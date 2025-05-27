O que é teste de API?

Os testes de API verificam a precisão dos dados e da formatação, o tratamento de erros, a conformidade com autenticação e autorização, problemas de compatibilidade, de carga e muito mais. As equipes de desenvolvimento podem optar por executar esses testes manualmente ou usar softwares para automatizar o processo e maximizar a eficiência. Independentemente da abordagem, um teste de API abrangente requer uma variedade de métodos para ajudar a garantir o desempenho ideal e a segurança das APIs e das aplicações.

Aplicações modernas geralmente têm três camadas: uma camada de dados, uma camada de serviço (ou aplicação) e uma camada de apresentação. A camada de serviço contém a lógica de negócios da aplicação (e a funcionalidade central da API), que dita como as APIs se comunicam com outros componentes e funções do aplicativo.

Historicamente, os desenvolvedores implementavam os testes em nível de API no final do ciclo de vida de desenvolvimento de software. No entanto, hoje muitas empresas estão adotando estratégias de desenvolvimento com foco em APIs, nas quais as equipes de desenvolvimento constroem aplicações como uma rede de serviços entregues por meio de APIs.

Manter APIs otimizadas é fundamental para uma abordagem com foco em API, por isso os desenvolvedores frequentemente optam por incorporar práticas de teste de API mais cedo no ciclo de vida. Essa abordagem proativa — conhecida como "shifting left" — ajuda as equipes a identificar e corrigir problemas mais cedo, prevenir erros e atrasos de projeto custosos e otimizar todo o processo de desenvolvimento.

Vale ressaltar, porém, que os testes de API podem continuar mesmo após a implementação. O teste pós-produção (ou shift right) oferece às empresas uma abordagem complementar de testes que, quando usada junto com estratégias shift left, pode integrar um ciclo contínuo de feedback em DevOps e pipelines de CI/CD.

Além de ajudar a criar APIs mais estáveis e confiáveis, os testes de API oferecem vantagens significativas para os negócios. Eles ajudam a melhorar a qualidade das aplicações corporativas, reduzir custos de desenvolvimento, acelerar a entrega de software e muito mais.