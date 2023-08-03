Por isso o monitoramento de integridade de aplicações é tão crítico para as organizações modernas. O monitoramento de integridade de aplicações é um processo de diagnóstico que envolve a identificação de problemas de integridade de aplicações e a criação de um plano de resolução antes que eles se tornem problemas maiores para uma organização.

As organizações não podem arriscar downtime desnecessário ou aumento de latência porque uma aplicação falhou ou teve desempenho insuficiente. As dependências inerentes às aplicações podem significar que uma falha pode ter efeitos em cascata em toda a oferta de serviço. Dessa forma, é crítico investir no monitoramento de integridade de aplicações e garantir que seus aplicativos possam lidar com as demandas diárias de uma organização. Como qualquer interrupção nesse fluxo pode ter consequências significativas para os resultados da empresa e seus relacionamentos com os clientes, é importante priorizar o monitoramento de aplicações nas organizações modernas.

O monitoramento de integridade de aplicações compartilha algumas semelhanças com o monitoramento de desempenho de aplicações, que monitora experiências digitais como tempo de carregamento, tempo de resposta e tempo de atividade e disponibilidade. Embora ambos melhorem a forma como as aplicações funcionam para os usuários finais, o monitoramento de integridade de aplicações se preocupa principalmente com o funcionamento das aplicações, enquanto o monitoramento de desempenho de aplicações também se concentra em melhorar a experiência do usuário.