O que é teste de API?

O teste de API é o processo de verificar se uma interface de programação de aplicativos (API) funciona como esperado. Normalmente, envolve o envio de diferentes solicitações de dados para uma API e a confirmação de que suas respostas atendem às expectativas de confiabilidade, desempenho, usabilidade e segurança.
Os testes de API verificam a precisão dos dados e da formatação, o tratamento de erros, a conformidade com autenticação e autorização, problemas de compatibilidade, de carga e muito mais. As equipes de desenvolvimento podem optar por executar esses testes manualmente ou usar softwares para automatizar o processo e maximizar a eficiência. Independentemente da abordagem, um teste de API abrangente requer uma variedade de métodos para ajudar a garantir o desempenho ideal e a segurança das APIs e das aplicações.
Aplicações modernas geralmente têm três camadas: uma camada de dados, uma camada de serviço (ou aplicação) e uma camada de apresentação. A camada de serviço contém a lógica de negócios da aplicação (e a funcionalidade central da API), que dita como as APIs se comunicam com outros componentes e funções do aplicativo.
Historicamente, os desenvolvedores implementavam os testes em nível de API no final do ciclo de vida de desenvolvimento de software. No entanto, hoje muitas empresas estão adotando estratégias de desenvolvimento com foco em APIs, nas quais as equipes de desenvolvimento constroem aplicações como uma rede de serviços entregues por meio de APIs.
Manter APIs otimizadas é fundamental para uma abordagem com foco em API, por isso os desenvolvedores frequentemente optam por incorporar práticas de teste de API mais cedo no ciclo de vida. Essa abordagem proativa — conhecida como "shifting left" — ajuda as equipes a identificar e corrigir problemas mais cedo, prevenir erros e atrasos de projeto custosos e otimizar todo o processo de desenvolvimento.
Vale ressaltar, porém, que os testes de API podem continuar mesmo após a implementação. O teste pós-produção (ou shift right) oferece às empresas uma abordagem complementar de testes que, quando usada junto com estratégias shift left, pode integrar um ciclo contínuo de feedback em DevOps e pipelines de CI/CD.
Além de ajudar a criar APIs mais estáveis e confiáveis, os testes de API oferecem vantagens significativas para os negócios. Eles ajudam a melhorar a qualidade das aplicações corporativas, reduzir custos de desenvolvimento, acelerar a entrega de software e muito mais.
As APIs estão em todos os lugares. Elas são o tecido conectivo de uma ampla variedade de sistemas e processos, e empresas e usuários individuais esperam muito delas. O teste de APIs garante que funcionem como deveriam. Vamos detalhar isso um pouco mais.
As APIs (incluindo SOAP, GraphQL e APIs REST) conectam aplicações, serviços web, sistemas e bancos de dados em todo o mundo digital. Elas permitem que as empresas integrem bancos de dados, conectem sistemas legados centrais a plataformas modernas e integrem implementações em diferentes ambientes. Também possibilitam que as organizações ofereçam serviços a desenvolvedores e parceiros externos e promovam experiências de usuário mais conectadas.
Usuários individuais interagem com APIs o tempo todo, talvez sem saber. Quando os usuários digitam o nome de uma cidade em um aplicativo de clima para verificar as condições atuais, o app chama uma API de clima para obter dados meteorológicos em tempo real. Da mesma forma, quando um usuário clica em “obter direções” em um aplicativo de navegação, o back-end do aplicativo chama uma API de direções, que recupera as instruções passo a passo e as envia de volta ao usuário.
Além disso, os usuários de hoje esperam interagir com aplicações confiáveis e extremamente responsivas. As taxas de rejeição aumentam 32% quando o tempo de carregamento passa de um segundo para três segundos.1 E 40% dos usuários abandonam o site se ele demorar mais de três segundos para carregar.2A ênfase em APIs levou muitas organizações a adotar uma abordagem com foco em APIs, em que as APIs são consideradas blocos de construção primários de uma aplicação (e recebem a devida atenção).
Problemas em nível de API podem levar a falhas de desempenho (como maior latência) para os usuários e expor dados corporativos a ataques cibernéticos, ambos prejudicando os resultados financeiros de uma empresa. Para evitar esses problemas, aplicativos e redes com foco em APIs exigem APIs seguras e de alto desempenho. E o teste contínuo é essencial para construir e manter essas APIs.
O teste de APIs verifica se as APIs fornecem os resultados esperados e se o fazem de forma consistente em resposta a diferentes inputs e cenários. Ele permite que as equipes resolvam problemas no nível do servidor antes que eles cheguem à interface do usuário e causem problemas maiores.
Os testes de API ajudam as equipes a simular com segurança cenários que seriam arriscados ou impraticáveis de executar no nível da interface (como sondar vulnerabilidades de segurança, por exemplo). E em arquiteturas de microsserviços, nas quais cada microsserviço geralmente gerencia seu próprio banco de dados e expõe funções por meio de APIs, o teste de APIs ajuda a garantir que os microsserviços estejam interagindo de forma eficaz e segura.
Obter uma visão completa e precisa da saúde da API exige que as equipes de TI realizem uma variedade de testes, incluindo:
Teste funcional — inclui testes de unidade, regressão e integração, ajudando a garantir que uma API forneça as respostas corretas e formatos de dados adequados para uma determinada requisição. Isso envolve enviar requisições específicas para endpoints de API e verificar se os códigos de status esperados, corpos de resposta e estruturas de dados são retornados.
Os testes funcionais visam, de forma geral, validar a funcionalidade em diferentes cenários de teste, incluindo casos normais e extremos, tratamento de erros e conformidade com regras de negócios.
O teste de unidade é uma técnica de teste de software em que unidades ou componentes individuais de uma aplicação (como funções, métodos ou classes) são testados separadamente para garantir que funcionem conforme o esperado. Para APIs, isso significa enviar uma única requisição para um único endpoint de API para obter uma única resposta ou uma série de respostas.
Os testes de unidade de API tentam confirmar que cada parte da base de código se comporta corretamente para que os desenvolvedores possam detectar erros cedo e criar um código de API mais confiável.
O teste de desempenho avalia a velocidade, a capacidade de resposta e a taxa de transferência de uma API em diferentes situações, incluindo como ela lida com picos de tráfego e diversas chamadas simultâneas de API. As equipes podem conduzir uma variedade de testes de desempenho (testes de carga, de estresse e de resistência, entre outros) para identificar gargalos de tráfego e garantir baixa latência, especialmente quando as APIs fazem parte de sistemas maiores e dinâmicos.
Por exemplo, a equipe de TI pode querer verificar com que rapidez e confiabilidade uma API de carrinho de compras em um site de e-commerce responderá durante um grande evento de compras on-line, como uma promoção de feriado.
O teste de segurança ajuda a garantir que as APIs protejam dados sensíveis e impeçam acessos não autorizados. Ele inclui a identificação de vulnerabilidades em endpoints, como scripts entre sites, injeção de SQL e fraquezas em protocolos de autenticação ou autorização. Os testes de segurança também podem identificar transferências de dados não criptografadas, uso de senhas fracas e arquiteturas de rede inseguras.
Os testes de autenticação, por exemplo, podem verificar a eficácia dos mecanismos de autenticação de API (como chaves de API, JSON Web Tokens (JWT), tokens de acesso OAuth e combinações tradicionais de nome de usuário e senha). E os testes de inserção de API (também chamados de API pentests) podem ajudar as equipes a encontrar vulnerabilidades de segurança simulando ataques cibernéticos reais e avaliando a resposta da API.
O teste de integração avalia como diferentes componentes ou módulos de um sistema funcionam juntos, normalmente após as APIs serem testadas em unidade. Ele exige que as equipes testem os inputs e saídas de uma API para verificar as interações e interfaces entre os módulos.
Os testes de integração ajudam a revelar trocas de dados problemáticas, protocolos de comunicação e dependências de sistemas externos que podem criar problemas de interface e prejudicar o desempenho geral de uma aplicação. As equipes podem usar uma abordagem incremental (em que os componentes da API são integrados e testados gradualmente), abordagens “big bang” (em que todos os componentes são integrados de uma vez e o sistema inteiro é testado em conjunto) ou outros métodos de teste.
O teste de integração às vezes é negligenciado no desenvolvimento de APIs, mas é um processo crítico para manter a integridade da aplicação, especialmente quando um aplicativo depende de APIs externas.
Os testes de estresse e de carga têm objetivos semelhantes: determinar a capacidade de uma API.
O teste de estresse leva as APIs além de seus limites operacionais normais para determinar seu ponto de ruptura. Ele simula situações — como recursos limitados e cargas extremas — para identificar gargalos, problemas de escalabilidade e a capacidade máxima que uma API pode suportar antes que ocorram falhas.
O teste de carga mede como as APIs se comportam sob diferentes níveis de requisições simultâneas ou de atividade de usuários. Ele ajuda as equipes de desenvolvimento a entender como as APIs respondem a diferentes cargas de tráfego, para que possam gerenciar o tráfego de API de forma eficaz e minimizar os tempos de resposta e as taxas de erro.
O teste de documentação ajuda a garantir que as APIs estejam claramente documentadas e que a documentação descreva com precisão sua funcionalidade. Ele também valida a integração das funcionalidades da API e verifica se as APIs se comportam conforme especificado na documentação.
Os testadores de documentação podem confirmar se uma API retorna os dados esperados, se seus parâmetros estão corretamente definidos e se os formatos de dados estão alinhados com a documentação atual.
O teste de interoperabilidade verifica se uma API pode efetivamente se conectar e se comunicar com diferentes sistemas operacionais, frameworks, ambientes de hardware e linguagens de programação. Uma API deve, por definição, ser interoperável.
Os testes de interoperabilidade de API ajudam a garantir que as APIs sigam padrões, protocolos e formatos de dados do setor, de modo que tenham ampla compatibilidade com várias aplicações e serviços de cliente. Eles também confirmam que as APIs podem oferecer suporte a formatos de dados padrão (como JavaScript Object Notation, ou JSON, XML, Protocol Buffers), protocolos de comunicação (como HTTP, WebSockets, gRPC), codificações de caracteres, localização e mecanismos de autenticação.
Os testes de contrato capturam as interações entre dois sistemas ou módulos (dois microsserviços, por exemplo) para avaliar a compatibilidade e a eficácia de sua comunicação. Eles verificam se as interações de APIs seguem contratos predefinidos e se os contratos permanecem consistentes em diferentes implementações, o que os torna especialmente úteis para testar APIs em arquiteturas de microsserviços.
Com o uso de testes de contrato, os desenvolvedores podem evitar problemas de integração de microsserviços e APIs de terceiros e simplificar a comunicação entre desenvolvedores de front-end e engenheiros de back-end.
O teste fuzz de API, ou API fuzzing, avalia a segurança e a estabilidade das APIs de uma aplicação. Ele envolve o envio de uma variedade de inputs malformados ou inesperados para uma API a fim de encontrar vulnerabilidades, como erros de validação de input, estouros de buffer, falhas de injeção e outros problemas de segurança.
O fuzzing pode fazer com que uma API se comporte de forma imprevisível e revelar falhas em como ela processa inputs e sequências de requisições. Esse exercício ajuda as equipes de TI a descobrir problemas de segurança que poderiam ser usados para comprometer a aplicação.
O teste de ponta a ponta avalia a integração completa e a funcionalidade de uma API dentro de seu sistema ou aplicação mais amplo. Ele simula cenários do mundo real para ajudar os desenvolvedores a entender como as APIs interagem com componentes do sistema, bancos de dados e serviços externos.
O processo de teste ponta a ponta normalmente inclui a configuração de um ambiente de teste abrangente, a verificação de autenticação e autorização, a preparação de dados de teste relevantes, o envio de requisições de dados com várias configurações de parâmetros e a validação da resposta da API para garantir a consistência dos dados.
Os melhores métodos de teste para ambientes orientados por APIs dependem da natureza das APIs e de sua complexidade. Para APIs simples que lidam principalmente com operações básicas de “criar, ler, atualizar, excluir”, o teste manual pode ser suficiente. O teste manual é um processo relativamente simples que envolve o envio de requisições de API e a verificação das respostas em relação às expectativas.
Com o teste manual de API, é importante criar um plano de teste e decidir quais cenários e critérios testar. As equipes podem então preparar os parâmetros de input necessários, enviar requisições de dados e observar as respostas da API em busca de erros ou resultados inesperados.
Se a API for mais complexa ou exigir manipulação extensiva de dados, a automação de testes de API com o uso de ferramentas de código aberto e de terceiros pode ajudar a simplificar o processo de teste. O teste automatizado é especialmente benéfico para projetos maiores, ambientes altamente regulamentados e para lidar com dados sensíveis, pois é mais eficiente e escalável do que o teste manual.
O teste de API e o monitoramento de API têm como objetivo garantir que as APIs funcionem de forma ideal e que as aplicações possam se comunicar efetivamente com outros aplicativos e serviços. No entanto, eles se concentram em diferentes partes do ciclo de vida da aplicação.
Enquanto o teste de API é uma abordagem proativa que foca em detectar problemas de desempenho, segurança e confiabilidade durante o desenvolvimento, o monitoramento prioriza a detecção de problemas após a implementação. As ferramentas de monitoramento de API também acompanham e visualizam a telemetria da API ao longo do tempo, permitindo que as equipes analisem dados históricos e identifiquem tendências de desempenho durante todo o ciclo de vida pós-lançamento da API.
Como tanto as práticas de monitoramento quanto as de teste ajudam a garantir que as APIs e aplicações estejam otimizadas para os usuários finais, as empresas precisam de ambas para manter um ecossistema de APIs saudável.
A ampla adoção do desenvolvimento de software com foco em APIs, das aplicações nativas da nuvem do tipo SaaS e das pipelines aceleradas de CI/CD significa que as APIs agora estão onipresentes em todo o cenário digital. Isso também significa que as APIs estão evoluindo mais rápido do que nunca. Portanto, as empresas que buscam se manter à frente precisam considerar a adoção de ferramentas e práticas inovadoras de teste de APIs.
Exemplos de tendências emergentes de teste incluem:
As equipes de DevOps e os engenheiros de garantia de qualidade estão recorrendo às tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para agilizar e fortalecer suas práticas de teste.3
Ferramentas orientadas por IA podem automatizar e acelerar a geração de casos de teste para fluxos de trabalho de API complexos. Por exemplo, o aprendizado de máquina pode ajudar ferramentas de teste de APIs a gerar casos de teste mais inteligentes e personalizados, ampliando a cobertura de testes em APIs. Essas ferramentas também podem usar algoritmos de ML para gerar análises preditivas, que ajudam as equipes a prever falhas de teste e evitar problemas reais em APIs.
E com a adição da IA agêntica (que permite que agentes de IA concluam tarefas de forma autônoma em nome dos seres humanos), as ferramentas de API podem criar testes de API autocorrigíveis, além de selecionar, priorizar e executar testes em diferentes navegadores, dispositivos e sistemas operacionais.
As empresas estão adotando cada vez mais arquiteturas de zero trust4, que priorizam práticas robustas de autorização e autenticação para qualquer dispositivo ou usuário que tente interagir com APIs.
A segurança de API zero trust opera com o princípio de que nenhum tráfego de rede — seja interno ou externo à organização — deve ser automaticamente confiável. Tanto o usuário quanto o dispositivo não são confiáveis por padrão. Os princípios de zero trust são especialmente úteis para proteger APIs e endpoints vulneráveis voltados para o público.
A virtualização de APIs permite que as equipes criem ambientes de desenvolvimento e teste de APIs paralelos e simulados. APIs virtualizadas tornam possível testar APIs ativas que estão inacessíveis ou que exigiriam recursos computacionais significativos para serem testadas. Elas ajudam a reduzir dependências de APIs e simplificam os testes em arquiteturas complexas de microsserviços.
Ao contrário do teste shift-left, que prioriza a detecção e resolução proativa de problemas no início do processo de desenvolvimento, o teste shift-right permite que as equipes validem o desempenho e a segurança das APIs em condições reais, após o lançamento. Em vez de depender de previsões ou simulações, os testadores de APIs podem executar experimentos controlados para coletar dados do uso real da aplicação, o que pode revelar problemas que o teste shift-left não consegue antecipar.
Usar o teste shift-right como complemento das estratégias shift-left ajuda os desenvolvedores a implementar testes de API de ponta a ponta em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. E nas arquiteturas atuais baseadas em contêineres, em nuvem e microsserviços, a combinação das abordagens pode ser inestimável para alcançar os objetivos de CI/CD.
As abordagens shift-right também facilitam testes de software pós-produção. Com canary releases, por exemplo, os desenvolvedores podem liberar novos recursos para um subconjunto de usuários para monitoramento e testes antes de um lançamento mais amplo. E o teste A/B permite que os desenvolvedores liberem duas versões de uma API para ver qual funciona melhor.
Implementar práticas rigorosas de testes de API pode:
