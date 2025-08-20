O que é um ambiente de trabalho virtual?

Um desktop virtual é um local de trabalho existente em forma virtual que está separado dos dispositivos físicos que o utilizam. O desktop virtual oferece uma visualização pré-configurada de sistemas operacionais e aplicativos que podem ser acessados em diferentes dispositivos online através de conexões Wi-Fi.
A principal atração de um desktop virtual é que ele pode ser acessado remotamente por qualquer dispositivo de endpoint que um usuário esteja usando. Assim, ao longo de um dia de trabalho, o mesmo usuário final poderia verificar suo desktop virtual em um notebook, tablet, computador ou smartphone, e cada vez, a experiência do usuário seria idêntica ao que aparece no servidor físico do Windows, oferecendo total compatibilidade em todas as plataformas.
Essa experiência não está apenas alinhada com uma variedade de plataformas em muitos casos, um desktop virtual pode otimizar a experiência do usuário em comparação com uma estação de trabalho física, pois o ambiente de desktop virtual pode acessar armazenamento extra e outros recursos conforme necessário.
Embora inicialmente limitada a atender apenas a uma única estação de trabalho, a tecnologia de área de trabalho virtual progrediu para permitir que vários usuários operem espaços de trabalho em um sistema compartilhado.
Criar e configurar desktops virtuais que podem oferecer suporte a várias estações de trabalho de usuário é complicado e normalmente requer software escrito e instalado por um cliente de terceiros. O desktop virtual pode ser personalizado e/ou construído de acordo com as necessidades e especificações específicas da empresa.
Um desktop virtual pode ser personalizada e/ou construída de acordo com as necessidades e especificações particulares da empresa Alguns dos criadores mais populares de desktops virtuais são Citrix (e seu produto VDI Solutions), Microsoft (Azure) e VMware (Horizon).
Independentemente do proprietário, as etapas envolvidas na criação de infraestrutura de desktop virtual são aproximadamente semelhantes. Primeiro, o provedor de desktop virtual cria uma máquina virtual para ser hospedada no local ou em ambientes de computação em nuvem usando um software de virtualização de desktop que clona essencialmente o hardware da empresa.
Quando um desktop virtual é instalada no local, um software conhecido como hipervisor é criado para gerenciar o processo em tempo real de permitir que vários usuários acessem o desktop virtual. Se um desktop virtual for instalada em ambientes de nuvem, o hipervisor e toda a infraestrutura são recriados na nuvem, onde a máquina virtual pode ser totalmente acessada.
Os recursos de computação são governados e alocados pelo hipervisor ou pela nuvem pública, dependendo se o desktop virtual está sendo operado no local ou através de uma conta de nuvem pública (como FreeBSD, Linux ou Microsoft Windows 10).
Os desktops virtuais são classificados em uma das duas categorias, dependendo de serem ou não projetados para reter informações de forma contínua: desktops persistentes ou não persistentes.
Um desktop persistente oferece uma experiência mais personalizada, pois o usuário pode personalizá-lo com seus próprios dados e aplicativos e suas próprias imagens visuais. Os desktops virtuais não persistentes têm um estilo mais genérico e apresentam uma imagem de desktop consistente.
Do ponto de vista administrativo, as desktops persistentes e as desktops não persistentes diferem em como devem ser tratadas. Desktops persistentes demandam mais espaço de armazenamento devido à quantidade de personalização e dados associados que precisam ser armazenados para que o usuário tenha uma experiência personalizada cada vez que acessa a área de trabalho virtual.
E como uma área de trabalho virtual persistente é destinada a ser usada ao longo do tempo, os administradores também devem estar envolvidos na realização de atualizações regulares de software para essas áreas de trabalho persistentes e na decisão de como gerenciar o espaço de armazenamento adicional das cargas de trabalho salvas.
Por razões de praticidade, em muitos casos de uso, desktops não persistentes são frequentemente vistos como a opção mais atraente para as organizações implementarem.
Os principais benefícios oferecidos por desktops virtuais são maior conveniência e utilidade adicional. A capacidade de acessar um desktop perfeitamente idealizada de qualquer local online e por meio de qualquer dispositivo padrão é inestimável, tanto para vendedores que trabalham em campo quanto para qualquer pessoa que precise realizar trabalho remoto em locais alternativos.
Este grupo pode incluir trabalho temporário envolvido no trabalho sazonal. Esses trabalhadores geralmente podem trazer e usar seus próprios dispositivos para acessar o desktop virtual, o que pode ajudar a suportar os orçamentos de TI reduzindo os custos de equipamento. Da mesma forma, economias significativas podem ser obtidas com o uso de PCs mais antigos como endpoints de desktop virtuais.
Outro benefício primordial é que as desktops remotas geralmente são mais bem equipadas do que as desktops físicas, porque as desktops virtuais podem recorrer a recursos on-line que as desktops físicas não podem. Além disso, como os dados do desktop virtual são armazenados no data center em vez de em máquinas físicas, uma medida maior de controle de segurança de dados é possível.
A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é um tipo de virtualização de desktop; já área de trabalho virtual é um termo abrangente para qualquer tecnologia que separa a área de trabalho e o hardware. Um dos principais benefícios da infraestrutura de desktop virtual (VDI) são as melhorias no software gráfico, de que modo que gráficos grandes e extragrandes (como mapas) apareçam em um formato mais acessível (em uma tela virtual gigante), expandindo a tela de exibição.
Isso é feito de duas maneiras:
Integrando desktops virtuais comutáveis que funcionam de maneira semelhante a clicar entre vários modos de exibição em um desktop do Windows.
Ao expandir efetivamente o tamanho da tela além das dimensões do dispositivo em uso e, em seguida, oferecendo um meio de rolar pela imagem para que o usuário possa navegar por toda a área de trabalho virtual.
Os aplicativos "Streamer" são projetados para exibir desktops virtuais e outros conteúdos em uma perspectiva ampla e abrangente. Alguns desses aplicativos contêm até mesmo interfaces projetadas expressamente para mostrar determinadas exibições visuais. Por exemplo, um desses aplicativos (o link reside fora do ibm.com) oferece uma interface com o formato do interior de uma sala de cinema para exibir conteúdo de streaming de provedores como a Netflix.
Os desktops virtuais também são usados para aprimorar a experiência de jogos imersivos e dar suporte ao uso de fones de ouvido de jogos como Oculus Rift, Pico e HTC Vive. Além de trazer ambientes virtuais incríveis para uma vida vívida, os desktops virtuais ajudam a manter baixa latência durante os jogos, garantindo assim jogabilidade de alto desempenho.
Computadores virtuais são capazes de fornecer o poder computacional adicional necessário para executar jogos de realidade virtual para PC (PCVR) e o SteamVR (que permite aos usuários gerenciar várias partes da experiência de jogo de RV) com poder de processamento suficiente para operar hardware como placas gráficas Nvidia e roteadores AX Wi-Fi.
Um hipervisor é um software especialmente desenvolvido para auxiliar o processo de virtualização de desktops, servindo como um tipo de gerenciador de recursos automatizado. O hipervisor atribui recursos a cada desktop virtual de acordo com suas necessidades atuais. O hipervisor serve como ponte entre o hardware físico e o hardware clonado das máquinas virtuais e, portanto, é o componente que permite a virtualização de desktops.
Infraestrutura de desktop virtual (VDI) é a criação e o gerenciamento de ambientes de desktop e aplicativos que permitem que os funcionários trabalhem e acessem aplicativos e serviços fora do escritório, no escritório ou de um local remoto. VDI é um tipo de área de desktop, pois a virtualização de desktop é um termo abrangente que abrange qualquer tecnologia que separa a área de trabalho do hardware.
O desktop como serviço (DaaS) é uma versão menos intensiva em termos de computação da VDI e descreve uma situação em que um provedor de serviços hospeda cargas de trabalho de desktop virtual na nuvem por meio do back-end da implantação da VDI. Embora o DaaS (Desktop as a Service) ofereça muitos dos mesmos atributos que o VDI (Virtual Desktop Infrastructure), como segurança aprimorada e a capacidade de trabalhar remotamente, o preço do DaaS é mais competitivo do que o VDI, uma vez que o DaaS exige um investimento inicial menor em infraestrutura.
O DaaS gerenciado por pizza na IBM Cloud é um serviço gerenciado de desktops na IBM Cloud que pode ajudar as empresas a desenvolver um ambiente de trabalho remoto ágil e de longo prazo, usando desktops na nuvem para otimizar o desempenho, a segurança e a conformidade do usuário final.
Crie seu ambiente de VDI na IBM Cloud® para obter ganhos revolucionários e integração híbrida com ambientes existentes
Desenvolva mais rápido. Com segurança. Em qualquer lugar. Implemente e execute aplicativos consistentemente em ambientes locais, de edge computing e de nuvem pública de qualquer fornecedor de nuvem.
