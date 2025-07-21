O que é um modelo pré-treinado?

O treinamento de modelos “ensina” um modelo de aprendizado de máquina a otimizar o desempenho em um conjunto de dados de treinamento com exemplos de tarefas relevantes para eventuais casos de uso. Esses dados de treinamento devem se assemelhar a problemas do mundo real com os quais o modelo será encarregado, para que o modelo possa aprender os padrões e as relações dos dados a fim de fazer previsões precisas sobre novos dados.

Esse processo de aprendizado envolve ajustar os parâmetros de um modelo, os pesos e vieses nas funções matemáticas que compõem seus algoritmos de aprendizado de máquina subjacentes. Esses ajustes têm o objetivo de gerar saídas mais precisas.

Em termos matemáticos, o objetivo desse processo é minimizar uma função de perda, que quantifica o erro das produções do modelo. Quando a saída fica abaixo de um determinado limite, o modelo é considerado "treinado". No aprendizado por reforço, o objetivo é invertido: os parâmetros do modelo são otimizados para maximizar uma função de recompensa em vez de minimizar uma função de perda.

O treinamento do modelo envolve um ciclo de coleta e pré-processamento de dados, alimentando o modelo com esses dados de treinamento, medindo a perda, otimizando os parâmetros e testando o desempenho nos dados de validação. Esse fluxo de trabalho é repetido até que resultados satisfatórios sejam alcançados. O treinamento também pode envolver o ajuste de hiperparâmetros (escolhas estruturais que influenciam o processo de aprendizado, mas que não são "aprendíveis" em si), em um processo chamado ajuste de hiperparâmetros.