS. As ferramentas de APM ajudam a rastrear métricas como taxas de erro, downtime e tempo de resposta. Essas métricas fornecem aos provedores de serviços insights sobre o desempenho e a disponibilidade das aplicações e a rapidez com que eles estão solucionando problemas à medida que ocorrem.

Monitoramento sintético

O monitoramento sintético permite que as equipes de TI façam testes automatizados dos serviços oferecidos para manter um padrão de desempenho otimizado. Ao contrário do RUM, o monitoramento sintético ou os testes sintéticos não dependem de usuários reais. Em vez disso, é utilizado para criar testes com diferentes variáveis, como localização geográfica do usuário, tipos de rede e dispositivos diferentes, com o objetivo de simular o envolvimento de usuários únicos.

O monitoramento sintético é altamente benéfico na fase de desenvolvimento e pode ser usado para testar diversos cenários que auxiliam na otimização de produtos antes de seu lançamento. Os dados coletados de testes sintéticos podem ser usados para identificar de forma proativa os gargalos de desempenho que podem afetar a satisfação do usuário.

Monitoramento de desempenho do dispositivo (DPM)

Também chamado de monitoramento de endpoint, o monitoramento de desempenho de dispositivos envolve a coleta de dados de vários dispositivos do usuário, incluindo computadores, servidores locais e dispositivos móveis. Também se estende a equipamentos conectados em rede, como dispositivos médicos ou maquinário de fabricação. O monitoramento de endpoint é altamente significativo para monitorar problemas como possíveis violações de dados ou outros riscos de segurança de TI em dispositivos de terceiros usados por clientes internos ou externos.

Métricas comuns do EUEM

A experiência do usuário final é medida usando métricas e soluções de monitoramento relevantes para a experiência do usuário e KPIs que acompanham o progresso em direção a padrões de desempenho definidos. Os produtos de EUEM variam em seus recursos de monitoramento, mas as métricas comumente monitoradas incluem:

Latência de rede

As ferramentas de EUEM podem monitorar a latência da rede, ou o tempo que leva para que os dados viajem de um ponto para outro em uma rede. Redes com baixa latência possuem tempos de resposta mais rápidos, resultando em um desempenho das aplicações mais eficiente e uma experiência do usuário mais positiva.

Todas as empresas querem manter a latência no mínimo, embora seja mais crucial em determinados setores e casos de uso do que em outros. Por exemplo, as organizações que lideram as transformações digitais precisam manter redes de baixa latência para manter a produtividade entre funcionários e clientes durante todo o processo de transição.

Tempo de inatividade do aplicativo

Muitos fatores causam interrupções das aplicações, incluindo interrupções de rede, erros de programação, falhas do fornecedor de nuvem, atualizações agendadas e violações de segurança. Em qualquer caso, o downtime prolongado das aplicações pode afetar negativamente a experiência do usuário (sem mencionar a perda de receita e clientes). O monitoramento do tempo médio de detecção (MMTD), que mede quanto tempo leva para identificar um problema, é fundamental para minimizar o downtime. Igualmente importante é o rastreamento do tempo médio de remediação (MTTR), que reflete o tempo necessário para solucionar um erro quando ele é detectado.

Largura de banda e rendimento

A largura de banda (uma medida do volume de dados que pode passar por uma rede a qualquer momento) é uma métrica importante ao monitorar o desempenho das aplicações. Ao contrário da latência, que mede a velocidade de um sistema, a largura de banda mede a capacidade. As organizações desejarão garantir que sua rede tenha a capacidade de lidar com o tráfego e a atividade do usuário, especialmente durante os horários de pico de uso.

Entender o rendimento frequentemente é ainda mais benéfico. Embora a largura de banda meça a capacidade possível, o rendimento mede a quantidade média de dados que passa por uma rede em um período específico, considerando o impacto da latência. Ele reflete o número de pacotes de dados que chegam com sucesso e a quantidade de perda de pacotes de dados.

As ferramentas de monitoramento podem rastrear o tráfego de rede e o armazenamento do sistema, o que permite às equipes de TI otimizar sistemas e planejar antecipadamente para manter aplicações funcionando eficientemente, mesmo durante períodos de tráfego intenso.
