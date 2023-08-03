As organizações de hoje exigem que cada funcionário, aplicação e processo trabalhe em coordenação para produzir valor. As organizações dependem cada vez mais de seu stack de tecnologia, que abrange a totalidade de suas interfaces de rede, CPUs, máquinas virtuais, informações do sistema operacional e aplicações instaladas, para fornecer um serviço consistente ao usuário final. Isso significa que as empresas precisam principalmente que suas aplicações de software tenham um desempenho ideal, pois muitas vezes elas são uma fonte de vantagem competitiva.
Por isso o monitoramento de integridade de aplicações é tão crítico para as organizações modernas. O monitoramento de integridade de aplicações é um processo de diagnóstico que envolve a identificação de problemas de integridade de aplicações e a criação de um plano de resolução antes que eles se tornem problemas maiores para uma organização.
As organizações não podem arriscar downtime desnecessário ou aumento de latência porque uma aplicação falhou ou teve desempenho insuficiente. As dependências inerentes às aplicações podem significar que uma falha pode ter efeitos em cascata em toda a oferta de serviço. Dessa forma, é crítico investir no monitoramento de integridade de aplicações e garantir que seus aplicativos possam lidar com as demandas diárias de uma organização. Como qualquer interrupção nesse fluxo pode ter consequências significativas para os resultados da empresa e seus relacionamentos com os clientes, é importante priorizar o monitoramento de aplicações nas organizações modernas.
O monitoramento de integridade de aplicações compartilha algumas semelhanças com o monitoramento de desempenho de aplicações, que monitora experiências digitais como tempo de carregamento, tempo de resposta e tempo de atividade e disponibilidade. Embora ambos melhorem a forma como as aplicações funcionam para os usuários finais, o monitoramento de integridade de aplicações se preocupa principalmente com o funcionamento das aplicações, enquanto o monitoramento de desempenho de aplicações também se concentra em melhorar a experiência do usuário.
As organizações precisam ter um plano abrangente para garantir a integridade de suas aplicações, mas um componente essencial de qualquer processo de monitoramento de integridade de aplicações é a coleta de dados. As aplicações falham ou têm desempenho insuficiente por vários motivos diferentes. Como resultados, é importante acompanhar vários status de integridade e métricas de desempenho importantes para que você não descubra problemas de desempenho tarde demais. Dessa forma, muitas organizações tentam gerenciar a integridade de aplicações e rastrear as principais métricas por meio de relatórios de integridade avançados.
Aqui estão sete métricas importantes que identificam o sucesso relativo do processo de monitoramento de integridade de aplicações:
As organizações dependem de suas aplicações para aumentar a eficiência de suas operações e prestar serviços aos seus clientes. A melhor forma de melhorar a integridade de uma aplicação é por meio de um processo regulamentado que identifica e rastreia as principais métricas que mostram o desempenho de aplicações individuais e oferece uma visão abrangente do sistema como um todo.
