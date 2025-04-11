O que são testes do sistema?

Imagine que você está olhando para um sistema de software sob um microscópio, começando do nível mais extremo de ampliação, com a unidade. Esse é o bloco de construção básico do sistema de software. Em seguida, a visão se expande para fora para incluir o próximo nível de ampliação: os módulos criados por essas unidades individuais. Por fim, reduzindo totalmente o zoom, você chega ao nível do sistema. Nesse nível de ampliação, você pode ver tudo dentro do sistema e como todos os componentes criados por esses módulos funcionam juntos.

De certa forma, os testes do sistema são como essa visão microscópica, mas com uma diferença fundamental. Os testes do sistema são uma forma de testes de caixa-preta, o que significa que os testadores estão menos interessados na visão dos componentes envolvidos em sua montagem do que na funcionalidade geral do sistema. Sob esse tipo de perspectiva de "aprovação/reprovação", o comportamento do sistema só é notável nesse contexto no que diz respeito ao desempenho do sistema. (Os testes de caixa-branca permitem mais visibilidade sobre a natureza dos componentes em um sistema.)

Os testes do sistema geralmente envolvem a análise de vários sistemas de software separados que podem ou não funcionar em uníssono dentro de um determinado sistema de software.