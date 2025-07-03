O que é desenvolvimento orientado por testes (TDD)?

Os desenvolvedores escrevem apenas o código necessário para passar em cada teste; em seguida, tanto o teste quanto o código são refinados antes de avançar para um novo teste e depois para uma nova funcionalidade.

O desenvolvimento orientado por testes essencialmente força os desenvolvedores a reduzir o ritmo, validar e refinar o código em ciclos de feedback mais curtos Embora não seja obrigatório, as equipes de DevOps incentivam programadores, de iniciantes a profissionais experientes, a usar o TDD em uma ampla variedade de linguagens de programação. Por exemplo, Java, Python e outras, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e aplicações de programas.

Programar nesse estilo fortalece a relação entre programação, testes (na forma de testes automatizados em nível de unidade) e design de código. Embora o desenvolvimento orientado por testes possa aumentar o tempo inicial de desenvolvimento, já foi demonstrado que ele melhora a funcionalidade e a flexibilidade do código e economiza tempo no geral.

Ao identificar e lidar imediatamente com qualquer erro, os desenvolvedores que usam TDD podem evitar que pequenos problemas se tornem maiores. O desenvolvimento orientado por testes obriga os desenvolvedores a validar e refinar o código enquanto avançam, agilizando assim as verificações e correções finais de qualidade.

Frameworks de teste alternativos incluem escrever o código de produção antes de todos os testes automatizados ou escrever toda o pacote de testes antes do código de produção. Esses métodos, embora não necessariamente ineficazes, demonstraram aumentar o tempo necessário de depuração, especialmente em projetos maiores e mais complexos.

O desenvolvimento orientado por testes é comumente usado para a criação de novos códigos de produção, mas também é frequentemente aplicado para melhorar a depuração de código legado desenvolvido com técnicas mais antigas ou diferentes.

O desenvolvimento orientado por testes inverte o processo tradicional de desenvolvimento ao colocar os testes antes do desenvolvimento Como uma abordagem iterativa, ele melhora a qualidade e a legibilidade do código ao promover fluxos de trabalho testáveis que resultam em código de alta qualidade no nível de unidade. Quando desenvolvedores implementam testes de unidade, eles se concentram em uma pequena porção da lógica, como um algoritmo individual. Escrever código especificamente para que os testes passem não apenas resulta em código mais limpo e durável, mas também ajuda a melhorar a documentação.