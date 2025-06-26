O que é teste de regressão?

8 minutos
O processo de teste de regressão é uma estratégia de teste de software utilizada para verificar se as modificações no código não estão prejudicando a funcionalidade existente ou introduzindo novos erros.
Os testes de regressão são normalmente conduzidos após a implementação de correções de erros e envolvem a reexecução de testes para garantir que os recursos funcionem conforme o esperado após a adição de novo código.
Uma parte do teste de regressão que o torna único é a maneira como flutua livremente entre todos os diversos estágios do teste de desenvolvimento de software . Os testes de regressão podem ser realizados sempre que você quiser ou tiver que voltar uma etapa e garantir que o novo código que está sendo introduzido não esteja prejudicando a funcionalidade geral e a eficiência do fluxo de trabalho.
Qualquer organização cujo código de computador receba atualizações consistentes provavelmente precisa implementar métodos de teste de regressão. As atualizações de código são tão difundidas que simplesmente não é possível obter um número total preciso com qualquer confiabilidade.
No entanto, devido a tecnologias como inteligência artificial (IA) e o pipeline de integrações contínuas/entrega contínua (CI/CD), muitas empresas estão aumentando a frequência das alterações de código, com algumas equipes fazendo atualizações diárias. Isso pode resultar em muitos testes de regressão.
Uma área-chave onde os testes de regressão ocupam o centro do palco é durante os esforços de garantia de qualidade (QA). As missões das equipes de testes de regressão e de controle de qualidade são notavelmente semelhantes: otimizar a experiência do usuário e oferecer dados de alta qualidade e o software mais seguro possível.
A única diferença é o quanto da imagem total cada um considera. O teste de regressão utiliza um escopo mais preciso para se concentrar nas alterações feitas recentemente, enquanto o QA avalia todo o sistema e seu funcionamento.
As técnicas de teste de regressão funcionam como um obstáculo contra alterações de código incompatíveis com o sistema que as hospeda. É importante ter essas medidas em vigor para manter otimizada a operação do sistema.
Nos testes de regressão, essa sequência de etapas (ou uma quase semelhante) geralmente é seguida:
Para um tópico que parece simples, há um grande número de técnicas de teste de regressão em uso. Cada um dá seu próprio toque distinto nos testes de regressão.
Como seu nome implica, essa forma de teste de regressão concentra-se nos componentes ou módulos (ou "unidades") que compõem um sistema e se foram introduzidos erros nessa unidade individual.
Exemplo: os desenvolvedores podem decidir pela inclusão de uma funcionalidade "Esqueceu a senha" em um site. Um teste de regressão de unidade verificaria se o mecanismo de login original continua funcionando conforme o esperado, apesar da função adicional.
Quando o objetivo é descobrir se mudanças recentes afetaram somente um subconjunto do sistema atualizado, o teste de regressão parcial é usado para detectar esse subconjunto e fazer diagnósticos adequados.
Exemplo: digamos que um site esteja integrando um novo gateway de pagamento. O teste de regressão parcial pode avaliar somente uma parte de uma nova funcionalidade e como ela é dedicada, deixando outros recursos não relacionados para serem testados.
Em outros momentos, são necessários testes mais abrangentes, como após grandes mudanças no código. O teste de regressão completo envolve novos testes de todo o sistema ou aplicação para garantir a funcionalidade contínua.
Exemplo: Os desenvolvedores de um site decidem incluir uma galeria de produtos selecionados. Depois de criada, a empresa realiza testes completos de regressão da funcionalidade da nova galeria e de todos os casos de teste existentes que precisam ser executados novamente.
O teste de regressão seletiva introduz um elemento preditivo no teste de regressão. Nesse teste, os casos de teste do pacote de testes são selecionados com base na crença dos testadores de que essas áreas serão afetadas pelas alterações feitas no código.
Exemplo: os desenvolvedores de um aplicativo móvel podem descobrir que precisam integrar e atualizar alguns aspectos da interface do usuário. Nesse caso, os desenvolvedores podem empregar testes de regressão seletiva para garantir a estabilidade contínua da interface do usuário.
Um tipo de abordagem mista para testes avalia funcionalidades novas e existentes. O teste de regressão progressivo verifica todas elas para detectar erros introduzidos por novas funcionalidades.
Exemplo: sempre que uma organização lança uma nova atualização para um produto de software existente, a empresa normalmente envolve-se em testes de regressão progressiva antecipadamente para garantir que a funcionalidade da atualização mais recente continue a refletir a exibida pela série.
O objetivo do teste de regressão corretiva é garantir a consistência dos dados. Os casos de teste são executados novamente para verificar se ocorrem resultados de teste semelhantes. O teste de regressão corretiva é frequentemente realizado quando não foi feita nenhuma alteração na base de código.
Exemplo: novos recursos nem sempre são o que está sendo adicionado ao software. Às vezes são introduzidas alterações para refinar o código e fazê-lo funcionar melhor. O teste de regressão corretiva é usado em casos em que o código é refatorado para garantir que a refatoração não esteja introduzindo erros de código.
Reteste - todos os testes de regressão são considerados testes pós-final. Isso envolve equipes de desenvolvimento que executam testes em todos os casos de teste de regressão que já foram liberados, apenas para garantir que tudo funcione harmoniosamente.
Exemplo: o teste de regressão de reteste é frequentemente usado para verificar as alterações que podem acompanhar grandes mudanças arquitetônicas no software. Por exemplo, um aplicativo financeiro que adota uma nova framework que representa uma mudança substancial nas operações.
Os tipos de testes discutidos podem ser demorados e é por isso que ferramentas de testes automáticas são frequentemente utilizadas para acelerar o processo. A velocidade de execução do teste é acelerada, mesmo quando há grandes sistemas envolvidos.
Exemplo: testes de regressão automáticos podem ser usados após atualizações de back-end para determinar se os endpoints da interface de programação de aplicativos (API) continuam gerando dados e respostas corretos, indicando operações corretas.
Certos cenários de teste exigem compreensão humana, e é aí que o teste manual de regressão é realizado. Entende-se que o teste manual normalmente exige mais tempo para ser executado devido à sensibilidade especial que informa o trabalho.
Exemplo: Os sites precisam ser agradáveis e comparáveis em várias plataformas. Com o uso do teste manual de regressão, você pode verificar a capacidade de resposta de um site após a realização de alterações no layout.
Esse teste de regressão utiliza o Selenium, uma estrutura de automação da web de código aberto. Os testes de regressão do Selenium aprimoram a estabilidade do software detectando regressões com antecedência e garantindo que as novas alterações não atrapalhem o código existente. É especialmente útil em situações com atualizações constantes, como integração contínua.
Exemplo: um sistema de reservas de passagens aéreas adiciona uma nova funcionalidade que permite pagamentos com cartão de débito, além dos pagamentos com cartão de crédito permitidos anteriormente. O Selenium pode verificar que o fluxo de pagamentos com cartão de crédito continua funcionando conforme o esperado.
A qualidade do software é avaliada de acordo com diversas variáveis existentes, além do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). O teste de regressão não funcional procura validar a presença de software de alta qualidade que seja seguro de usar e que ofereça suporte a uma boa experiência do usuário.
Exemplo: os desenvolvedores de um site adicionam novos recursos e, em seguida, querem determinar como a nova funcionalidade afeta as velocidades operacionais. O teste de regressão não funcional verifica os tempos de carregamento. Se esses tempos de carregamento aumentaram, isso indica uma regressão.
Outro aspecto importante do teste de regressão é como ele pode trabalhar com outros esquemas de teste para produzir efeitos sinérgicos. Veja alguns a seguir:
Os efeitos abrangentes da IA são surpreendentes. Poucos setores estão tão fortemente investidos em IA quanto o setor de tecnologia e os testes de regressão são um dos muitos processos tecnológicos que estão sendo radicalmente acelerados pelo poder da IA.
A frase "acelerado" é adequada porque a principal maneira pela qual a IA está aprimorando os testes de regressão é pela maximização das velocidades com que suas várias conclusões são alcançadas. No entanto, a IA também está aumentando a precisão desses dados de teste.
Especificamente, a IA está usando seus algoritmos para criar casos de teste relevantes, analisando dados históricos de teste, comportamento do usuário e alterações de código. Isso ajuda a priorizar os testes de acordo com os impactos previstos. E quando a IA executa esses testes, são executados com mais rapidez e produzem resultados de teste mais rápidos.
A IA até mesmo aprimora a natureza e a qualidade dos testes de regressão com métodos de detecção de defeitos e testes de autocorreção. Isso pode manter os testes automáticos funcionando bem, mesmo em situações em que o desenvolvimento continua. Em última análise, a IA melhora os testes de regressão aprimorando a tomada de decisões e automatizando tarefas, o que reduz os custos e acelera o tempo de lançamento no mercado.
