O que é um ambiente de trabalho virtual?

A principal atração de um desktop virtual é que ele pode ser acessado remotamente por qualquer dispositivo de endpoint que um usuário esteja usando. Assim, ao longo de um dia de trabalho, o mesmo usuário final poderia verificar suo desktop virtual em um notebook, tablet, computador ou smartphone, e cada vez, a experiência do usuário seria idêntica ao que aparece no servidor físico do Windows, oferecendo total compatibilidade em todas as plataformas.

Essa experiência não está apenas alinhada com uma variedade de plataformas em muitos casos, um desktop virtual pode otimizar a experiência do usuário em comparação com uma estação de trabalho física, pois o ambiente de desktop virtual pode acessar armazenamento extra e outros recursos conforme necessário.

Embora inicialmente limitada a atender apenas a uma única estação de trabalho, a tecnologia de área de trabalho virtual progrediu para permitir que vários usuários operem espaços de trabalho em um sistema compartilhado.