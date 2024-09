Empresas e clientes particulares ao redor do mundo dependem da Western Union para transferir dinheiro de forma rápida e confiável.Uma empresa verdadeiramente internacional, a Western Union processa pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana — completando uma média de 31 transações por segundo em 2015.Como resultado, até mesmo alguns minutos de downtime não planejado têm um impacto significativo nos negócios.

Brenda Gillespie, analista sênior de sistemas da Western Union, explica: “Nossa infraestrutura de transferência de arquivos suporta transferências de dinheiro, transferências, liquidações e muito mais.Quando se trata de transferir arquivos com altos valores em dólar, o downtime simplesmente não pode ocorrer.A disponibilidade é crucial para evitar qualquer atraso nos serviços aos clientes.”

Como muitas empresas líderes, a Western Union usa o IBM B2B Integrator como um gateway flexível para comunicações comerciais.Além disso, a empresa conta com o IBM Secure Proxy para fornecer um perímetro à sua rede interna e com o IBM Sterling Connect:Direct para transferências rápidas em velocidade e escala.Para atender aos exigentes SLAs, a Western Union queria restaurar rapidamente esses recursos de integração B2B no caso de uma interrupção não planejada em seu ambiente de produção.

Brenda Gillespie comenta: “Transmitimos cerca de 20.000 arquivos todos os dias através de uma extensa rede de 4.000 usuários ativos com 8.500 caixas de correio.Qualquer interrupção poderia nos expor a riscos, pois nossos clientes e fornecedores dependem de nós para transmitir nossos dados de maneira oportuna.Para atender nossos exigentes acordos de nível de serviço [SLAs], procuramos uma maneira de mudar do nosso ambiente de produção para nosso ambiente de recuperação de desastres ao toque de um botão.”