O Large-Scale Scrum, conhecido como LeSS, é uma versão do Scrum criada especialmente para equipes maiores, ou grupos de equipes, além do que o Scrum tradicional suporta. Embora o LeSS mantenha sprints, reuniões diárias e revisões, ele adiciona algumas diretrizes para garantir que equipes maiores atinjam seus objetivos escalando o ágil sem perder sua essência.

No LeSS, todas as equipes trabalham em um sprint comum, diferente do gerenciamento ágil de projetos, onde cada time planeja seu sprint individual. Existe também um backlog compartilhado, que reúne todas as tarefas necessárias para todo o programa. O planejamento do sprint inclui dois tipos de reuniões: uma geral para todas as equipes e reuniões específicas de planejamento para cada equipe.