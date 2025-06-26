O que é teste de regressão?

Qualquer organização cujo código de computador receba atualizações consistentes provavelmente precisa implementar métodos de teste de regressão. As atualizações de código são tão difundidas que simplesmente não é possível obter um número total preciso com qualquer confiabilidade.

No entanto, devido a tecnologias como inteligência artificial (IA) e o pipeline de integrações contínuas/entrega contínua (CI/CD), muitas empresas estão aumentando a frequência das alterações de código, com algumas equipes fazendo atualizações diárias. Isso pode resultar em muitos testes de regressão.

Uma área-chave onde os testes de regressão ocupam o centro do palco é durante os esforços de garantia de qualidade (QA). As missões das equipes de testes de regressão e de controle de qualidade são notavelmente semelhantes: otimizar a experiência do usuário e oferecer dados de alta qualidade e o software mais seguro possível.

A única diferença é o quanto da imagem total cada um considera. O teste de regressão utiliza um escopo mais preciso para se concentrar nas alterações feitas recentemente, enquanto o QA avalia todo o sistema e seu funcionamento.