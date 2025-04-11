O que são testes do sistema?

Testes do sistema são testes de software baseados em desempenho, de ponta a ponta, de um sistema inteiro. Esse testes de ponta a ponta incluem aspectos de functional testing, non-functional testing, testes de interface, testes de estresse e testes de recuperação.
Imagine que você está olhando para um sistema de software sob um microscópio, começando do nível mais extremo de ampliação, com a unidade. Esse é o bloco de construção básico do sistema de software. Em seguida, a visão se expande para fora para incluir o próximo nível de ampliação: os módulos criados por essas unidades individuais. Por fim, reduzindo totalmente o zoom, você chega ao nível do sistema. Nesse nível de ampliação, você pode ver tudo dentro do sistema e como todos os componentes criados por esses módulos funcionam juntos.
De certa forma, os testes do sistema são como essa visão microscópica, mas com uma diferença fundamental. Os testes do sistema são uma forma de testes de caixa-preta, o que significa que os testadores estão menos interessados na visão dos componentes envolvidos em sua montagem do que na funcionalidade geral do sistema. Sob esse tipo de perspectiva de "aprovação/reprovação", o comportamento do sistema só é notável nesse contexto no que diz respeito ao desempenho do sistema. (Os testes de caixa-branca permitem mais visibilidade sobre a natureza dos componentes em um sistema.)
Os testes do sistema geralmente envolvem a análise de vários sistemas de software separados que podem ou não funcionar em uníssono dentro de um determinado sistema de software.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Considere a contagem regressiva que precede os lançamentos no espaço. Enquanto todos se lembram da dramática contagem regressiva de 10 segundos antes da ignição e da decolagem, poucos se lembram das inúmeras verificações departamentais que são solicitadas pelo chefe de voo e respondidas afirmativamente como uma “autorização de partida”. Em um lançamento espacial típico, os chefes de departamento são consultados sobre operações planejadas, segurança da missão, sistemas de veículos e condições meteorológicas esperadas, entre vários outros assuntos. Cada departamento é consultado, e cada chefe de departamento responde por sua vez.
Da mesma forma, o teste do sistema pode ser considerado a lista de verificação final que precede o lançamento de um novo sistema de software. A última rodada de limpeza de quaisquer bugs de software conhecidos foi concluída. E assim como as listas de verificação históricas que os pioneiros do espaço criaram, tudo se resume a uma última tentativa de cada "departamento" incluído no teste do sistema.
Cada consulta é sombreada em termos de funcionalidade do sistema:
Ao discutir os testes do sistema, naturalmente encontraremos o tópico das dependências, que são relacionamentos que existem dentro dos casos de teste. Nessas situações, o resultado de um caso de teste pode depender parcial ou totalmente dos resultados de outros casos de teste. As dependências também podem envolver funcionalidade, ambientes de teste ou políticas de segurança e podem até afetar todo o processo de teste que uma organização mantém.
As metodologias de testes do sistema não fornecem uma visão profunda de seu funcionamento interno (lembre-se, essa é uma forma de teste de caixa-preta), mas permitem saber se uma aplicação específica funciona. A ideia é que os testes do sistema ajudem a localizar lacunas, erros ou requisitos ausentes, pois isso determina a funcionalidade geral da aplicação de software.
Os testes do sistema geralmente são realizados após integration testing , mas antes dos testes de aceitação, garantindo assim que todos os componentes funcionem juntos corretamente. Como veremos, ela geralmente engloba tanto os aspectos funcionais quanto não funcionais do sistema. Por ser baseado tanto em áreas estritamente funcionais quanto em áreas amplamente não funcionais, ele aborda aspectos tão distantes quanto usabilidade, segurança e desempenho.
Um dos principais propósitos do teste de sistema é permitir que você verifique se a linguagem de programação de um software pode ser traduzida em um programa utilizável. No entanto, o objetivo principal do teste de sistema é garantir que o software que está sendo avaliado é compatível com os requisitos de negócios dos usuários que dependerão dele.
O processo de teste destina-se a refletir o mesmo ambiente de produção que será usado, para garantir que o software funcione conforme necessário, apesar das mudanças nas condições do mundo real. Da mesma forma, os dados de teste são criados para imitar dados e situações do mundo real. Depois que os casos de teste são conduzidos, os defeitos no software podem ser localizados e corrigidos.
Os testes do sistema podem ser classificados de acordo com um dos três grupos principais. O primeiro, functional testing, se preocupa com o desempenho do sistema, mas não busca uma resposta mais profunda além de aprender, se o software funciona como prometido. Aqui estão alguns dos principais tipos de functional testing:
Embora o functional testing forneça informações extremamente importantes, esses dados são basicamente limitados a um voto positivo ou negativo, com base estritamente no desempenho do sistema como deveria. Isso omite um grande número de variáveis pertinentes, como segurança do sistema, UX e aspectos de desempenho.
Os teste de sistema não funcional fornece um meio de avaliar como o sistema opera. A diferença essencial entre functional testing e non-functional testing pode ser resumida à seguinte comparação simples:
Com isso em mente, aqui estão algumas das principais formas de non-functional testing do sistema:
Ainda outros tipos de testes de sistema são úteis, apesar de não se enquadrarem nas categorias de testes de funcionamento ou testes não funcionais. Aqui estão algumas das metodologias mais notáveis:
Embora o processo de testes do sistema forneça o teste de desempenho de caixa-preta mais abrangente disponível, realizar testes de sistema pode apresentar problemas:
Os requisitos que os testes do sistema devem satisfazer são numerosos - sejam eles requisitos comerciais endêmicos dessa organização, requisitos funcionais exclusivos desse software ou requisitos especificados que podem se aplicar à sua operação. Na verdade, parece que nunca há uma escassez de requisitos de sistema que os sistemas operacionais precisam absorver. Requisitos que mudam com frequência podem atrapalhar um sistema e deixá-lo com um lote incompleto de casos de teste.
Não deveria ser novidade para ninguém que os prazos podem causar estragos em um ambiente de negócios. Os prazos são lendários por criar impactos severos à medida que os cronogramas de trabalho colidem com as expectativas orientadas pelo calendário. A pressão dos prazos se manifesta no desenvolvimento de software quando os testes do sistema adequados e amplos geralmente são insuficientes, sendo conduzidos de forma incompleta ou completamente ignorados. Isso geralmente requer retestes mais tarde no ciclo de vida de desenvolvimento de software.
Os testes do sistema não ocorrem no vácuo ou sem esforço. Exige o trabalho qualificado das equipes de testes, ferramentas de teste para auxiliar esse trabalho e orçamento adequado para viabilizá-lo em primeiro lugar. Sem esses componentes, é fácil implementar atalhos em seu lugar, levando a testes incompletos. E se qualquer parte dessa equação for alterada ou negada, isso possivelmente exercerá um impacto negativo na cobertura dos testes que resulta dos testes de sistema dessa aplicação ou produto de software.
Muitas vulnerabilidades potenciais podem ser avaliadas durante o processo de testes, mas a equipe de engenharia de software só poderá fazer essas avaliações se tiver suporte e controle do ambiente de teste em que está trabalhando. Quando os testadores não estão trabalhando em ambientes estáveis, fica mais fácil para eles deixarem passar possíveis defeitos no software. E se os testadores em ambientes instáveis encontrarem bugs de software que precisam de reparo, eles geralmente têm mais dificuldade de reproduzir esses bugs mais tarde.
Quando sua tarefa envolve a garantia da qualidade do software, avaliar linhas de código de computador é um trabalho meticuloso que pode se tornar tedioso e demorado. O que pode tornar esse trabalho ainda mais desagradável é quando ocorrem falhas de comunicação entre testadores, desenvolvedores e outros stakeholders. Como em qualquer empreendimento de negócios, problemas de comunicação geram mal-entendidos e criam um ambiente de produção no qual os defeitos podem escapar da detecção e criar raízes nos sistemas operacionais.
As técnicas de teste variam, e os resultados dos testes vêm em todos os tipos, desde dados de teste simplesmente compreendidos até conjuntos de dados vastos e complexos que exigem um gerenciamento mais sério durante e após a fase de testes. O nível de complexidade do projeto aumenta ainda mais quando os ambientes de teste não espelham totalmente seus equivalentes de produção. A estratégia de teste implementada durante o processo de desenvolvimento de software precisa considerar a melhor forma de lidar com esses problemas.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Veja como conectar a camada de dados da sua arquitetura a camadas de aplicações conteinerizadas utilizando o FlashSystem e o Red Hat OpenShift, garantindo desempenho, resiliência e escalabilidade.
Tenha orientação detalhada sobre como projetar, implementar e ajustar os sistemas de armazenamento do IBM DS8A00. Aprenda como otimizar E/S, garantir alta disponibilidade e fortalecer a recuperação de desastres em ambientes de missão crítica.
Explore a arquitetura e os conceitos por trás do IBM Storage Ceph. Aprenda como projetar uma camada de dados altamente escalável e com autocorreção, que viabiliza as cargas de trabalho de IA, consolida o armazenamento e reduz os custos em aplicações de várias camadas.
Insights da IDC sobre como os sistemas de arquivos paralelos aumentam a taxa de transferência e a confiabilidade na camada de dados para aplicações multicamada e de alta demanda.
Saiba como a análise na camada de dados pode esclarecer sobre a lógica das aplicações e as experiências de front-end para que a tomada de decisão seja mais inteligente.
Explore exemplos reais de adoção da IA generativa em setores como finanças e cadeia de suprimentos. Saiba como esses sistemas são viabilizados por uma arquitetura moderna em camadas.
Um serviço de locatário único, totalmente gerenciado, para desenvolver e entregar aplicações Java.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Com o desenvolvimento de aplicações na nuvem você só constrói uma única vez, itera rapidamente e implementa em qualquer lugar.
Os serviços de consultoria de desenvolvimento de aplicações da IBM® Cloud oferecem orientação de especialistas e soluções inovadoras para simplificar sua estratégia em relação à nuvem. Trabalhe com os especialistas em nuvem e desenvolvimento da IBM para modernizar, escalar e acelerar suas aplicações, trazendo resultados transformadores para os seus negócios.