O que é segurança da cadeia de suprimentos?

Muitos de nós, membros da cadeia de suprimentos, lembramos das principais violações de dados que a Target e a Home Depot sofreram com uma diferença de meses uma da outra, resultantes de relacionamentos com terceiros. Seis anos depois, as violações de segurança da cadeia de suprimentos ainda são manchetes, principalmente a violação da SolarWinds que atualmente reverbera em todo o setor. A análise mais recente estima o custo médio de uma violação de dados em US$ 3,86 milhões, com mega violações (50 milhões ou mais de registros roubados) chegando a US$ 392 milhões. Dado o aumento nos ataques à cadeia de suprimentos em 2020, só podemos imaginar o impacto quando a análise for atualizada.
Então, o que será necessário para combater a segurança da cadeia de suprimentos?
Parte do desafio é que não existe uma definição única e funcional de segurança da cadeia de suprimentos. É uma área extremamente ampla que inclui tudo, desde ameaças físicas até ameaças cibernéticas, desde a proteção de transações até a proteção de sistemas, e desde a mitigação de riscos com partes na rede imediata da empresa até a mitigação de riscos derivados de relacionamentos com terceiros, quartos e "n" com partes. No entanto, há uma concordância cada vez maior de que a segurança da cadeia de suprimentos requer uma abordagem multifacetada e funcionalmente coordenada.
Os líderes de cadeia de suprimentos nos dizem que estão preocupados com as ameaças cibernéticas, então, neste blog, vamos nos concentrar nos aspectos de cibersegurança para proteger a qualidade e a entrega de produtos e serviços, bem como os dados, processos e sistemas associados envolvidos.
"A segurança da cadeia de suprimentos é um problema multidisciplinar e requer estreita colaboração e execução entre os negócios, o suporte ao cliente e as organizações de TI, o que tem seus próprios desafios. As empresas que acertam isso começam com a TI e uma rede de negócios segura entre empresas e, em seguida, crescem com acesso cuidadosamente governado e seguro a recursos de análise de dados e visibilidade e, a partir daí, monitoram continuamente cada camada em busca de comportamento anômalo."
Marshall Lamb, CTO, IBM Sterling
Por que a segurança da cadeia de suprimentos é importante?
As cadeias de suprimentos visam fornecer aos clientes o que eles precisam, pelo preço, local e tempo certos. Quaisquer interrupções e riscos à integridade dos produtos ou serviços entregues, à privacidade dos dados trocados e à integridade das transações associadas podem ter consequências operacionais, financeiras e de marca prejudiciais. Violações de dados, ataques de ransomware e atividades maliciosas de agentes internos ou invasores podem ocorrer em qualquer nível da cadeia de suprimentos. Mesmo um incidente de segurança localizado em um único fornecedor, ou fornecedor terceirizado, ainda pode interromper significativamente o processo de "planejar, criar e entregar".
“Uma cadeia de suprimentos depende de sua entidade mais vulnerável. O Centro de Resiliência Cibernética do Porto de Los Angeles ajudará cada membro participante da cadeia de suprimentos a proteger melhor a si mesmo e, por extensão, uns aos outros."
Wendi Whitmore, Vice-Presidente, IBM Security X-Force
Mitigar esse risco é uma meta em movimento e um desafio crescente. As cadeias de suprimentos são redes globais cada vez mais complexas, compostas por grandes e crescentes volumes de parceiros terceirizados que precisam acessar dados e garantias de que podem controlar quem vê esses dados. Hoje, novos estresses e restrições de pessoal e orçamento, e mudanças rápidas e imprevistas na estratégia, nos parceiros e na combinação de oferta e demanda aumentam os desafios e a urgência. Ao mesmo tempo, clientes e funcionários mais experientes e socialmente conscientes estão exigindo transparência e visibilidade dos produtos e serviços que compram ou apoiam. Cada ponto de contato adiciona um elemento de risco que precisa ser avaliado, gerenciado e mitigado.
Cinco principais preocupações com a segurança da cadeia de suprimentos
Líderes de cadeia de suprimentos em todo o mundo e em todos os setores nos dizem que essas cinco preocupações de segurança da cadeia de suprimentos os mantêm acordados à noite:
Melhores práticas de segurança da cadeia de suprimentos
A segurança da cadeia de suprimentos exige uma abordagem multifacetada. Não existe uma panaceia, mas as organizações podem proteger suas cadeias de suprimentos com uma combinação de defesas em camadas. Como as equipes focadas na cadeia de suprimentos tornam mais difícil para os agentes da ameaça enfrentar os desafios dos controles de segurança, eles ganham mais tempo para detectar atividades nefastas e agir. Aqui estão apenas algumas das estratégias mais importantes que as organizações estão buscando para gerenciar e mitigar o risco à segurança da cadeia de suprimentos.
A segurança da cadeia de suprimentos continuará ficando ainda mais inteligente. Por exemplo, as soluções estão começando a incorporar IA para detectar proativamente comportamentos suspeitos, identificando anomalias, padrões e tendências que sugerem acesso não autorizado. As soluções impulsionadas por IA podem enviar alertas para resposta humana ou bloquear automaticamente as tentativas.
Como as empresas estão garantindo a segurança da cadeia de suprimentos atualmente?
O IBM Sterling Supply Chain Business Network estabeleceu um novo recorde em transações comerciais seguras em setembro deste ano, um aumento de 29% em relação a setembro de 2019, e está ajudando clientes em todo o mundo a reconstruir seus negócios com segurança e confiança, apesar da pandemia global.
O provedor de serviços de transferência internacional de dinheiro Western Union concluiu mais de 800.000 milhões de transações em 2018 para clientes consumidores e empresariais de forma rápida, confiável e segura com uma infraestrutura de transferência de arquivos confiável.
A varejista de moda Eileen Fisher usou uma plataforma inteligente de atendimento omnicanal para criar um único conjunto de estoque em todos os canais, melhorando a confiança nos dados de estoque, executando o atendimento mais flexível e reduzindo os custos de aquisição de clientes.
O ecossistema de blockchain da Farmer Connect conecta de forma transparente os produtores de café aos consumidores que eles atendem, com uma blockchain platform que incorpora segurança de rede e segurança de dados para aumentar a confiança, a segurança e a procedência.
A provedora de serviços financeiros Rosenthal & Rosenthal substituiu suas múltiplas abordagens para serviços de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) por uma rede de negócios multiempresarial segura e baseada em nuvem, reduzindo seus custos operacionais e fornecendo um serviço responsivo e de alta qualidade a cada cliente.
A VLI , provedora de logística integrada, está cumprindo inúmeras regulamentações do governo de conformidade e segurança e permitindo que seus 9.000 trabalhadores acessem os sistemas certos no momento certo para realizar seus trabalhos, com um pacote integrado de soluções de segurança que protegem seus negócios e ativos e gerenciam o acesso dos usuários.
Um dos portos marítimos mais movimentados do mundo, o Porto de Los Angeles está construindo um Centro de Resiliência Cibernética inédito com um pacote de ofertas de segurança que visam aprimorar a consciência e a prontidão do ecossistema da cadeia de suprimentos para responder a ameaças cibernéticas que podem interromper o fluxo de carga.
Soluções para manter sua cadeia de suprimentos segura
Mantenha seus dados mais confidenciais seguros, visíveis apenas para as pessoas em quem você confia, imutáveis para evitar fraudes e protegidos contra riscos de terceiros. Permita que a IBM ajude você a proteger sua cadeia de suprimentos, com segurança comprovada que funciona independentemente da sua abordagem de implementação – no local, na nuvem ou híbrida.
Em parceria com a Oracle e a Accelalpha, exploramos como os modelos operacionais baseados em nuvem e com IA agêntica para cadeias de suprimentos permitem automação, aumentam a eficiência e aceleram a inovação.
Leia sobre o que os CEOs pensam sobre a sustentabilidade em suas próprias palavras e como eles estão incorporando-a em seus negócios.
Descubra por que 89% dos executivos afirmam que os principais investimentos em automação incluirão recursos de IA generativa.
Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.
Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.