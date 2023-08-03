Tags
Como as organizações podem medir com sucesso um processo de monitoramento de integridade de aplicações

As organizações de hoje exigem que cada funcionário, aplicação e processo trabalhe em coordenação para produzir valor. As organizações dependem cada vez mais de seu stack de tecnologia, que abrange a totalidade de suas interfaces de rede, CPUs, máquinas virtuais, informações do sistema operacional e aplicações instaladas, para fornecer um serviço consistente ao usuário final. Isso significa que as empresas precisam principalmente que suas aplicações de software tenham um desempenho ideal, pois muitas vezes elas são uma fonte de vantagem competitiva.

O que é monitoramento de integridade de aplicações?

Por isso o monitoramento de integridade de aplicações é tão crítico para as organizações modernas. O monitoramento de integridade de aplicações é um processo de diagnóstico que envolve a identificação de problemas de integridade de aplicações e a criação de um plano de resolução antes que eles se tornem problemas maiores para uma organização.

As organizações não podem arriscar downtime desnecessário ou aumento de latência porque uma aplicação falhou ou teve desempenho insuficiente. As dependências inerentes às aplicações podem significar que uma falha pode ter efeitos em cascata em toda a oferta de serviço. Dessa forma, é crítico investir no monitoramento de integridade de aplicações e garantir que seus aplicativos possam lidar com as demandas diárias de uma organização. Como qualquer interrupção nesse fluxo pode ter consequências significativas para os resultados da empresa e seus relacionamentos com os clientes, é importante priorizar o monitoramento de aplicações nas organizações modernas.

O monitoramento de integridade de aplicações compartilha algumas semelhanças com o monitoramento de desempenho de aplicações, que monitora experiências digitais como tempo de carregamento, tempo de resposta e tempo de atividade e disponibilidade. Embora ambos melhorem a forma como as aplicações funcionam para os usuários finais, o monitoramento de integridade de aplicações se preocupa principalmente com o funcionamento das aplicações, enquanto o monitoramento de desempenho de aplicações também se concentra em melhorar a experiência do usuário.

Sete métricas que identificam o sucesso relativo do processo de monitoramento de integridade de aplicações

As organizações precisam ter um plano abrangente para garantir a integridade de suas aplicações, mas um componente essencial de qualquer processo de monitoramento de integridade de aplicações é a coleta de dados. As aplicações falham ou têm desempenho insuficiente por vários motivos diferentes. Como resultados, é importante acompanhar vários status de integridade e métricas de desempenho importantes para que você não descubra problemas de desempenho tarde demais. Dessa forma, muitas organizações tentam gerenciar a integridade de aplicações e rastrear as principais métricas por meio de relatórios de integridade avançados.

Aqui estão sete métricas importantes que identificam o sucesso relativo do processo de monitoramento de integridade de aplicações:

  1. Disponibilidade e tempo de atividade da aplicação: é a quantidade de tempo que um endpoint (como um dispositivo móvel, computador ou máquina virtual) pode acessar e usar uma aplicação. O downtime de software é um risco organizacional enorme porque diminui a satisfação do cliente e potencialmente viola um contrato de nível de serviço com os usuários finais. Manter o tempo de atividade das aplicações só se tornou mais difícil recentemente, devido ao fato de várias aplicações estarem conectadas e muitas delas extraírem APIs de provedores para receber recursos externos. As organizações devem saber quando problemas de desempenho acontecem e como solucioná-los.
  2. Tempo de lançamento e tempo de resposta do aplicativo: isso se relaciona ao tempo de carregamento inicial da aplicação e ao tempo de resposta às solicitações ou consultas do usuário. Por exemplo, um usuário abre uma aplicação que consulta os servidores para exibir a tela inicial da aplicação. Um aplicativo que demora muito para ser aberto diminuirá a satisfação do cliente e pode ser um sinal de um problema maior. É por isso que as organizações precisam de verificações de integridade automatizadas e em tempo real sobre quanto tempo leva para os aplicativos funcionarem, para que possam fazer as alterações apropriadas na funcionalidade se o limite de resposta do aplicativo estiver abaixo das taxas aceitáveis. As organizações que entendem seus tempos de resposta provavelmente podem traçar estratégias de remediação proativa antes que a aplicação falhe.
  3. Uso de recursos: mede o percentual de recursos disponíveis que uma aplicação está usando em um determinado momento. Determinadas aplicações que consomem muitos recursos podem afetar o desempenho em outros locais. Você provavelmente já deve ter experimentado algo assim. Por exemplo, quando seu computador está lento porque você tem várias aplicações abertas ou uma aplicações sobrecarregada (como um navegador com dezenas de guias abertas).
  4. O número e a gravidade das instâncias e problemas: também é importante identificar a gravidade de cada incidente e como sua falha ou baixo desempenho afeta o sistema geral. O monitoramento de integridade de aplicações frequentemente influencia o gerenciamento de incidentes e o gerenciamento de problemas, que envolve a remediação dos problemas descobertos pelo monitoramento de integridade de aplicações.
  5. Tempo médio para detectar (MTTD): pode levar de um milissegundo a vários dias para determinar que uma aplicação falhou ou começou a ter um desempenho abaixo de uma margem aceitável. O MTTD (às vezes também chamado de tempo médio para descobrir) mede o tempo médio necessário para identificar que uma aplicação ou parte do sistema de TI falhou. Idealmente, uma organização deve estabelecer notificações automatizadas ou gráficos de visualização de dados e fluxos de trabalho para que possa ocorrer a intervenção humana para identificar problemas rapidamente.
  6. Tempo médio para reparar (MTTR): o MTTR mede o tempo médio necessário para reparar um sistema ou equipamento após a falha. O MTTR rastreia o tempo desde quando a falha ocorre até quando a aplicação funciona corretamente novamente. O MTTR é uma métrica importante a ser monitorada, pois rastreia a eficácia dos esforços de reparo, um componente essencial do tempo de atividade ou da disponibilidade da aplicação.
  7. O número de incidentes de cibersegurança: uma pesquisa da IBM verificou que o custo médio global de uma violação de dados foi de US$ 4,45 milhões em 2023, um aumento de 15% ao longo de três anos. Houve um "aumento de quase sete vezes nos ataques de spear phishing" desde o início da pandemia. Há muitas razões pelas quais uma aplicação pode falhar ou ter um desempenho inferior, mas uma das mais preocupantes é que ela falhou devido a uma ameaça de cibersegurança externa. O uso de ferramentas de monitoramento para detectar possíveis problemas de segurança, como injeções de malware, distributed denial-of-service (DDoS) e outros, pode melhorar a integridade geral da aplicação.

As organizações dependem de suas aplicações para aumentar a eficiência de suas operações e prestar serviços aos seus clientes. A melhor forma de melhorar a integridade de uma aplicação é por meio de um processo regulamentado que identifica e rastreia as principais métricas que mostram o desempenho de aplicações individuais e oferece uma visão abrangente do sistema como um todo.

Tenha o contexto necessário para resolver incidentes mais rápido com o IBM Instana

Suas aplicações podem ser mais responsivas às necessidades do usuário com o IBM Instana Observability. Acelere pipelines de CI/CD para entregar aplicações mais rapidamente e reduzir custos com observabilidade de aplicações totalmente automatizada e contexto necessários para adotar ações inteligentes e garantir o desempenho das aplicações.

Keith O'Brien

