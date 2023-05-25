O que é monitoramento sintético?

No nível mais básico, o monitoramento sintético é um método que os desenvolvedores usam para simular ações do usuário em uma aplicação para testar sua funcionalidade.

Se o programa detectar erros, ele pode ajudar você a encontrar e corrigir quaisquer problemas antes que afetem seus clientes. Essa abordagem ativa de monitoramento é um componente crucial para manter o desempenho do site na fase de desenvolvimento.

O monitoramento sintético usa scripts para interações do usuário com base em fatores como localização geográfica, tipos de rede, diferentes dispositivos e mais. Essa tática oferece insights sobre o tempo de atividade da aplicação, problemas que os usuários podem enfrentar ao usar sua interface, interrupções do sistema e o quão bem sua aplicação está funcionando em geral.

Depois de coletar e analisar esses dados, você pode usar suas ferramentas de observabilidade para preencher as lacunas e criar uma experiência positiva para os usuários da aplicação.