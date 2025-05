O boom da IA generativa (gen AI) destacou a força motriz por trás dela: os grandes modelos de linguagem (LLMs). Atualmente, já existem dezenas de LLMs, e com o avanço acelerado da tecnologia, surgem cada vez mais modelos de inteligência artificial (IA).

Pense nisso sob a perspectiva do setor automobilístico. Centenas de montadoras ao redor do mundo têm seus próprios modelos voltados para diferentes necessidades dos consumidores. Com o tempo, os carros também evoluíram, passando de automóveis movidos a gasolina para veículos elétricos com diversas funcionalidades inteligentes.

O mesmo se aplica aos LLMs. Esses sistemas de IA surgiram como modelos de base compostos por múltiplas camadas de redes neurais treinadas com enormes volumes de conjuntos de dados Esses sistemas aplicam técnicas de deep learning para realizar tarefas de processamento de linguagem natural (NLP) e de compreensão de linguagem natural (NLU). No entanto, seus recursos melhoraram para incluir funções e raciocínio de IA agêntica.

Essa rápida evolução faz com que o cenário dos LLMs esteja em constante transformação. Desenvolvedores de IA precisam atualizar seus modelos continuamente ou até mesmo criar novos para acompanhar o ritmo acelerado.

Embora tarefas de NLP e NLU como resumo de textos, tradução automática, análise de sentimentos e geração de textos continuem fundamentais, desenvolvedores de IA estão adaptando seus modelos para casos de uso específicos.



Por exemplo, alguns LLMs são criados para gerar códigos, enquanto outros são projetados para trabalhar com tarefas de visão e linguagem.

Embora seja impossível listar todos os LLMs existentes, aqui estão alguns dos modelos mais atuais e populares para ajudar as organizações a restringirem suas opções e escolherem o modelo que melhor atende às suas necessidades: