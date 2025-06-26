O que é teste de regressão?

26 de junho de 2025

8 minutos

 

Phill Powell

Ian Smalley

O que são testes de regressão?

O processo de teste de regressão é uma estratégia de teste de software utilizada para verificar se as modificações no código não estão prejudicando a funcionalidade existente ou introduzindo novos erros.

Os testes de regressão são normalmente conduzidos após a implementação de correções de erros e envolvem a reexecução de testes para garantir que os recursos funcionem conforme o esperado após a adição de novo código.

Uma parte do teste de regressão que o torna único é a maneira como flutua livremente entre todos os diversos estágios do teste de desenvolvimento de software . Os testes de regressão podem ser realizados sempre que você quiser ou tiver que voltar uma etapa e garantir que o novo código que está sendo introduzido não esteja prejudicando a funcionalidade geral e a eficiência do fluxo de trabalho.

Quem deve usar o teste de regressão?

Qualquer organização cujo código de computador receba atualizações consistentes provavelmente precisa implementar métodos de teste de regressão. As atualizações de código são tão difundidas que simplesmente não é possível obter um número total preciso com qualquer confiabilidade.

No entanto, devido a tecnologias como inteligência artificial (IA) e o pipeline de integrações contínuas/entrega contínua (CI/CD), muitas empresas estão aumentando a frequência das alterações de código, com algumas equipes fazendo atualizações diárias. Isso pode resultar em muitos testes de regressão.

Uma área-chave onde os testes de regressão ocupam o centro do palco é durante os esforços de garantia de qualidade (QA). As missões das equipes de testes de regressão e de controle de qualidade são notavelmente semelhantes: otimizar a experiência do usuário e oferecer dados de alta qualidade e o software mais seguro possível.

A única diferença é o quanto da imagem total cada um considera. O teste de regressão utiliza um escopo mais preciso para se concentrar nas alterações feitas recentemente, enquanto o QA avalia todo o sistema e seu funcionamento.

Desenvolvimento de aplicações

Venha conosco: desenvolvimento de aplicações para empresas na nuvem

Neste vídeo, o Dr. Peter Haumer explica como é o desenvolvimento atual das aplicações empresariais modernas na nuvem híbrida, demonstrando diferentes componentes e práticas, incluindo o IBM® Z Open Editor, o IBM Wazi e o Zowe. 
Explore o desenvolvimento de aplicativos na nuvem

Teste de regressão em oito etapas

As técnicas de teste de regressão funcionam como um obstáculo contra alterações de código incompatíveis com o sistema que as hospeda. É importante ter essas medidas em vigor para manter otimizada a operação do sistema.

Nos testes de regressão, essa sequência de etapas (ou uma quase semelhante) geralmente é seguida:

  1. Introduza uma alteração de código: adicione código novo, modifique o código existente ou otimize a funcionalidade atual dentro do código fonte.
  2. Considere possíveis impactos: analise a aplicação de software para identificar áreas possivelmente afetadas pelas novas alterações.
  3. Escolha dos casos de teste: a equipe de DevOps se envolve na seleção de testes com base em casos de teste dentro do pacote de testes de regressão, focando especialmente naqueles que abrangem funcionalidades críticas. Podem ser testes de unidade (para módulos individuais), testes funcionais (para verificar as operações) ou testes de integração  (para garantir que os componentes trabalhem juntos).
  4. Priorize casos de teste: quando vários casos de teste são selecionados, a equipe passa por priorização de casos de teste para organizá-los com base na importância e no impacto em potencial.
  5. Execute casos de teste: execute testes manualmente ou use ferramentas automáticas de teste de regressão. Independentemente da abordagem (por exemplo, testes manuais versus testes automáticos), utilize scripts de teste — modelos estruturados que orientam as ações do testador.
  6. Relate e analise os resultados do teste: revise os resultados do teste e os dados de suporte. Se os testes descobrirem erros ou falhas, notifique imediatamente a equipe de desenvolvimento.
  7. Faça correções e teste novamente os casos: Os desenvolvedores aplicam as correções necessárias aos casos de teste existentes e testam novamente os problemas sinalizados anteriormente para confirmar a resolução.
  8. Repita todo o processo conforme necessário: Continue o ciclo de regressão quantas vezes forem necessárias para garantir que a aplicação seja executada conforme o esperado.

Tipos de testes de regressão

Para um tópico que parece simples, há um grande número de técnicas de teste de regressão em uso. Cada um dá seu próprio toque distinto nos testes de regressão.

Teste de regressão de unidade

Como seu nome implica, essa forma de teste de regressão concentra-se nos componentes ou módulos (ou "unidades") que compõem um sistema e se foram introduzidos erros nessa unidade individual.

Exemplo: os desenvolvedores podem decidir pela inclusão de uma funcionalidade "Esqueceu a senha" em um site. Um teste de regressão de unidade verificaria se o mecanismo de login original continua funcionando conforme o esperado, apesar da função adicional.

Teste de regressão parcial

Quando o objetivo é descobrir se mudanças recentes afetaram somente um subconjunto do sistema atualizado, o teste de regressão parcial é usado para detectar esse subconjunto e fazer diagnósticos adequados.

Exemplo: digamos que um site esteja integrando um novo gateway de pagamento. O teste de regressão parcial pode avaliar somente uma parte de uma nova funcionalidade e como ela é dedicada, deixando outros recursos não relacionados para serem testados.

Teste de regressão completo

Em outros momentos, são necessários testes mais abrangentes, como após grandes mudanças no código. O teste de regressão completo envolve novos testes de todo o sistema ou aplicação para garantir a funcionalidade contínua.

Exemplo: Os desenvolvedores de um site decidem incluir uma galeria de produtos selecionados. Depois de criada, a empresa realiza testes completos de regressão da funcionalidade da nova galeria e de todos os casos de teste existentes que precisam ser executados novamente.

Teste de regressão seletiva

O teste de regressão seletiva introduz um elemento preditivo no teste de regressão. Nesse teste, os casos de teste do pacote de testes são selecionados com base na crença dos testadores de que essas áreas serão afetadas pelas alterações feitas no código.

Exemplo: os desenvolvedores de um aplicativo móvel podem descobrir que precisam integrar e atualizar alguns aspectos da interface do usuário. Nesse caso, os desenvolvedores podem empregar testes de regressão seletiva para garantir a estabilidade contínua da interface do usuário.

Teste de regressão progressiva

Um tipo de abordagem mista para testes avalia funcionalidades novas e existentes. O teste de regressão progressivo verifica todas elas para detectar erros introduzidos por novas funcionalidades.

Exemplo: sempre que uma organização lança uma nova atualização para um produto de software existente, a empresa normalmente envolve-se em testes de regressão progressiva antecipadamente para garantir que a funcionalidade da atualização mais recente continue a refletir a exibida pela série.

Teste de regressão corretiva

O objetivo do teste de regressão corretiva é garantir a consistência dos dados. Os casos de teste são executados novamente para verificar se ocorrem resultados de teste semelhantes. O teste de regressão corretiva é frequentemente realizado quando não foi feita nenhuma alteração na base de código.

Exemplo: novos recursos nem sempre são o que está sendo adicionado ao software. Às vezes são introduzidas alterações para refinar o código e fazê-lo funcionar melhor. O teste de regressão corretiva é usado em casos em que o código é refatorado para garantir que a refatoração não esteja introduzindo erros de código.

Refazer todo o teste de regressão

Reteste - todos os testes de regressão são considerados testes pós-final. Isso envolve equipes de desenvolvimento que executam testes em todos os casos de teste de regressão que já foram liberados, apenas para garantir que tudo funcione harmoniosamente.

Exemplo: o teste de regressão de reteste é frequentemente usado para verificar as alterações que podem acompanhar grandes mudanças arquitetônicas no software. Por exemplo, um aplicativo financeiro que adota uma nova framework que representa uma mudança substancial nas operações.

Teste de regressão automático

Os tipos de testes discutidos podem ser demorados e é por isso que ferramentas de testes automáticas são frequentemente utilizadas para acelerar o processo. A velocidade de execução do teste é acelerada, mesmo quando há grandes sistemas envolvidos.

Exemplo: testes de regressão automáticos podem ser usados após atualizações de back-end para determinar se os endpoints da interface de programação de aplicativos (API) continuam gerando dados e respostas corretos, indicando operações corretas.

Teste manual de regressão

Certos cenários de teste exigem compreensão humana, e é aí que o teste manual de regressão é realizado. Entende-se que o teste manual normalmente exige mais tempo para ser executado devido à sensibilidade especial que informa o trabalho.

Exemplo: Os sites precisam ser agradáveis e comparáveis em várias plataformas. Com o uso do teste manual de regressão, você pode verificar a capacidade de resposta de um site após a realização de alterações no layout.

Teste de regressão do Selenium

Esse teste de regressão utiliza o Selenium, uma estrutura de automação da web de código aberto. Os testes de regressão do Selenium aprimoram a estabilidade do software detectando regressões com antecedência e garantindo que as novas alterações não atrapalhem o código existente. É especialmente útil em situações com atualizações constantes, como integração contínua.

Exemplo: um sistema de reservas de passagens aéreas adiciona uma nova funcionalidade que permite pagamentos com cartão de débito, além dos pagamentos com cartão de crédito permitidos anteriormente. O Selenium pode verificar que o fluxo de pagamentos com cartão de crédito continua funcionando conforme o esperado.

Teste de regressão não funcional

A qualidade do software é avaliada de acordo com diversas variáveis existentes, além do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). O teste de regressão não funcional procura validar a presença de software de alta qualidade que seja seguro de usar e que ofereça suporte a uma boa experiência do usuário.

Exemplo: os desenvolvedores de um site adicionam novos recursos e, em seguida, querem determinar como a nova funcionalidade afeta as velocidades operacionais. O teste de regressão não funcional verifica os tempos de carregamento. Se esses tempos de carregamento aumentaram, isso indica uma regressão.

Com quais tecnologias os testes de regressão são utilizados?

Outro aspecto importante do teste de regressão é como ele pode trabalhar com outros esquemas de teste para produzir efeitos sinérgicos. Veja alguns a seguir:

  • Teste exploratório: o teste exploratório pode ser combinado com o teste de regressão para produzir mais resultados para análise. O funcionamento de ambos é diferente: o teste de regressão se propõe a confirmar o comportamento esperado do sistema após o uso de testes com script, enquanto o teste exploratório localiza problemas inesperados por meio da exploração improvisada do desenvolvedor. No entanto, os dois esquemas de teste podem ser usados de forma complementar para que cada um informe o outro. Algumas organizações usam uma combinação direta dos dois — teste exploratório de regressão — que oferece orientação e flexibilidade aos desenvolvedores. Por sua vez, os testes exploratórios podem ajudar a melhorar os casos existentes ou novos casos de teste e incentivar uma cobertura de teste mais abrangente.
  • Teste contínuo: da mesma forma, o teste de regressão é frequentemente usado com o teste contínuo. Como o próprio nome sugere, o teste contínuo envolve práticas de teste constantes integradas ao SDLC completo. O teste constante ou contínuo é uma parte estabelecida do teste de regressão. O teste de regressão não poderia funcionar como pretendido sem o teste contínuo. O treinamento de regressão contínua, uma combinação de ambos, dá aos testadores mais liberdade para se concentrarem em ambientes de teste de alta prioridade que possam ter erros ou outros problemas.
  • Teste de ponta a ponta: outra tecnologia usada com o teste de regressão é o teste de ponta a ponta (E2E), que implementa cenários de usuário realistas para validar todo o fluxo de trabalho de um sistema, de ponta a ponta. O E2E concentra-se na experiência do usuário, bem como em componentes como interface, back-end e bancos de dados relacionados. O teste de regressão e o E2E são atividades complementares na medida em que o teste de regressão pode até mesmo incluir o total de testes E2E e o teste E2E pode indicar a presença de problemas que requerem remediação por meio de testes de regressão.

Teste de regressão e IA

Os efeitos abrangentes da IA são surpreendentes. Poucos setores estão tão fortemente investidos em IA quanto o setor de tecnologia e os testes de regressão são um dos muitos processos tecnológicos que estão sendo radicalmente acelerados pelo poder da IA.

A frase "acelerado" é adequada porque a principal maneira pela qual a IA está aprimorando os testes de regressão é pela maximização das velocidades com que suas várias conclusões são alcançadas. No entanto, a IA também está aumentando a precisão desses dados de teste.

Especificamente, a IA está usando seus algoritmos para criar casos de teste relevantes, analisando dados históricos de teste, comportamento do usuário e alterações de código. Isso ajuda a priorizar os testes de acordo com os impactos previstos. E quando a IA executa esses testes, são executados com mais rapidez e produzem resultados de teste mais rápidos.

A IA até mesmo aprimora a natureza e a qualidade dos testes de regressão com métodos de detecção de defeitos e testes de autocorreção. Isso pode manter os testes automáticos funcionando bem, mesmo em situações em que o desenvolvimento continua. Em última análise, a IA melhora os testes de regressão aprimorando a tomada de decisões e automatizando tarefas, o que reduz os custos e acelera o tempo de lançamento no mercado.
