O IBM Sterling Global Mailbox 6.0 ajuda as empresas a lidar com as demandas por operações de alta disponibilidade e redundância com uma solução de armazenamento de dados robusta e confiável, disponível em locais distribuídos geograficamente. Além disso, é compatível com comunicações ativas-ativas para resiliência a interrupções e recuperação de desastres quase em tempo real.

Disponível para o IBM Sterling B2B Integrator e IBM Sterling File Gateway e projetado para funcionar com o IBM Sterling Control Center.