O que é scareware?

Os golpes de scareware ocorrem de várias formas. Algumas das táticas mais comuns incluem:

Golpes de vírus falsos

O pretexto clássico de scareware usa mensagens pop-up para avisar aos usuários que seus dispositivos estão infectados com malware. Esses pop-ups podem parecer relatórios de verificação reais do software antivírus. Em seguida, os golpistas direcionam os usuários para o download de um software de segurança falso, que rouba seu dinheiro ou instala um malware. Por exemplo, os golpistas por trás do programa antivírus falso SpySheriff coagiam os usuários a pagar para remover malware inexistente.

Suporte técnico falso

Os golpistas fingem ser a equipe de suporte real de empresas como Apple ou Microsoft. Esses golpes normalmente começam com um pop-up que instrui a vítima a ligar para um número de telefone para obter ajuda, mas alguns golpistas podem fazer uma "cold call" em suas vítimas. Quando o golpista fala com a pessoa no telefone, ele convence o usuário a desinstalar o software de segurança real e concede ao golpista acesso remoto ao dispositivo. A partir daí, o golpista rouba os dados da vítima ou instala malware.

Alguns golpes de suporte técnico simplesmente cobram as vítimas por serviços fraudulentos. Esse foi o caso no escândalo da Office Depot de 2019. Os funcionários da Office Depot estavam executando varreduras falsas nos computadores dos clientes e usando os resultados para vender serviços de reparo de que eles não precisavam. Quando o escândalo veio à tona, a Federal Trade Commission dos EUA ordenou que a Office Depot e sua parceira, a Support.com, pagassem US$ 35 milhões em acordos.

Malvertising

Malvertising é um ciberataque no qual hackers sequestram anúncios legítimos ou espaços publicitários legítimos, como no Facebook ou nos resultados de pesquisa do Google, para espalhar vírus. No caso do scareware, um usuário pode ver um anúncio em uma página da Web que oferece software antivírus gratuito. Como é um anúncio em vez de um pop-up superficial, é mais provável que os usuários cliquem nele.

Golpes de segurança pública

Os cibercriminosos fingem ser a polícia ou o FBI. Uma janela pop-up avisa a vítima de que "material ilegal" foi encontrado em seu dispositivo. Se a vítima pagar uma multa, o "problema" desaparecerá. Para pressão extra, essas janelas pop-up podem bloquear a tela até que a vítima pague.