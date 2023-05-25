O que é monitoramento sintético?

O monitoramento sintético, ou testes sintéticos, imita o comportamento potencial do usuário ao interagir com sua aplicação para determinar como ela está funcionando. A criação de uma simulação do comportamento do cliente fornece aos desenvolvedores informações sobre como sua aplicação está desempenhando e impactando a experiência do usuário.
No nível mais básico, o monitoramento sintético é um método que os desenvolvedores usam para simular ações do usuário em uma aplicação para testar sua funcionalidade.
Se o programa detectar erros, ele pode ajudar você a encontrar e corrigir quaisquer problemas antes que afetem seus clientes. Essa abordagem ativa de monitoramento é um componente crucial para manter o desempenho do site na fase de desenvolvimento.
O monitoramento sintético usa scripts para interações do usuário com base em fatores como localização geográfica, tipos de rede, diferentes dispositivos e mais. Essa tática oferece insights sobre o tempo de atividade da aplicação, problemas que os usuários podem enfrentar ao usar sua interface, interrupções do sistema e o quão bem sua aplicação está funcionando em geral.
Depois de coletar e analisar esses dados, você pode usar suas ferramentas de observabilidade para preencher as lacunas e criar uma experiência positiva para os usuários da aplicação.
O monitoramento sintético funciona imitando experiências de clientes em diferentes locais para encontrar potenciais problemas de desempenho em sua aplicação. Para iniciar o monitoramento sintético, você precisa primeiro concluir várias etapas para colocar seu sistema em funcionamento com precisão.
Aqui estão quatro etapas para coletar dados valiosos com o monitoramento sintético:
Scripts de configuração: para iniciar o monitoramento sintético, você deve começar fazendo com que seus engenheiros escrevam scripts para sua aplicação. Esses scripts são configurados para serem executados em intervalos definidos (tipicamente a cada quinze minutos) de várias localidades para monitorar a atividade do usuário em diferentes cenários. O script então simulará como seus usuários interagem com sua aplicação em cada etapa.
Personalize o monitoramento sintético: você pode configurar seus testes de monitoramento sintético para atender às necessidades exclusivas do seu negócio. Ele pode ser colocado em um computador específico para testar o desempenho da aplicação ou dentro de um firewall para monitorar funções internas do sistema.
Coletar dados: em seguida, seu software de monitoramento coleta e analisa os dados provenientes do seu cliente robô. Se erros forem observados durante o teste, ele será executado uma segunda vez para confirmar a confiabilidade do teste.
Analisar as informações coletadas: o monitoramento sintético envia alertas notificando você de qualquer erro que ocorra durante o teste. Os desenvolvedores usam os dados coletados para ajustar seus sistemas de observabilidade ou monitoramento e melhorar a experiência digital e o desempenho da web.
Você pode reexecutar os testes de monitoramento sintético sempre que uma atualização for aplicada à sua aplicação. Essa funcionalidade pode lhe dar mais confiança a cada atualização, sabendo que você tem um sistema em funcionamento para encontrar a causa raiz de qualquer problema.
Up to 88% of online consumers are less likely to return to a site after a bad experience (Northern Arizona University (link externo ao site ibm.com). Você deve usar o monitoramento sintético principalmente porque pode melhorar a experiência do cliente em tempo real.
Estes são alguns dos principais motivos para usar o monitoramento sintético:
Correção de problemas: o monitoramento sintético alerta sua equipe de TI quando ocorre um erro, como um período de baixo tráfego ou falta de disponibilidade de transações. Esse monitoramento em tempo real permite que os desenvolvedores encontrem e resolvam um problema antes que ele afete seus usuários.
Melhora do benchmarking: você pode usar dados históricos para aprimorar sua aplicação após utilizar o monitoramento sintético por um longo período. Esses dados fornecem um conhecimento básico do desempenho geral e insights sobre seu sucesso em comparação com os concorrentes.
Monitore transações complexas: você pode determinar com facilidade se suas transações estão funcionando corretamente. O monitoramento sintético pode emular processos como preencher formulários, fazer compras e adicionar itens ao carrinho.
Prepare-se para as épocas de pico de tráfego: o monitoramento sintético pode simular clientes de diferentes locais para monitorar APIs, aplicações móveis e web, produtos SaaS e mais. Essa capacidade permite identificar mercados potenciais de alto tráfego e áreas geográficas.
Monitorar esses fatores permite que sua organização responsabilize organizações terceiras, prospere em situações diversas e realize integrações bem-sucedidas. Por fim, garante que você está aderindo aos acordos de nível de serviço (SLAs) para seus fornecedores e usuários.
Três tipos principais de monitoramento sintético ajudam a solucionar possíveis erros em sua rede.
Monitoramento de disponibilidade: este é um dos tipos mais comuns e básicos de monitoramento sintético. O monitoramento de disponibilidade significa verificar se diferentes recursos e funções do site estão disponíveis para o usuário da aplicação. Alguns exemplos incluem verificar entradas de certificados SSL ou DNS, checar o tempo de resposta ou realizar chamadas de API.
Monitoramento de desempenho web: o monitoramento de sites verifica o tempo de carregamento da página, métricas de desempenho do site e tempos de resposta. Isso inclui encontrar erros para monitoramento móvel e monitoramento em múltiplos navegadores.
Monitoramento de transações: uma forma mais complexa de monitoramento sintético é o monitoramento de transações de negócios. Envolve um computador que executa um script para realizar transações. Esse script garante que os usuários possam concluir processos, simulando a experiência de passar pelo checkout e preencher formulários.
Existem dois tipos de testes sintéticos: testes de navegador e testes de API. Os testes de navegador simulam transações de usuário com um cliente virtual. Os testes de API utilizam diferentes endpoints em várias camadas da infraestrutura de uma aplicação. SSL, HTTP e DNS são exemplos de testes de API.
Aplicações nativas da nuvem modernas continuam se tornando mais complexas à medida que migram para ambientes distribuídos. Pode ser difícil para as equipes de DevOps simular todos os cenários de transações possíveis dentro de um sistema. Erros podem passar despercebidos se uma determinada situação ou local não for testado. Roteiros desconhecidos dos clientes resultam em uma falta geral de contexto sobre por que algo em sua aplicação está dando errado.
O monitoramento sintético pode ser caro e difícil de configurar. Normalmente, sua organização precisa de recursos com habilidades técnicas avançadas para gerenciar a codificação e a linguagem de script associadas a esse tipo de monitoramento. Configurar essa ferramenta consome muito tempo, mesmo para desenvolvedores altamente especializados.
Por fim, mesmo pequenas mudanças na interface do usuário podem fazer os scripts falharem, gerando alertas e notificações falsos. Simplesmente renomear um botão significa que você precisa alterar o código correspondente para o monitoramento. O monitoramento sintético está trabalhando para aumentar sua resiliência e automação para enfrentar esses obstáculos.
As duas principais formas que os desenvolvedores utilizam para verificar o funcionamento de suas aplicações são o monitoramento sintético e o monitoramento real de usuários. Referimo-nos ao monitoramento real de usuários como RUM, pois é frequentemente abreviado assim na comunidade DevOps.
RUM é uma forma de monitoramento passivo que rastreia tarefas específicas de usuários reais em vez de simulá-las. As organizações podem implementar o RUM inserindo JavaScript no código de suas páginas web e rastreando clientes reais no backend enquanto interagem com a página. É um excelente recurso para as empresas entenderem o impacto a longo prazo de diferentes erros em seus sistemas. Um dos principais problemas com o RUM é que, se os clientes não estiverem usando sua rede, seu sistema não pode monitorar a atividade.
O monitoramento sintético é um tipo de monitoramento ativo que usa scripts para criar usuários artificiais e detectar problemas em seu sistema. Esse tipo de monitoramento é uma ótima opção para as fases iniciais de um projeto, quando a aplicação ainda está em desenvolvimento. A detecção rápida de problemas em seu código ajuda a resolver mais rapidamente, evitando que se tornem problemas maiores em sua infraestrutura no futuro.
